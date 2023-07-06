美國最高法院推翻「種族配額」招生標準：20年未見正面效果，反而加劇了種族成見的固化
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美國的大學完全可以用父母背景、逆境成長、以及家庭收入等指標，幫助在學習和經濟上落後的種族如非裔和墨西哥裔得到更多的機會，完全可以不強調種族而照顧到這些弱勢群體。但是美國的一些政客就是要大力打種族牌，把一切問題都說在種族上，同時告訴其他族群，你們的一切失敗，都是由於白人種族歧視造成的，故意加劇種族矛盾。在這個意義上，我是支持美國最高法院這次判決的。
2003年6月29日，美國最高法院對在全美被高度關注的大學錄取是否可以種族為標準一案做了判決，推翻了近數十年來美國大學、特別是精英大學以種族為依據提高非裔和墨西哥裔錄取率、犧牲亞裔和白人錄取率的做法。這一判決，在美國引起軒然大波，也引起全世界的關注。
美國的保守派認為這是回歸憲法、不分種族、法律面前人人平等的建國原則；左派則對這個判決強烈反對，認為是開倒車。在這裡我向大家介紹本案並提出我的看法。
大學以種族作為錄取學生的標準之一的做法是根據一條叫做Affirmative Action的政策。Affirmative是堅決、肯定的意思。英文對這個政策的解釋是positive action或者positive discrimination。含義是用有利於某些少數民族（如非裔或墨西哥裔）的種族歧視政策，比如說給這些種族多一些大學配額或者工作機會。
目前中文對這個政策的翻譯是平權，但這個翻譯有誤導，因為平權在英文是equal rights，我認為Affirmative Action應該翻譯成「種族配額」政策才對。
這次的案子始末，是一個叫做「爭取公平錄取的學生組織」（Students for Fair Admission, SFFA）狀告哈佛大學和北卡羅來納大學。「爭取公平錄取的學生組織」是一個成立於2014年的非營利組織，其宗旨是「捍衛法律所保障的人權和公民權利，包括個人在法律下獲得平等保護的權利。」
2014年11月，SFFA對哈佛大學和北卡羅來納大學分別提起訴訟，認為他們基於種族的招生計畫分別違反了1964年《民權法案》（the Civil Rights Acts）第6條，和美國憲法第14修正案的平等保護條款。在對哈佛大學的起訴中，證據是它歧視了亞裔，在對北卡大學的起訴中，證據是它歧視了白人。
美國憲法第14修正案的平等保護條款（Equal Protection Clause），其基本原則是禁止任何基於種族或膚色的在法律上的區別對待，即「對一個人實施的法律」都應該「對所有人平等地實施」。所以，第14修正案保證「各州的法律對黑人和白人應是相同的；所有的人，無論是有色人種還是白人，在各州的法律面前都是平等的。」
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮