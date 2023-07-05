2027台海開戰？國安局長蔡明彥：中共尚無武力犯台能力，「兵凶戰危」氣氛是人為操作
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蔡明彥也透露，下半年進入選舉熱季，則聚焦在台灣內部公共政策討論，包括風電政策、缺蛋、農業供銷問題，都很有可能成為中國後續假訊息操作變成帶動風向的議題，讓台灣在選舉過程中陷入內部政策的辯論。
2024年總統大選將至，國民黨候選人侯友宜主打這場選舉是「和平跟戰爭的選擇」，不過國安局長蔡明彥今（5）日接受YahooTV《齊有此理》專訪，表示客觀環境來看，中共對台發動戰爭「可能性不高」，但台灣的政策討論已被中共認知作戰影響。
蔡明彥今日接受媒體人王時齊專訪，被問及台灣是否陷入「戰爭和和平」二選一的選項中，蔡明彥表示，戰爭與和平的討論有主、客觀因素，主觀上也許會認為台灣處於「兵凶戰危」，但國安局觀察，現階段中共要在台海發動戰爭，「能力還不夠」，畢竟要發動戰爭成本非常高，要把數萬部隊移到台灣海峽、進行全面的登陸作戰非常不容易，即使不對台灣發動全面戰爭，要用飛彈攻擊、或進行海上封鎖，要讓台灣在第一時間對中共屈服也不容易，因此從客觀環境來看，中共對台發動戰爭「可能性不高」。
蔡明彥進一步說明，就算解放軍具備武力犯台能力，啟動戰爭機器還需要各種政治判斷，中國國內經濟、社會、政治條件處在低檔階段，假如在這個時間點對外發動侵略、拿台灣當作「代罪羔羊」轉移國內焦點，當然有這個可能，但他指出，這麼做對中共來說風險非常非常高，很有可能讓中國跟外界關係惡化，處於內外交迫的局面。
美國軍事專家判斷2025年、2027年可能是中國犯台的時程表，蔡明彥表示，對於各種時間表的討論，每個單位都有評估的依據，很多討論之所以指向2027年，是因為2027年是習近平即將進入第四任任期的重要年份，美國中情局也指出，習近平也對內要求，希望解放軍在2027年能建立武力犯台的能力，蔡明彥指出，這個要求正好應証了解放軍「目前是沒有（犯台）能力的」。
蔡明彥認為，目前很多兵凶戰危的氣氛都是「人為操作出來的風向」，實際上並非如此；他也表示，中共雖尚無武力犯台的能力，但中共現在在做的是「脅迫」，包括去年8月圍台軍演、今年4月有聯合利劍的聯合軍演，這些軍演透過認知作戰散佈「兵凶戰危」的氣氛，雖然客觀環境上沒有兵凶戰危的事實，但政策討論上已經被認知作戰影響。
針對台灣可能的介選和認知作戰，蔡明彥說明，國安局發現中國透過網路訊息散播、網路公關公司合作塑造聲量，讓台灣在政策討論過程中，有「親中」的聲音，或符合中國期待；更新的做法是透過一次性帳號或AI生成技術，在網路上散播影響台灣輿論，包括刻意塑造台海兵凶戰危、緊張氣氛；其次，分化台灣和國際合作，弱化國際對台灣的支持信心，就能把台灣議題變成內政問題處理。
蔡明彥也透露，下半年進入選舉熱季，則聚焦在台灣內部公共政策討論，包括風電政策、缺蛋、農業供銷問題，都很有可能成為中國後續假訊息操作變成帶動風向的議題，讓台灣在選舉過程中陷入內部政策的辯論。
蔡明彥也警告，中共也透過封閉式群組（聊天室、Line群組）散播假訊息，這些封閉式群組讓外界很難進得去，已成為中共散播假訊息的重要管道，「比較擔心的是，封閉式群組向細胞一樣不斷衍生，容易讓同溫層不斷加厚，讓社會討論議題上呈現對立氣氛」。
不過蔡明彥也提到，現在是國際情報的「黃金年代」，國安局跟國際很多理念相近夥伴的合作非常密切，包括像是俄國傭兵組織「瓦格納集團」6月23日發生兵變，國安局第一時間就跟歐洲夥伴國家交換資訊，掌握可能發展趨勢跟動態，幾個小時內就完成分析、並跟總統蔡英文做報告，隔一天事件落幕後，整個事件的發展趨勢，與國安局第一時間掌握的情資資訊是符合的。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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