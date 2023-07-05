2023全球總經影響力論壇：從全球經濟趨勢、前瞻AI科技到投資實戰應用，九大專家聯合剖析及預見超速成型的世界

由亞洲首家總經投資數據平台財經M平方（MacroMicro）舉辦的年度財經盛會第三屆2023GEIS全球總經影響力論壇，7月2日在福華文教會館卓越堂盛大展開，於疫情後首度和廣大投資者們現場實體交流。這場眾所期待的亞洲年度財經會，財經M平方再度攜手財經投資、AI數據科技、產業趨勢等各大領域共九位重量級專家，分別透過九場演講，暢談「全球總經、未來世界及投資策略」三大主題，加上三場精彩對談，激發出多元且具深度的觀點！

景氣透露復甦且與泡沫並存，升息引發全球去美元化趨勢

論壇第一大主題「全球總經議題」，綜觀中國解封、全球復甦透露曙光，乍暖猶寒之際，升息、通膨持續為市場添增不穩定性，由三位總經專家帶領探討下半年佈局投資趨勢。

主辦單位財經M平方創辦人陳佳茹Rachel首先登場，分享通膨往下、經濟數據利空不跌、利率開始轉向的現象在去年Q4陸陸續續地出現了，美元指數率先在去年年底開始轉向，透露股債開始反轉的訊號；並分別透過製造業、AI科技業與房地產三個循環三個重點觀察分析，景氣將要開始復甦，伴隨的泡沫在其中與之共存，直到下一次製造業反轉，並要留意房地產是否一起出現轉折。

台灣經濟研究院孫明德主任表示，接下來由「地緣、能源、美元」組成的三元經濟是關鍵—「地緣上」美國與東亞的關係，為合久必分，分久必合，近年美國目標是減少對中國貿易逆差、半導體發展，開啟中美貿易戰、美日台韓組晶片聯盟；「能源石油」在俄烏戰爭後美元與油價轉為正相關，原因與美國開始出口石油有關；此外，「美元」由於聯準會快速升息，使新興市場經濟出現連帶影響，全球出現去美元化趨勢，黃金、人民幣、甚至日圓皆可能取代美元。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則提到，此次疫情造成製造業與服務業出現明顯錯置，製造業於2021年蓬勃發展，服務業卻劇烈萎縮，而近期儘管製造業表現不佳，然服務業卻回到2019年水準，因此今年下半年會出現與過去衰退截然不同的景象，服務業將開始放緩，製造業卻緩步復甦。

Photo Credit: 財經M平方 陳佳茹Rachel分享總經趨勢，表示景氣透露復甦且與泡沫並存

AI暫未能取代勞力但發展無限；未來科技投資機會鎖定逆全球化和進口替代

除全球總經變化解析，每年論壇也同步聚焦最新科技動向，尤其今年ChatGPT、生成式AI引爆流行，電動車、半導體加速發展，可望迎來全新生產力爆發時代。論壇第二大主題「未來世界趨勢」分別由再度蒞臨盛會的《曼報》主筆Manny、「知識力專家社群」創辦人與「曲博科技教室」主講人曲建仲，以及微軟AI講師與數據科學家尹相志，共同引領窺見未來科技樣貌與產業發展，讓投資者能提前佈局，搶佔先機！

針對今年最具話題的AI科技，Manny表示，以個人來說生成式AI能強化或加速個人20%的要事且代勞80%的雜事，在目前缺工的環境下AI可以補充勞動力，而非完全取代；同時生成式AI搜尋會比傳統Google多耗約3倍的能源，需要新能源技術配合，但目前新能源科技集中在高可行性、經濟先進國以及抑制型項目，而非高影響性、易受害國以及適應型項目。

尹相志則認為AI能生成的不只是語言，未來的可能性遠超想像，包含預計改變未來十幾年的醫療品質、壽命延長。

而長期關注研究新科技動態的曲建仲觀察，今年股市可能已經將未來兩年的預期營收和獲利都漲完了，未來投資機會在逆全球化和進口替代趨勢上，然科技的發展對產業的影響愈來愈明顯，不只投資，未來的工作內容也將面臨更多對科技相關知識。

Photo Credit: 財經M平方 此次論壇透過三場精彩對談，激發出多元且具深度的觀點。(左起) Rachel、孫明德、林啟超，以及Claudia

關注各種 AI 相關硬體設備中的隱藏冠軍、長債實質利率達到1%將是好機會

在了解全球總經動態、未來科技發展趨勢後，論壇第三大主題「投資策略佈局」則回歸到個人資產配置與投資策略，現場邀集三位投資實戰經驗豐富的講師，分享在現今景氣轉折階段，金融市場仍見震盪，如何有效控管風險，並提前抓住復甦中的新機會。

首次真人現身主講的《定錨產業筆記》站長Paulson在全球資產配置戰略提到，投資債券不會很快就有資本利得，但若長債實質利率達到1%將會是很好的機會，並且以能夠避險的公債為主，科技產業方面表現明顯兩極化，AI明年A100、H100出貨量會超過300萬套，Non-AI科技產業叫沒有明顯動能，但下半年會比上半年好。

掌握《財報狗》投資建議的投資總監Sky同樣呼應AI無論是模型訓練還是終端應用，都對算力提出極高的要求，背後對應的是各種硬體的堆疊，如記憶體、伺服器等，未來關注各種AI相關硬體設備中的隱藏冠軍；另外每一次半導體循環都是由特定產品應用所驅動，當前在中美科技戰下，全球半導體產業延伸出「去中化、去美化」兩條主軸。

身兼財務暢銷書作家也是知名職業講師、創業家的林明樟MJ老師，強調用欣賞的角度看科技變化（以第一波參與者角色進場時），用確定的態度做資產布局（以第二波參與者進場時）做勝算大的事；而投資領域中少數勝算大又較確定的事就是看懂公司的成績單。

主辦單位—財經M平方創辦陳佳茹Rachel於論壇閉幕時鼓勵投資者：「投資市場沒有一定，關鍵在於勝率！」她表示．在AI的世界裡，要「保有想像力」而非只是「預測未來」。這代表對未來能夠做好心理準備，透過當時的狀況調整，進行動態的配置，並相信：「你的看法，就是最好的看法」一起抱持謙虛學習的心，將所有獲得的資訊轉化成自己的觀點，為自己的投資負責，拿回投資掌控權！

關於【GEIS全球總經影響力論壇】

亞洲首家總經投資數據平台—財經M平方(MacroMicro)，2021年起以「透過對話打開視野，幫助大眾拿回投資掌控權」的理念，領銜舉辦首屆【GEIS (Global Economic Impact Summit)全球總經影響力論壇】，連續2年創下九位財經專業講者同台、累積超過6,000多位觀眾參與亮眼紀錄！

關於【財經M平方】

創立至今邁向第八年，已累計逾30萬名用戶、創造每年2,850萬次的平台觀看數。以20人團隊之姿立足台灣，放眼全球，實踐品牌使命「運用數據，讓人人都可以看見世界趨勢」。公司品牌及創辦人廣獲2017年全台前30大新創公司、2018年創業之星人氣王、2019年百大經理人、2020年女性創業菁英獎，並在 2023 年以新創之姿榮獲國家產業創新獎等殊榮。



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