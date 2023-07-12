【關鍵專訪】專家談泰坦號事件（下）：台灣對於水下載具沒有明文規範，政府該做什麼？
我們想讓你知道的是
這艘名為「泰坦號」（Titan）的潛水器，原本預計要前往海底約3962公尺深，探訪鐵達尼號沈船的遺跡，如今卻不幸發生意外，船上5名乘客據信已經罹難。該如何預防潛水器失事的不幸事件重演？台灣在這塊做得如何？
Ｑ4、水下載具需要經過哪些安全評估、材料測試或實驗？台灣／國際目前有相關法規進行規定或檢測嗎？
王主任在中山大學水下載具研發中心，曾經於小琉球海域成功測試團隊自製載人潛水器，下潛至20幾公尺，航行時間將近兩小時，這些到目前為止都是台灣的紀錄（不包含政府與軍方未公開資料）。目前台灣或國際上對於水下載具下水潛之前所需通過的標準，是否已有相關的規範可以遵循？
對於這個問題，王主任解釋道：「一個水下載具牽涉到非常多的東西，人坐的位置叫球艙，艙體要選用什麼材質？下潛深度預計是多少等等。它並不像汽車，有一定的測試指標。每家公司設計水下載具的目的不同，有些甚至是和軍事有關，所以你很難找到一個統一的規格或規定，然而，像普通車子就有規定要通過那些既有規定就可以上路，但是水下潛水器沒有明文的規定。」
話雖如此，仍有許多民間社團、潛水協會或學會有推薦的規則。王主任舉例，觀光性質的潛水器若是想以壓克力材質製造半球艙體，就會建議遵守PVHO的安全準則（Safety Standard for Pressure Vessels for Human Occupancy），當中提到若下潛深度為500公尺、同時滿足耐高溫20度，耐壓需要做到5.0 mpa，厚度要至少108 mm；若是200公尺就要耐壓至2.0 mpa，厚度最起碼要到56 mm。
這樣計算下來的重量，以500公尺的深度來說就有655公斤，200公尺就要296公斤。上述的數字都是有公認的參考標準可以依循，但是仍然不是保證一定不會有事。
Q5：若要避免潛水器失事的不幸事件重演，制度面／設備設計等面向上，可以怎麼去預防？
「如何從制度面去預防意外的發生，這真的是台灣開始要做的事。我們目前對於水面船隻已經有非常完整的測試，但是水下載具是沒有的。」王主任說，現在比較大的問題會是哪個單位要來負責這件事情。因為台灣這方面的專家較缺乏，若想要設計法規，變成必須拿國外法規來抄或是來改。然而這又衍生出新的問題，畢竟國外的法律未必適用於台灣。
「另一方面，若針對此設立法律，又可能會被部分人士質疑是在圖利部分廠商。」王主任曾經聽過業界一個案例，是有團隊想去找潛水器相關的認證或是安規的檢測，卻遇到沒有業者願意承接的情況，因為沒有人敢承擔這個風險。
「台灣的政府應該要開始做這件事，因為我覺得將來水下的觀光、水下養殖業以及風電等設備的水下維修，都會是很大的生意。但是目前市場沒有法規來做規範，會是個大問題。」王主任指出，可以參照全世界目前擁有製作載人潛水器能力的幾個國家，如美國、日本、法國和英國所設立的法規版本，來參考建立台灣自己的法規。
「這件事情早晚要做的，不做的話將來出問題，早晚會互相指責。」王主任語重心長地提到。整個測試的過程應該至少包括每個元件單獨的耐壓測試，在固定時間內於特定壓力情況下確定元件仍能完好無缺。元件沒有問題後，等將組合起來接縫的地方，一定也要再測試一次。因為兩種材質的耐壓與膨脹係數不同，所以往往是容易出問題的關鍵。一旦沒有確定安全性，當溫度或壓力發生改變，很容易就從接縫處發生裂痕，進而導致艙體的崩潰。
「整個測試過程也不能只做一次，而是要做好幾次來確認它是沒有問題的。像這些如果未來制定法規規範，都一定要寫在法規裡面。」
Q6：未來台灣有沒有可能形成自製潛水器的產業鏈？
國內目前水下載具的用途，除卻軍方使用之外，大概還侷限於研究用途，尚未正式形成一個產業。全台第一艘民間自製的潛水載人載具出自中山大學，但目前仍是實驗性質。王主任說：「真正要形成產業是要有需求面出現，比如說水裡的觀光，像是去看小琉球、綠島的海龜、熱帶魚等，因為有些人不喜歡穿潛水衣，那可能就可以用水下載具在觀光客到3、40公尺水深的陽光層位置繞一繞。」
除了觀光，王主任提到未來另一個比較大的商機應該會是離岸風機的設備維護及維修。「離岸風機和海底電纜的維修，目前是個大問題。若是能用水下載具來解決的話，會是一個很大的用途。」王主任說，目前這些商機都被外商包走，台灣則因沒有相關技術而難以分一杯羹。若能在技術以及法規上確立起來，那未來會是個很大的商機。
「我想跟政府說，這個東西要及早布局，因為一定會發生的。要投入資源以及人力，一個是做法規上的預先布局，另一個是研發方面則是要投入資源，因為這東西太燒錢了！」水下研究有多燒錢？王主任舉例，路面上花一塊錢的東西，一旦要進到水裡面且擁有同樣的功能，那花費是10倍至100倍起跳。因為這些器材要耐壓、耐冷，還要有獨立的電池作業。
舉例來說，若希望載人潛水器的球艙裡不要太悶而設置空調系統，其所需要的電源來自整個載具的電池，而載具電池本身電量是固定的，除了要給潛水器動力之外，還要供應給中央空調、照明等等，那消耗相當驚人。所以你要嘛很舒適，但是待在水下的時間很短，要嘛就是不太舒適，但可以在水下較久的時間。所以光是相關系統低功率、低功耗的設計，就跟路面上或是家庭用的電器系統考量是不一樣的。
由中山大學水下載具研發中心領軍，台灣民間目前已經具有潛水器的製作及研發能力，然而若要形成完整的產業，法規、資金、人力的投入要全數到齊。且只要產業開始運作，便有可能發生意外事故，而為了將類似泰坦號這樣不幸事件發生的機率降到最低，政府在水下載具的設計規範上，也要確實做好法規面的制定，才能為台灣自製潛水器的產業願景鋪好平順的道路。
參考資料
- The Titan Tragedy—A Deep Dive Into Carbon Fiber, Used for the First Time in a Submersible（engineering.com）
- Missing Titanic sub: experts raised safety concerns about OceanGate Titan in 2018（Reuters）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc