2023/07/05,
司法

澎湖議長劉陳昭玲涉貪，地檢署偵結起訴，地院今開庭決議能否獲交保

澎湖議長劉陳昭玲涉貪，地檢署偵結起訴，地院今開庭決議能否獲交保
圖為劉陳昭玲（右）往年出席澎湖大關口觀音寺活動。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

因案羈押近4個月的劉陳昭玲，出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會6屆議長，創地方自治史紀錄。

澎湖縣議長劉陳昭玲及陳姓機要秘書等人貪瀆案件，澎湖縣地檢署昨（4）日偵查終結，對該縣議長劉陳昭玲及陳姓機要秘書提起公訴，賴、曾、高姓等8名涉案官員為緩起訴處分。劉陳昭玲目前遭羈押禁見，澎湖地方法院今（5）日將召開延押庭，決議劉陳昭玲能否獲交保。

地檢署在新聞稿指出，劉陳昭玲自2017年至2021年間，陸續在消防局人事案、文光國小校護人事案、車船處預算案及車船處人事案，基於職務上行為收受賄賂，並指示其機要秘書向相關局處首長施壓，事成後再向請託者索求15萬到100萬不等的關說費。

地檢署指出，考量劉陳昭玲長期擔任澎湖縣民意機關代表，執議事牛耳多年，應明知縣府人事應謹守公正透明原則，竟仍利用議長身分對縣府局處首長施加壓力，使局處首長不得不遷就劉陳昭玲個人意志為人事安排，事成後再向請託者索求賄賂、大收桃李之饋，藉以中飽私囊，已明顯嚴重危害公務體系廉潔性。

地檢署表示，再考量劉陳昭玲於本案發動搜索前即有指示陳姓機要秘書將議會監視器畫面刪除之滅證行為以及勾串涉案人之舉動，雖其在偵查後期已坦承大部分犯行，仍認其犯後態度平平，請求法院量處適當之刑。

地檢署說明，陳姓機要秘書對外代表議長，並替議長出面處理收賄關鍵機密事務，實為議長手足的延伸，在此案亦可謂極為核心角色。

惟考量陳姓機要秘書遭羈押後，較早願意坦承犯行並供出案情重要關聯事項，對地檢署後續偵查作為提供相當程度之助益，悔意可見一斑，加上陳姓機要秘書並未實際獲得行賄者交付的金錢利益，就其主動供出犯罪事實，請求法院從輕量刑。

至於賴姓等8名涉案官員，地檢署表示，經考量其等均坦承犯行，爰分別諭知向公庫支付5萬元至30萬元不等之金額為緩起訴處分，以勵自新。

《中央社》報導，因案羈押近4個月的劉陳昭玲，出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會6屆議長，創地方自治史紀錄。

《公視新聞網》報導，劉陳昭玲請辭議長案暫遭擱置，而14日第二次羈押期滿，預計5日將召開延押庭，屆時劉陳昭玲是否能交保有待觀察。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。