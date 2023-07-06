能長久留在菁英男身邊的女性不見得「很有靈性」，但通常是聰明和善解人意
我們想讓你知道的是
我認為能長久留在菁英男身邊的女性，不見得會很有靈性，但通常是聰明和善解人意，所以我不太喜歡高瑞希如此貶低那些女性的用詞，除此我會覺得女性必須先了解自己的個性和內在需求，才知道自己真正適合甚麼樣的男人，如果女性需要大量的陪伴和對話，工作壓力大和時間忙碌的菁英男，確實是不容易達成的。
這兩天不只一位男性友人傳了作家高瑞希的文章〈事業有成的男人，越要小心他們〉給我，想要聽聽我作為一位兩性關係工作者的看法。(由於原文已經被作者刪除，因此若對作者原文有興趣，請見此連結)
閱讀完後，我的第一個直觀的感受是：我不認同文章的某些觀點。
於是就看了一些文章下和轉分享的留言，大部分喜歡這篇文章的都是女性，而許多男性是不認同的（也難怪都是男性朋友傳給我）。
高瑞希文中的菁英男人指的是事業有成、有錢有權的男性，她在與他們交往互動後，得到的結論是：
- 他們適合且需要的是一個無腦的、需要物欲就能滿足的娃娃。
- 他們想找一個陪他們吃喝玩樂，每天都聊些沒有深度話題的人，只要給她們物質滿足，讓她們討好自己，聽話乖巧。
還記得前段時間，有人問我一個問題：「你認為要如何吸引『條件好』的異性。」
我回答第一步要先記得：
「條件好的女性，絕對不缺想跟他上床的男人；條件好的男性，絕對不缺想花他錢的女人。」
所以，她的結論讓我覺得荒唐得不得了，她不能因為跟她交往的菁英最終離開像她這樣靈性太高喜歡思考和自我探索的女性（她自稱），就覺得那些男人要的就是無腦、沒有靈魂、用錢就能買到的洋娃娃。
我同意菁英男絕對會選擇外表亮眼的女性，即便是平凡男性也是會這樣期待，然而對於菁英男來說，漂亮、年輕的肉體太多了，花錢就有，不論是何種形式，任何一個35歲以上的菁英男，誰不是走過百花叢，又怎會貪戀一朵花，所以高瑞希的結論顯示，她可能真的沒有理解過那些男性內在真正需要的是什麼，才會給了如此粗暴的結論。
如果真的是所謂事業有成的男性，不論是在職場或感情關係，絕大多數都是閱人無數，所以對於人性，不可能沒有基本的了解，否則也無法得到一定的成就。
他們多半是工作忙碌，身為管理職和經營者，在工作時主要就是必須處理大量的人事問題，不論是對下屬、股東、客戶，全部都是極為耗神。
所以對於他們來說，他們期待且需要的心靈伴侶，是理解他們的疲憊和壓力，而不是給他們更多負擔和情緒要他們去處理和應付。
他們之所以想要選擇一個聰明和有靈性的女性，而不是最漂亮的那個洋娃娃，是因為他們其實比一般人要承擔更多的責任以及內心的孤獨，所以他們會想成為長期伴侶的女性，是要能夠讀懂他們的心，能理解和體諒他們的難，這些是純物質拜金女或是沒有思想的乖乖女無法提供的。
為了要成為「菁英」而不是「平凡」及「平淡」的男人，會耗費他們大量的時間和心力，他們不可能不知道自己的選擇需要犧牲甚麼，所以女人要逼菁英男在感情和事業中抉擇，他們會毫不猶豫地選擇事業，因為他們知道女人是因為他的事業而選擇他們，他們更知道女人會背叛他們但事業不會。
對於菁英男來說，用物質補償，是不得不的選擇，因為他們是物質豐盛但時間匱乏的一群，他們所剩不多的時間是用來釋放壓力和追求快樂的。
所以任何女人如果跟菁英男相處，有過高的需求和期待，對於他們來說就是增加菁英男的壓力和找他們麻煩。他們並不是喜歡無腦的女性，只是無腦的女性，比較好滿足和取悅，他們不用花太多時間應付。
寫到這裡，可能讀者會納悶，所以高瑞希說菁英男不願意自我探索；不願意討論情緒，覺得情緒是恐怖且軟弱，沒有男子氣概的；遇到衝突就裝沒事，應該是正確的囉！
我認為那是她對現象的詮釋，但男性的視角可能並非如此。
絕大部分職場的高階管理者，都相當熟練於情緒控管（壓抑），他們必須隨時能把自己的情緒和感受放一旁，才能完成事業的目標，同理，他們也會希望自己共事的人也是。
所以對他們來說，情緒不是可怕或沒有男子氣概，而是不專業和不成熟的。
當這些有歷練的男人，遇到衝突時，會裝沒事，是因為在很多男人眼中，女人的情緒和感受真的太多了，從過往跟許多女人互動的經驗，讓他們找出了一個相對比較可行且容易處理的方式就是冷處理，所以他們並不是真正害怕，只是因為覺得麻煩。
對菁英男來說私人時間是極其寶貴的，他們不見得對伴侶沒有心，但卻是有心而無力，所以如果需要讓這些菁英男耗費大量時間心力去討好的女性，即使條件再好，都不會是他們的理想伴侶，這就是他們必須面對的現實。
對於很多男人來說，跟情緒、感情、思想豐富的女性「深度溝通」確實是會有壓力，因為這些「靈性的女人」，無時無刻都在想這些事情，她們是靈性和釋放情緒的「專家」，在專家面前，他們要如何「對等」的溝通或是表達自己的觀點呢？如果他們乖乖受教，「專家」會認定男人在敷衍應付，如果他們試圖反駁，「專家」又會認為他們的思想幼稚膚淺。
「專家」用她們在靈性的成就去嘲諷他們用盡一生努力才爭取到的「世俗成就」，最後「專家」還公開把他們貶低的一無是處，表示他們只配得上「專家」瞧不起的平凡女人，我不知道這些跟他相處和約會過的男性看到這篇文章會怎麼想，但我想，他們也許也會感到失望，原來一個有靈性和了解溝通的女人仍舊沒有辦法了解自己，一切只是一場誤會。
最後，如果回到我個人的觀點，來給點建議，我認為能長久留在菁英男身邊的女性，不見得會很有靈性，但通常是聰明和善解人意，所以我不太喜歡高瑞希如此貶低那些女性的用詞，除此我會覺得女性必須先了解自己的個性和內在需求，才知道自己真正適合什麼樣的男人，如果女性需要大量的陪伴和對話，工作壓力大和時間忙碌的菁英男，確實是不容易達成的。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮