【關鍵專訪】專家談泰坦號事件（下）：台灣對於水下載具沒有明文規範，政府該做什麼？

Ｑ4、水下載具需要經過哪些安全評估、材料測試或實驗？台灣／國際目前有相關法規進行規定或檢測嗎？

王主任在中山大學水下載具研發中心，曾經於小琉球海域成功測試團隊自製載人潛水器，下潛至20幾公尺，航行時間將近兩小時，這些到目前為止都是台灣的紀錄（不包含政府與軍方未公開資料）。目前台灣或國際上對於水下載具下水潛之前所需通過的標準，是否已有相關的規範可以遵循？

對於這個問題，王主任解釋道：「一個水下載具牽涉到非常多的東西，人坐的位置叫球艙，艙體要選用什麼材質？下潛深度預計是多少等等。它並不像汽車，有一定的測試指標。每家公司設計水下載具的目的不同，有些甚至是和軍事有關，所以你很難找到一個統一的規格或規定，然而，像普通車子就有規定要通過那些既有規定就可以上路，但是水下潛水器沒有明文的規定。」

話雖如此，仍有許多民間社團、潛水協會或學會有推薦的規則。王主任舉例，觀光性質的潛水器若是想以壓克力材質製造半球艙體，就會建議遵守PVHO的安全準則（Safety Standard for Pressure Vessels for Human Occupancy），當中提到若下潛深度為500公尺、同時滿足耐高溫20度，耐壓需要做到5.0 mpa，厚度要至少108 mm；若是200公尺就要耐壓至2.0 mpa，厚度最起碼要到56 mm。

這樣計算下來的重量，以500公尺的深度來說就有655公斤，200公尺就要296公斤。上述的數字都是有公認的參考標準可以依循，但是仍然不是保證一定不會有事。

Q5：若要避免潛水器失事的不幸事件重演，制度面／設備設計等面向上，可以怎麼去預防？

「如何從制度面去預防意外的發生，這真的是台灣開始要做的事。我們目前對於水面船隻已經有非常完整的測試，但是水下載具是沒有的。」王主任說，現在比較大的問題會是哪個單位要來負責這件事情。因為台灣這方面的專家較缺乏，若想要設計法規，變成必須拿國外法規來抄或是來改。然而這又衍生出新的問題，畢竟國外的法律未必適用於台灣。

「另一方面，若針對此設立法律，又可能會被部分人士質疑是在圖利部分廠商。」王主任曾經聽過業界一個案例，是有團隊想去找潛水器相關的認證或是安規的檢測，卻遇到沒有業者願意承接的情況，因為沒有人敢承擔這個風險。

「台灣的政府應該要開始做這件事，因為我覺得將來水下的觀光、水下養殖業以及風電等設備的水下維修，都會是很大的生意。但是目前市場沒有法規來做規範，會是個大問題。」王主任指出，可以參照全世界目前擁有製作載人潛水器能力的幾個國家，如美國、日本、法國和英國所設立的法規版本，來參考建立台灣自己的法規。

「這件事情早晚要做的，不做的話將來出問題，早晚會互相指責。」王主任語重心長地提到。整個測試的過程應該至少包括每個元件單獨的耐壓測試，在固定時間內於特定壓力情況下確定元件仍能完好無缺。元件沒有問題後，等將組合起來接縫的地方，一定也要再測試一次。因為兩種材質的耐壓與膨脹係數不同，所以往往是容易出問題的關鍵。一旦沒有確定安全性，當溫度或壓力發生改變，很容易就從接縫處發生裂痕，進而導致艙體的崩潰。

「整個測試過程也不能只做一次，而是要做好幾次來確認它是沒有問題的。像這些如果未來制定法規規範，都一定要寫在法規裡面。」

Q6：未來台灣有沒有可能形成自製潛水器的產業鏈？

國內目前水下載具的用途，除卻軍方使用之外，大概還侷限於研究用途，尚未正式形成一個產業。全台第一艘民間自製的潛水載人載具出自中山大學，但目前仍是實驗性質。王主任說：「真正要形成產業是要有需求面出現，比如說水裡的觀光，像是去看小琉球、綠島的海龜、熱帶魚等，因為有些人不喜歡穿潛水衣，那可能就可以用水下載具在觀光客到3、40公尺水深的陽光層位置繞一繞。」

除了觀光，王主任提到未來另一個比較大的商機應該會是離岸風機的設備維護及維修。「離岸風機和海底電纜的維修，目前是個大問題。若是能用水下載具來解決的話，會是一個很大的用途。」王主任說，目前這些商機都被外商包走，台灣則因沒有相關技術而難以分一杯羹。若能在技術以及法規上確立起來，那未來會是個很大的商機。

「我想跟政府說，這個東西要及早布局，因為一定會發生的。要投入資源以及人力，一個是做法規上的預先布局，另一個是研發方面則是要投入資源，因為這東西太燒錢了！」水下研究有多燒錢？王主任舉例，路面上花一塊錢的東西，一旦要進到水裡面且擁有同樣的功能，那花費是10倍至100倍起跳。因為這些器材要耐壓、耐冷，還要有獨立的電池作業。

舉例來說，若希望載人潛水器的球艙裡不要太悶而設置空調系統，其所需要的電源來自整個載具的電池，而載具電池本身電量是固定的，除了要給潛水器動力之外，還要供應給中央空調、照明等等，那消耗相當驚人。所以你要嘛很舒適，但是待在水下的時間很短，要嘛就是不太舒適，但可以在水下較久的時間。所以光是相關系統低功率、低功耗的設計，就跟路面上或是家庭用的電器系統考量是不一樣的。

由中山大學水下載具研發中心領軍，台灣民間目前已經具有潛水器的製作及研發能力，然而若要形成完整的產業，法規、資金、人力的投入要全數到齊。且只要產業開始運作，便有可能發生意外事故，而為了將類似泰坦號這樣不幸事件發生的機率降到最低，政府在水下載具的設計規範上，也要確實做好法規面的制定，才能為台灣自製潛水器的產業願景鋪好平順的道路。

參考資料

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航