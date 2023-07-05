《華爾街日報》：拜登政府擬擴大AI晶片禁令，限制中企使用美國雲端運算服務

美中對抗仍在僵持，近年白宮聯合其盟友限制半導體設備、電子設計自動化（EDA），箝制中國的人工智慧（AI）、軍武等發展，而北京則以調查美商美光（Micron）和稀土禁令回擊。近日報導指出，美國擬再擴大圍堵，限制中企使用美國雲端運算服務。

美國擬限制中企使用雲端運算服務

知情人士告訴《華爾街日報》，拜登（Joe Biden）政府打算限制中國企業使用美國雲端運算服務，要求科技公司亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等，向中國客戶提供前，必須先獲得美國政府的許可。

美國會做出這樣的政策，主要是因為他們發現中國正在透過美國科技公司，繞過高階晶片出口管制的禁令，發展人工智慧、軍武等領域。報導稱，中國透過這樣的方式，無需購買先進半導體設備，也不用向圖形處理器大廠輝達（Nvidia）採購A100晶片，就可以擁有強大的運算能力。

喬治敦大學安全與新興技術中心（Georgetown Center for Security and Emerging Technology）的研究員Emily Weinstein表示，中國想要使用輝達的A100晶片，只要通過雲端運算業者就可以完成，而這麼做也是完全合法的。

而這一項限制雲端計算的服務，被外界視為是去（2022）年10月半導體出口管制政策的一部分。目前美國商務部（United States Department of Commerce）、亞馬遜和微軟，均未對此有任何評論。

雲端計算服務提供了方便的資源共享模式，傳統上，運算需要在個人電腦中執行，這需要配置硬體、軟體資源，而雲端計算中，用戶可以通過網路連接到遠端的雲端服務提供商的伺服器，並根據需求使用服務，而這些資源包括虛擬機器、儲存空間、數據庫、應用程式和各種開發工具等。

目前，使用雲端運算的付費方式，類似於租用，用戶只需支付實際使用的資源和服務，而不需要預先投資大量資本。這樣可以大幅節省硬體和維護成本，特別對於小型企業和新創公司來說，更具吸引力。

全球提供雲端運算服務的公司，除了全球最大具規模的亞馬遜AWS、微軟的Azure以外，還有Google、IBM以及阿里巴巴旗下的阿里雲（Alibaba Cloud）。

中國業者阿里雲，力求突破美國圍堵

過去阿里巴巴旗下的阿里雲是全球領先的雲端服務提供商之一，然而，由於美國政府對中國的技術產業進行了一系列限制措施，包括晶片禁令，阿里雲受到了一定的影響。

晶片禁令限制美企向中企提供先進的半導體技術和產品。這對阿里雲等中國企業來說，可能造成供應鏈上的困難和不確定性，導致無法獲得某些關鍵零部件或技術。

根據《經濟通通訊社》報導，阿里巴巴自宣布啟動組織變革以來，裁員消息不斷，六大業務集團之一的阿里雲智慧開始執行組織及人員調整，調整幅度達到7%。阿里雲智慧對外表示，這只是正常組織及人員調整。

而近年來阿里雲正努力突破圍堵，例如近日阿里雲宣布與西門子簽署戰略合作協議，雙方將共同推動雲計算、AI大模型與工業等合作，未來作為中國指標性雲端運算業者的阿里雲，該如何突破成為矚目焦點。

最後，這項雲端限制令消息出來的時間，正是中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制的敏感時候。

中國商務部3日公告，「為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制」，相關物項未經許可、不得出口，並從8月1日起實施。外界普遍認為，這是繼美光科技在中銷售產品「未通過網路安全審查」後，反制美中科技戰、爭取談判籌碼意味濃厚。

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核稿編輯：翁世航