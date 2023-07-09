德製砲彈裝不上他國大砲，歐洲孤立零散的軍事工業降低整體防務能力
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俄烏戰爭爆發後，歐盟在安全問題上猛然覺醒，打開資金閘門。然而，進去本身還創造不了安全。
文：Matthias von Hein
歐洲是脆弱的。這是從俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭得出的一個關鍵教訓。歐洲正在對此做出反應，首當其衝是用金錢。例如，為堵上最大缺口，德國政府設立了一個1000億歐元的特別基金。
不僅如此，德國還決定今後動用國內社會生產總值的2％發展國防事業，而這一標準早在2014年北約成員國就已明確制定，但在2022年，來自歐盟的北約成員國中只有4個國家達標。鑑於俄烏戰爭爆發，現如今20個歐盟國家許諾大幅提升軍費開支。
慕尼黑安全會議發布的歐洲防務報告則指出，補充資金雖然非常重要，但合理有效地使用資金更是一門藝術。
烏克蘭戰爭的教訓
為撰寫這份報告，慕安會首先研究了烏克蘭戰爭的打法。該報告的作者之一許特（Leonard Schütte）對《德國之聲》表示，他們總結歸納出三個結論，「第一，所謂舊的軍用物資，如坦克、火炮和防空設備仍然發揮著巨大作用。」
第二個結論乍一看同第一個相互矛盾，因為它涉及新型軍事物資，「我們看到，廉價的無人機和閒置的彈藥扮演了重要角色」。報告作者強調的第三個結論是，「衛星通訊尤其重要，一方面控制無人機，但同時它保障部隊不同部門之間的交流通暢。」
烏克蘭軍方密集使用馬斯克的星鏈公司提供的距離地表很近建立的網路系統。慕安會專家說，中期來看，歐盟將逐漸擺脫對私有企業的依賴，「歐盟有一個相關倡議，即向地球近距離軌道發射170顆衛星，由此填補我們在這一能力上的空缺。」
孤立零散的軍事工業
如果這一倡議獲得成功，將成為歐盟內部不多的標誌性的典範。恰恰是軍工產業，合作難於上青天。歐盟迄今也不具備一支歐洲軍隊，27個成員國各國有自己的軍隊，十來個國家擁有本土軍工產業。
社民黨政治家巴特斯（Hans-Peter Bartels）抱怨到，其結果便是孤立零散，各自為政。他說：「一個本質性的障礙是產業的小規模狀態，我們在歐洲有太多生產獨立系統的公司，在不景氣時代，它們依靠訂單維持了下來，現在錢不是問題了，它們更沒有必要尋求合併了。但這一狀態導致缺乏對整體狀況的總覽，也很昂貴。」
巴特斯曾作為德國聯邦議院的軍事事務代表工作了5年。在《德國之聲》的訪談中，他分析道，「我們的確需要歐洲（軍工）企業，就像民事領域的空中巴士集團這類的歐洲公司，將之打造成世界級品牌。同樣，我們至少在大型武器系統領域需要至多兩到三個歐洲公司，讓它們在頂級層面相互競爭。」
合作？可以，不行，可以來一點點
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在6月22日的政府聲明中說，「我們歐洲的國防努力必須聯手執行；我們必須讓軍工產業有一個長遠的發展前景，加速它們的生產。」
但好的想法一到現實中便很快遭遇國家的自私自利。慕安會的安全專家許特說，「我們尋找共同的軍工合作項目，希望查到積極的例子以供今後參考學習。但我們只看到很少的幾個例證。」
軍工的零散式分佈在許特看來不僅造成資源浪費，讓他擔憂的更是軍事上的成本，「我們看到，最普通的軍用物品比如大炮的彈藥，在德國購買的彈藥，不能用到其它國家的大炮上，因為大炮的標準不同。真夠荒唐的。」
但合作也時常鬧翻。如德、法、西三國的FCAS項目，這是戰機系統的一個開發項目，正是它也成了三國無休止的就專利、工作分配以及領導負責制爭議的大平台。巴特斯說，「我們必須同這一現象告別！這類項目應該留在歐洲企業手中，由歐洲承擔責任」。
德法合作項目的進程中也會出現問題，比如共同研發的作戰坦克（MGCS）上。該項目現已擱淺，德國方面已開始生產替代產品。
現在不行動，更待何時？
俄烏戰爭讓人們再一次意識到推動完善歐洲合作的必要性和緊迫感。許特反問道，「現在不改變合作的話，更待何時？」
他已經看到改變的例子，「作為對戰爭的反應，歐盟有史以來第一次為共同採購提高了吸引力。這在以前從未發生過。」
歐洲防務報告還指出了另外一個缺陷：過去數十年來已形成了巨大的產品空缺，許多歐洲國家只能到歐洲以外的國家大量採購軍需品，因為取貨的速度快。但這卻削弱歐洲軍工產業，長期看會造成依賴關係。這對速度與歐洲主權之間的矛盾凸顯出來。
德國國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）決定：速度優先。德國國防部今年4月底下達的一份命令中寫道，「時間因素具有最高的優先權，從現在起，在所有聯邦軍目前和今後的項目中，是決定本質的因素，目的是盡快讓部隊能夠使用上採購的物資。」
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：歐洲的防務：資金本身還帶不來安全
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。