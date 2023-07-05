韓國少子高齡化嚴重，獨居老人128萬人，65歲以上43.2%「相對貧窮」為OECD最高
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韓國65歲以上的人口中，有高達43.2％的人被列為「相對貧困」，是OECD最高的國家。此外，韓國約有128萬名老年人被發現是獨居老人，隨著人口持續高齡化，這些數字預計會繼續增加。鄭順鬥補充，韓國的育兒成本過於高昂，許多中年人在孩子身上花太多錢，甚至願意從退休金帳戶中取出錢來撫養子女，這導致他們無法在退休前存下足夠的積蓄，使他們晚年的生活品質大幅下降。
綜合《CNN》與《韓國時報》報導，隨著韓國的低生育率與高齡化持續惡化，從2017年至2022年，韓國的孩童照護機構減少了約1萬所，年長者安養機構則增加了1萬3643所。此外，低生育率導致韓國自2015年後，有數十所學校暫停營運或解散，許多教師因此失業。
嚴重的高齡化也導致韓國的貧窮與獨居老人激增，根據經濟合作暨發展組織（OECD）的報告，韓國65歲以上人口中，有43.2%的長者被列為「相對貧窮」，為OECD中最高的國家。截至2021年，韓國約有128萬名獨居老人。
孩童照護機構減少，老人安養機構激增
《CNN》報導指出，韓國的低出生率可歸咎於，高工時、薪資停滯、物價上升、撫養孩子的經濟負擔增加，以及韓國社會中男女性別不平等的現象。
根據韓國政府6月30日公佈的數據，韓國育兒機構數量在過去五年間減少了25％。2017年，韓國尚有超過4萬個育兒機構，截至去（2022）年底，該國僅剩3萬900個育兒機構。
此外，隨著人口迅速高齡化，韓國的老人照顧機構，包括老年護理之家、醫院的老年專科部門，以及幫助老年人獲得社會福利的機構，皆持續增加。2017年，韓國共有約7萬6000個機構，到2022年底，韓國的老年照顧機構數已成長至8萬9643所。
此現象也顯示，韓國自2015年開始推行的，提高生育率的政策，包括提供多胎父母經濟和住房補助，並沒有成效。
低生育率導致學校荒廢，教師失業
根據《韓聯社》的報導，低出生率使韓國缺乏學齡兒童，也導致當地許多中小學、高中都面臨倒閉危機，韓國的國高中總數自2015年以後一直處於停滯不前的狀況。
此外，在這些學校中，還有許多是「暫停營運」，處於閒置、沒有運作的狀態，這也讓許多教師面臨失業危機。首爾南部的大田甚至有一所暫停營運的學校，因校園裡長滿雜草而成為攝影師的拍照聖地。
貧窮、獨居老人問題嚴重，韓國做錯了哪些事？
《韓國時報》指出，韓國即將在2025年進入超高齡社會，在其5200萬的人口中，將會有超過20%的人，年齡在65歲以上。
根據OECD的報告，截至2022年，在韓國65歲以上的人口中，有高達43.2％的人被列為「相對貧困」（收入低於全國平均），是OECD成員國中最高的國家，且韓國長期位居第一。此外，截至2021年，韓國約有128萬名老年人被發現是獨居老人，隨著人口持續高齡化，這些數字預計會繼續增加。
報導表示，上述現象顯示韓國，對即將進入超高齡社會的準備十分不足，政府應緊急改革國家福利體系，加強社會福利網路。
韓國崇實大學社會福利學教授許埈綬（Hur Jun-soo）指出，韓國的貧窮老人問題之所以如此嚴重，原因主要有二。首先，韓國花在老年人的社會福利基金非常稀少，僅佔國家社會福利預算的25％。反觀法國有39％的社福預算用於照顧老年人，日本花在老年人的基金更高達社福預算的45％。
此外，韓國的養老金制度出台太晚，韓國於1988年才首次啟動養老金計劃，與歐洲各國相比晚了將近一個世紀，且韓國每個月支付給退休國民的養老金過少，無法滿足老年人的基本生活需求。
梨花女子大學社會福利學教授鄭順鬥（Chung Soon-dool）補充，韓國的育兒成本過於高昂，許多中年人在孩子身上花太多錢，甚至願意從退休金帳戶中取出錢來撫養子女，這也導致他們無法在退休前存下足夠的積蓄，使他們晚年的生活品質大幅下降。
如何解決老人問題？
除了增加對老年人的社會福利基金，以及增加養老金以外，許埈綬認為，韓國政府應該要將目前60歲的退休年齡延長至65歲，甚至70歲。他表示：「這會使長者更長時間的待在勞動市場裡，為養老金提供貢獻，此外，這也會讓長者維持社交活躍，對身心健康也有幫助。」
鄭順鬥則認為，政府應該為長者提供教育和技能訓練，使退休國民可以重新進入勞動市場尋找事業第二春。
她表示：「由於平均壽命增加，現代人對退休的看法已經改變了，許多退休人員正在尋找第二份職業，不過，他們不知道從哪裡以及如何開始第二份職業。政府應該設立終身教育計劃，幫助退休人員獲得新的職業、技能和知識。」她補充，鼓勵私營企業僱用年長者擔任兼職，會是很好的選擇。
鄭順鬥最後強調，政府應努力消除社會普遍存在的，對老年人的歧視。她表示：「老年人通常被認為不再具有生產力，留任職位往往會引起年輕人對老人的仇視。但其實，如果我們為老年人提供就業支持，他們仍可以成為對社會非常有貢獻的成員。」
新聞來源
- Goodbye child care centers, hello elderly homes: South Korea prepares for aging population（CNN）
- Elderly population outgrows social safety net（The Korea Times）
- '인구절벽' 가속…문닫는 학교 늘어간다（연합뉴스）
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
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安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
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來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
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過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
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■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮