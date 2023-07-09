德製砲彈裝不上他國大砲，歐洲孤立零散的軍事工業降低整體防務能力

文：Matthias von Hein

歐洲是脆弱的。這是從俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭得出的一個關鍵教訓。歐洲正在對此做出反應，首當其衝是用金錢。例如，為堵上最大缺口，德國政府設立了一個1000億歐元的特別基金。

不僅如此，德國還決定今後動用國內社會生產總值的2％發展國防事業，而這一標準早在2014年北約成員國就已明確制定，但在2022年，來自歐盟的北約成員國中只有4個國家達標。鑑於俄烏戰爭爆發，現如今20個歐盟國家許諾大幅提升軍費開支。

慕尼黑安全會議發布的歐洲防務報告則指出，補充資金雖然非常重要，但合理有效地使用資金更是一門藝術。

烏克蘭戰爭的教訓

為撰寫這份報告，慕安會首先研究了烏克蘭戰爭的打法。該報告的作者之一許特（Leonard Schütte）對《德國之聲》表示，他們總結歸納出三個結論，「第一，所謂舊的軍用物資，如坦克、火炮和防空設備仍然發揮著巨大作用。」

第二個結論乍一看同第一個相互矛盾，因為它涉及新型軍事物資，「我們看到，廉價的無人機和閒置的彈藥扮演了重要角色」。報告作者強調的第三個結論是，「衛星通訊尤其重要，一方面控制無人機，但同時它保障部隊不同部門之間的交流通暢。」

烏克蘭軍方密集使用馬斯克的星鏈公司提供的距離地表很近建立的網路系統。慕安會專家說，中期來看，歐盟將逐漸擺脫對私有企業的依賴，「歐盟有一個相關倡議，即向地球近距離軌道發射170顆衛星，由此填補我們在這一能力上的空缺。」

孤立零散的軍事工業

如果這一倡議獲得成功，將成為歐盟內部不多的標誌性的典範。恰恰是軍工產業，合作難於上青天。歐盟迄今也不具備一支歐洲軍隊，27個成員國各國有自己的軍隊，十來個國家擁有本土軍工產業。

社民黨政治家巴特斯（Hans-Peter Bartels）抱怨到，其結果便是孤立零散，各自為政。他說：「一個本質性的障礙是產業的小規模狀態，我們在歐洲有太多生產獨立系統的公司，在不景氣時代，它們依靠訂單維持了下來，現在錢不是問題了，它們更沒有必要尋求合併了。但這一狀態導致缺乏對整體狀況的總覽，也很昂貴。」

巴特斯曾作為德國聯邦議院的軍事事務代表工作了5年。在《德國之聲》的訪談中，他分析道，「我們的確需要歐洲（軍工）企業，就像民事領域的空中巴士集團這類的歐洲公司，將之打造成世界級品牌。同樣，我們至少在大型武器系統領域需要至多兩到三個歐洲公司，讓它們在頂級層面相互競爭。」

合作？可以，不行，可以來一點點

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在6月22日的政府聲明中說，「我們歐洲的國防努力必須聯手執行；我們必須讓軍工產業有一個長遠的發展前景，加速它們的生產。」

但好的想法一到現實中便很快遭遇國家的自私自利。慕安會的安全專家許特說，「我們尋找共同的軍工合作項目，希望查到積極的例子以供今後參考學習。但我們只看到很少的幾個例證。」

軍工的零散式分佈在許特看來不僅造成資源浪費，讓他擔憂的更是軍事上的成本，「我們看到，最普通的軍用物品比如大炮的彈藥，在德國購買的彈藥，不能用到其它國家的大炮上，因為大炮的標準不同。真夠荒唐的。」

但合作也時常鬧翻。如德、法、西三國的FCAS項目，這是戰機系統的一個開發項目，正是它也成了三國無休止的就專利、工作分配以及領導負責制爭議的大平台。巴特斯說，「我們必須同這一現象告別！這類項目應該留在歐洲企業手中，由歐洲承擔責任」。

德法合作項目的進程中也會出現問題，比如共同研發的作戰坦克（MGCS）上。該項目現已擱淺，德國方面已開始生產替代產品。

現在不行動，更待何時？

俄烏戰爭讓人們再一次意識到推動完善歐洲合作的必要性和緊迫感。許特反問道，「現在不改變合作的話，更待何時？」

他已經看到改變的例子，「作為對戰爭的反應，歐盟有史以來第一次為共同採購提高了吸引力。這在以前從未發生過。」

歐洲防務報告還指出了另外一個缺陷：過去數十年來已形成了巨大的產品空缺，許多歐洲國家只能到歐洲以外的國家大量採購軍需品，因為取貨的速度快。但這卻削弱歐洲軍工產業，長期看會造成依賴關係。這對速度與歐洲主權之間的矛盾凸顯出來。

德國國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）決定：速度優先。德國國防部今年4月底下達的一份命令中寫道，「時間因素具有最高的優先權，從現在起，在所有聯邦軍目前和今後的項目中，是決定本質的因素，目的是盡快讓部隊能夠使用上採購的物資。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：歐洲的防務：資金本身還帶不來安全

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀