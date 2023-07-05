《華爾街日報》：拜登政府擬擴大AI晶片禁令，限制中企使用美國雲端運算服務
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美國近日傳出，擬限制中國業者使用美商的雲端計算的服務，這被視為是去（2022）年10月半導體出口管制政策的一部分。目前美國商務部（United States Department of Commerce）、亞馬遜和微軟，均未對此有任何評論。
美中對抗仍在僵持，近年白宮聯合其盟友限制半導體設備、電子設計自動化（EDA），箝制中國的人工智慧（AI）、軍武等發展，而北京則以調查美商美光（Micron）和稀土禁令回擊。近日報導指出，美國擬再擴大圍堵，限制中企使用美國雲端運算服務。
美國擬限制中企使用雲端運算服務
知情人士告訴《華爾街日報》，拜登（Joe Biden）政府打算限制中國企業使用美國雲端運算服務，要求科技公司亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等，向中國客戶提供前，必須先獲得美國政府的許可。
美國會做出這樣的政策，主要是因為他們發現中國正在透過美國科技公司，繞過高階晶片出口管制的禁令，發展人工智慧、軍武等領域。報導稱，中國透過這樣的方式，無需購買先進半導體設備，也不用向圖形處理器大廠輝達（Nvidia）採購A100晶片，就可以擁有強大的運算能力。
喬治敦大學安全與新興技術中心（Georgetown Center for Security and Emerging Technology）的研究員Emily Weinstein表示，中國想要使用輝達的A100晶片，只要通過雲端運算業者就可以完成，而這麼做也是完全合法的。
而這一項限制雲端計算的服務，被外界視為是去（2022）年10月半導體出口管制政策的一部分。目前美國商務部（United States Department of Commerce）、亞馬遜和微軟，均未對此有任何評論。
雲端計算服務提供了方便的資源共享模式，傳統上，運算需要在個人電腦中執行，這需要配置硬體、軟體資源，而雲端計算中，用戶可以通過網路連接到遠端的雲端服務提供商的伺服器，並根據需求使用服務，而這些資源包括虛擬機器、儲存空間、數據庫、應用程式和各種開發工具等。
目前，使用雲端運算的付費方式，類似於租用，用戶只需支付實際使用的資源和服務，而不需要預先投資大量資本。這樣可以大幅節省硬體和維護成本，特別對於小型企業和新創公司來說，更具吸引力。
全球提供雲端運算服務的公司，除了全球最大具規模的亞馬遜AWS、微軟的Azure以外，還有Google、IBM以及阿里巴巴旗下的阿里雲（Alibaba Cloud）。
中國業者阿里雲，力求突破美國圍堵
過去阿里巴巴旗下的阿里雲是全球領先的雲端服務提供商之一，然而，由於美國政府對中國的技術產業進行了一系列限制措施，包括晶片禁令，阿里雲受到了一定的影響。
晶片禁令限制美企向中企提供先進的半導體技術和產品。這對阿里雲等中國企業來說，可能造成供應鏈上的困難和不確定性，導致無法獲得某些關鍵零部件或技術。
根據《經濟通通訊社》報導，阿里巴巴自宣布啟動組織變革以來，裁員消息不斷，六大業務集團之一的阿里雲智慧開始執行組織及人員調整，調整幅度達到7%。阿里雲智慧對外表示，這只是正常組織及人員調整。
而近年來阿里雲正努力突破圍堵，例如近日阿里雲宣布與西門子簽署戰略合作協議，雙方將共同推動雲計算、AI大模型與工業等合作，未來作為中國指標性雲端運算業者的阿里雲，該如何突破成為矚目焦點。
最後，這項雲端限制令消息出來的時間，正是中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制的敏感時候。
中國商務部3日公告，「為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制」，相關物項未經許可、不得出口，並從8月1日起實施。外界普遍認為，這是繼美光科技在中銷售產品「未通過網路安全審查」後，反制美中科技戰、爭取談判籌碼意味濃厚。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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