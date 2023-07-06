能長久留在菁英男身邊的女性不見得「很有靈性」，但通常是聰明和善解人意

這兩天不只一位男性友人傳了作家高瑞希的文章〈事業有成的男人，越要小心他們〉給我，想要聽聽我作為一位兩性關係工作者的看法。(由於原文已經被作者刪除，因此若對作者原文有興趣，請見此連結)

閱讀完後，我的第一個直觀的感受是：我不認同文章的某些觀點。

於是就看了一些文章下和轉分享的留言，大部分喜歡這篇文章的都是女性，而許多男性是不認同的（也難怪都是男性朋友傳給我）。

高瑞希文中的菁英男人指的是事業有成、有錢有權的男性，她在與他們交往互動後，得到的結論是：

他們適合且需要的是一個無腦的、需要物欲就能滿足的娃娃。 他們想找一個陪他們吃喝玩樂，每天都聊些沒有深度話題的人，只要給她們物質滿足，讓她們討好自己，聽話乖巧。

還記得前段時間，有人問我一個問題：「你認為要如何吸引『條件好』的異性。」

我回答第一步要先記得：

「條件好的女性，絕對不缺想跟他上床的男人；條件好的男性，絕對不缺想花他錢的女人。」

所以，她的結論讓我覺得荒唐得不得了，她不能因為跟她交往的菁英最終離開像她這樣靈性太高喜歡思考和自我探索的女性（她自稱），就覺得那些男人要的就是無腦、沒有靈魂、用錢就能買到的洋娃娃。

我同意菁英男絕對會選擇外表亮眼的女性，即便是平凡男性也是會這樣期待，然而對於菁英男來說，漂亮、年輕的肉體太多了，花錢就有，不論是何種形式，任何一個35歲以上的菁英男，誰不是走過百花叢，又怎會貪戀一朵花，所以高瑞希的結論顯示，她可能真的沒有理解過那些男性內在真正需要的是什麼，才會給了如此粗暴的結論。

如果真的是所謂事業有成的男性，不論是在職場或感情關係，絕大多數都是閱人無數，所以對於人性，不可能沒有基本的了解，否則也無法得到一定的成就。

他們多半是工作忙碌，身為管理職和經營者，在工作時主要就是必須處理大量的人事問題，不論是對下屬、股東、客戶，全部都是極為耗神。

所以對於他們來說，他們期待且需要的心靈伴侶，是理解他們的疲憊和壓力，而不是給他們更多負擔和情緒要他們去處理和應付。

他們之所以想要選擇一個聰明和有靈性的女性，而不是最漂亮的那個洋娃娃，是因為他們其實比一般人要承擔更多的責任以及內心的孤獨，所以他們會想成為長期伴侶的女性，是要能夠讀懂他們的心，能理解和體諒他們的難，這些是純物質拜金女或是沒有思想的乖乖女無法提供的。

為了要成為「菁英」而不是「平凡」及「平淡」的男人，會耗費他們大量的時間和心力，他們不可能不知道自己的選擇需要犧牲甚麼，所以女人要逼菁英男在感情和事業中抉擇，他們會毫不猶豫地選擇事業，因為他們知道女人是因為他的事業而選擇他們，他們更知道女人會背叛他們但事業不會。

對於菁英男來說，用物質補償，是不得不的選擇，因為他們是物質豐盛但時間匱乏的一群，他們所剩不多的時間是用來釋放壓力和追求快樂的。

所以任何女人如果跟菁英男相處，有過高的需求和期待，對於他們來說就是增加菁英男的壓力和找他們麻煩。他們並不是喜歡無腦的女性，只是無腦的女性，比較好滿足和取悅，他們不用花太多時間應付。

寫到這裡，可能讀者會納悶，所以高瑞希說菁英男不願意自我探索；不願意討論情緒，覺得情緒是恐怖且軟弱，沒有男子氣概的；遇到衝突就裝沒事，應該是正確的囉！

我認為那是她對現象的詮釋，但男性的視角可能並非如此。

絕大部分職場的高階管理者，都相當熟練於情緒控管（壓抑），他們必須隨時能把自己的情緒和感受放一旁，才能完成事業的目標，同理，他們也會希望自己共事的人也是。

所以對他們來說，情緒不是可怕或沒有男子氣概，而是不專業和不成熟的。

當這些有歷練的男人，遇到衝突時，會裝沒事，是因為在很多男人眼中，女人的情緒和感受真的太多了，從過往跟許多女人互動的經驗，讓他們找出了一個相對比較可行且容易處理的方式就是冷處理，所以他們並不是真正害怕，只是因為覺得麻煩。



對菁英男來說私人時間是極其寶貴的，他們不見得對伴侶沒有心，但卻是有心而無力，所以如果需要讓這些菁英男耗費大量時間心力去討好的女性，即使條件再好，都不會是他們的理想伴侶，這就是他們必須面對的現實。

對於很多男人來說，跟情緒、感情、思想豐富的女性「深度溝通」確實是會有壓力，因為這些「靈性的女人」，無時無刻都在想這些事情，她們是靈性和釋放情緒的「專家」，在專家面前，他們要如何「對等」的溝通或是表達自己的觀點呢？如果他們乖乖受教，「專家」會認定男人在敷衍應付，如果他們試圖反駁，「專家」又會認為他們的思想幼稚膚淺。

「專家」用她們在靈性的成就去嘲諷他們用盡一生努力才爭取到的「世俗成就」，最後「專家」還公開把他們貶低的一無是處，表示他們只配得上「專家」瞧不起的平凡女人，我不知道這些跟他相處和約會過的男性看到這篇文章會怎麼想，但我想，他們也許也會感到失望，原來一個有靈性和了解溝通的女人仍舊沒有辦法了解自己，一切只是一場誤會。

最後，如果回到我個人的觀點，來給點建議，我認為能長久留在菁英男身邊的女性，不見得會很有靈性，但通常是聰明和善解人意，所以我不太喜歡高瑞希如此貶低那些女性的用詞，除此我會覺得女性必須先了解自己的個性和內在需求，才知道自己真正適合什麼樣的男人，如果女性需要大量的陪伴和對話，工作壓力大和時間忙碌的菁英男，確實是不容易達成的。