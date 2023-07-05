2027台海開戰？國安局長蔡明彥：中共尚無武力犯台能力，「兵凶戰危」氣氛是人為操作

2024年總統大選將至，國民黨候選人侯友宜主打這場選舉是「和平跟戰爭的選擇」，不過國安局長蔡明彥今（5）日接受YahooTV《齊有此理》專訪，表示客觀環境來看，中共對台發動戰爭「可能性不高」，但台灣的政策討論已被中共認知作戰影響。

蔡明彥今日接受媒體人王時齊專訪，被問及台灣是否陷入「戰爭和和平」二選一的選項中，蔡明彥表示，戰爭與和平的討論有主、客觀因素，主觀上也許會認為台灣處於「兵凶戰危」，但國安局觀察，現階段中共要在台海發動戰爭，「能力還不夠」，畢竟要發動戰爭成本非常高，要把數萬部隊移到台灣海峽、進行全面的登陸作戰非常不容易，即使不對台灣發動全面戰爭，要用飛彈攻擊、或進行海上封鎖，要讓台灣在第一時間對中共屈服也不容易，因此從客觀環境來看，中共對台發動戰爭「可能性不高」。

蔡明彥進一步說明，就算解放軍具備武力犯台能力，啟動戰爭機器還需要各種政治判斷，中國國內經濟、社會、政治條件處在低檔階段，假如在這個時間點對外發動侵略、拿台灣當作「代罪羔羊」轉移國內焦點，當然有這個可能，但他指出，這麼做對中共來說風險非常非常高，很有可能讓中國跟外界關係惡化，處於內外交迫的局面。

美國軍事專家判斷2025年、2027年可能是中國犯台的時程表，蔡明彥表示，對於各種時間表的討論，每個單位都有評估的依據，很多討論之所以指向2027年，是因為2027年是習近平即將進入第四任任期的重要年份，美國中情局也指出，習近平也對內要求，希望解放軍在2027年能建立武力犯台的能力，蔡明彥指出，這個要求正好應証了解放軍「目前是沒有（犯台）能力的」。

蔡明彥認為，目前很多兵凶戰危的氣氛都是「人為操作出來的風向」，實際上並非如此；他也表示，中共雖尚無武力犯台的能力，但中共現在在做的是「脅迫」，包括去年8月圍台軍演、今年4月有聯合利劍的聯合軍演，這些軍演透過認知作戰散佈「兵凶戰危」的氣氛，雖然客觀環境上沒有兵凶戰危的事實，但政策討論上已經被認知作戰影響。

針對台灣可能的介選和認知作戰，蔡明彥說明，國安局發現中國透過網路訊息散播、網路公關公司合作塑造聲量，讓台灣在政策討論過程中，有「親中」的聲音，或符合中國期待；更新的做法是透過一次性帳號或AI生成技術，在網路上散播影響台灣輿論，包括刻意塑造台海兵凶戰危、緊張氣氛；其次，分化台灣和國際合作，弱化國際對台灣的支持信心，就能把台灣議題變成內政問題處理。

蔡明彥也透露，下半年進入選舉熱季，則聚焦在台灣內部公共政策討論，包括風電政策、缺蛋、農業供銷問題，都很有可能成為中國後續假訊息操作變成帶動風向的議題，讓台灣在選舉過程中陷入內部政策的辯論。

蔡明彥也警告，中共也透過封閉式群組（聊天室、Line群組）散播假訊息，這些封閉式群組讓外界很難進得去，已成為中共散播假訊息的重要管道，「比較擔心的是，封閉式群組向細胞一樣不斷衍生，容易讓同溫層不斷加厚，讓社會討論議題上呈現對立氣氛」。

不過蔡明彥也提到，現在是國際情報的「黃金年代」，國安局跟國際很多理念相近夥伴的合作非常密切，包括像是俄國傭兵組織「瓦格納集團」6月23日發生兵變，國安局第一時間就跟歐洲夥伴國家交換資訊，掌握可能發展趨勢跟動態，幾個小時內就完成分析、並跟總統蔡英文做報告，隔一天事件落幕後，整個事件的發展趨勢，與國安局第一時間掌握的情資資訊是符合的。

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核稿編輯：翁世航