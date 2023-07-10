純粹西方的幻想？語言文字和織物作為藝術媒介的一些思考
我們想讓你知道的是
十多年前進入澳門大學葡文系以來，筆者一直慢慢地建立了一套圍繞語、文為中心的思考方法，有時甚至是極端地執著於單字在日常生活中互譯、轉換時，很容易會麻木跟隨了通常由官方或非官方但在某特定情況下通用的「表達必須正確」的原則，忽略了強加「正確」在他人身上時，其實是重覆⋯⋯
拙文原文《「夢」中的文、紋、文字、織物 》六月在澳門《瘋刊》上刊登，在重新整理、修改拙文時，筆者剛好聽電台聽到了賀浪迫（Roland Barthes，國音羅蘭巴特）的一段七七年法蘭西公學講學，想必已有漢譯，但人在柏林要要找中文書不易，先草譯如左：
語言作為言語表達的總體，既不是反動的，也不是進步的，而只是純粹的法西斯。 因為法西斯主義並非要遏阻話語，而是要強制說話。
一、語言就是權力？
十多年前進入澳門大學葡文系以來，筆者一直慢慢地建立了一套圍繞語、文為中心的思考方法，有時甚至是極端地執著於單字在日常生活中互譯、轉換時，很容易會麻木跟隨了通常由官方或非官方但在某特定情況下通用的「表達必須正確」的原則，忽略了強加「正確」在他人身上時，其實是重覆，甚至複製「Machtausübung」的行為。「Machtausübung」不是甚麼特別的概念，只是筆者日常吹水用到的德文，直譯為「權力的施行」。
這裏忍不住又要解釋一下字源。谷歌上打「Machtausübung」和「權力」，最快找到的是「權力運作」的翻譯。德文跟中文最類同的地方就像樂高（Lego）玩具，也就是文字能以簡單的配件合併為「新」字。在筆者感覺而言，德文很有原始語言的質感，同時深受古希臘文和拉丁文的影響。另，「權力」在現代中國西化的過程中加入了西方的概念，相對德文「Macht」（此字同英文「might」同源）源於日耳曼父權社會的「權」同「力」，古德語中甚至有男子生殖器的意思，加上現代德文中的「（他）做」又是一樣的寫法（除了名詞首字母須大寫外），讓筆者聯想到「做」就是「權」，而這又跟法、葡中的「能」（pouvoir、poder）有類同，「能」（pouvoir、poder：動詞）就是「權」（pouvoir、poder：名詞）。
接下來的「Ausübung」，詞根動詞是「üben」，這裏簡譯「作」，還有「習」等意，加上了前綴（aus-）（出）後在筆者腦中也繼續是「作」，但同時也有了「從中」、「得出」等意涵，筆者硬就是要幻想這是拉丁文、法文的影響，因為法文有「exercer」（行使），也有前綴「ex-」（出）。另，在李舒萍教授一篇論文中看到「運作」的寫法，似乎是較為中性的繙譯，但筆者腦袋中的「權力」甚具階級性，本來就覺得解釋比翻譯重要，不過因為要用中文寫作，就將其譯成「施行」。
繞了一大圈，除了是覺得字源的重要，其實也是筆者希望更具體的向諸位報告自己的「想－法」和「做－法」。如果以「思考」作為「創作」的方法，腦海作為「場地」和「田野」，那麼筆者日常的「創作」其實一方面是完全混沌，而一方面卻要盡用所謂「精確」的詞語、（西洋－化－的）分類來組織看似全無關聯的事情，而「辭不達意」時，就正正是「正確表達」和打破（西洋－化－的）分類這兩者之間「腦交戰」的最大博弈。
同一時間，學習言語（作為藝術研究方法）最大的收獲其實就是明白了所謂的邏輯，換了一種語言可能意義全無，一種語言是不同程度向使用者施壓的遊戲規則，只有不停地混合、來回、操弄，規則才會變成相對無力的條款。
另一方面就是切身體會到歐洲多國語文大同小異（也切身體會到人在「歐洲」，而非「歐洲一國」），但學習言語（作為藝術研究方法）其實最難的就正因為語言可能類似，風俗習慣卻大有不同，更別說是字彙的政治了。「沒有邏輯這東西！」我早年害怕的其中一位柏林阿拉伯文老師奧特曼．利未亞（Otmane Lihiya）如是說。
正如筆者在去年底一篇拙文《「卡塞爾藝術黑洞」季夏德國雜記》中講到，自己今天對語言、文字作為「世界－事實－表達－一切框架」這一看法越是接近破滅的邊源。文字作為視覺產物，（說出後的）語言作為音像效果，都似乎成了從藝術作為語言文字、語言文字作為藝術，再到兩者的區分消失，打破世上大多數文明崇拜文字為最高表達方式的這類幻想，開始成了筆者日常思考（或造夢）的課題。
聯想到德國記者特雷薩．比克爾（Teresa Bücker）一本關於時間作為權力和自由的暢銷書（Alle_Zeit: Eine Frage von Macht und Freiheit），造夢繼而「無聊」作為藝術研究的方法，投資時間又不惜「時」本，研究／造夢的無聊／未加工的內容就成了原材料。當然每位創作者的創作方法也不同，筆者自己腦海中總是一片美好的、安全的混沌，語言文字完全、完美地融入於「夢」境之中。
二、文字和織物的關聯純粹是西方的幻想？
然而，要說「實行」的話，文字作為幻想的抽象工具可說是對「現實」、「具體」的最大抵抗。旅德波蘭藝術工作者媽打沙律（Marta Stanisława Sala，本譯瑪塔・薩拉）帶筆者入行兩年以來，我倆一直都在研究／夢想西方世界所大好的「文字－織物」關聯，因為賀浪迫式的、對「文字－織物」的語言羅曼蒂克化可以說是玩死人，筆者苦思多時，還是認為文字同織物實為兩種全然迥異的媒介，無法「融合」。
說到賀浪迫，也就不能不提潘氏（又是想按粵音而譯的。實為Marcel Proust，國音通譯普魯斯特）。筆者很喜歡他在《追憶似水年華》〈重現的時光〉的這句：
… Je bâtirai mon livre, je n’ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe.
「⋯⋯我將粗粗地勾出我這部書的概貌，我不敢狂妄地說它像一座主教堂，只求它像一條連衣長裙。」（谷歌上找到的徐和瑾、周國強譯本）
原文直譯大概為「我將建造出我的書，我不敢雄心／企圖說（要）像（建造）一座主教堂（那樣），但很簡單的（只）像（打造）一條裙。」
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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