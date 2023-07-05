利比亞強人哈夫塔抗議石油收入分配不均、威脅軍事動亂，各國憂衝擊全球能源市場
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受到俄烏戰爭影響，歐洲各國轉向其他國家尋找石油來源，利比亞就是其中之一。利比亞東部勢力不滿該國石油收入分配不均，限期兩個月成立委員會、建立新的機制，否則將發動軍事行動，倘若再度開戰，恐將再次撼動全球石油市場。
利比亞政權長期分裂為東西兩大勢力，綜合《衛報》、《Arab News》報導，東部強人哈利法・貝加斯姆・哈夫塔（Gen Khalifa Haftar）警告，在8月結束前，若利比亞的石油收入無法公平分配，將展開軍事行動。各國擔憂，若利比亞發生動亂，恐導致石油衝擊性停產，將嚴重影響全球能源市場。
哈夫塔領導的東部政權認為，利比亞東部為石油的主要產地，石油收入應該受到司法規範，避免國家石油公司（National Oil Corporation, NOC）的營收直接進入中央銀行。東部政權聲稱，大部分的石油收入被分配以首都的黎波里（Tripoli）為據點，並且受到聯合國認可的西部政權。
7月3日，哈夫塔在拉吉瑪（Rajma）——靠近利比亞第二大城，同時是東部政府據點的城市班加西（Benghazi）發表演說。他提到，利比亞必須設立一個新的高級財務委員會，以執行財務安排，期望能公平的管理公共資金和石油收入。哈夫塔聲明：「該委員會必須在8月底前完成任務，武裝部隊隨時做好準備，伺機而動。」屆時將關閉所有運作中的石油田。
美國駐利比亞大使理查・諾蘭（Richard Norland）希望利比亞的石油生產能夠保持流通，力勸東部政權避免造成動亂。他早先曾呼籲利比亞的所有領導人，在不損害利比亞經濟完整性、國家石油公司（NOC）的非政府組織特性的前提下，建立一套全面性的機制規管石油收入，以解決當前不透明的分配制度所造成的不滿。
然而，哈夫塔在3日的演說中指出，外國大使對利比亞事務的干涉是卑鄙的、自私自利的。他提到，此舉只會加劇利比亞的國家分裂。演說中，他也攻擊利比亞中央銀行高階主管的腐敗。
依據利比亞中央銀行的資料，哈夫塔表示，去（2022）年總值100億美元的跟單信用狀，被分配給1646家私人企業，其中，東部地區得到7％，而南部地區僅分配到總額的2％。他指出，官方審計資料中，利比亞石油收入約有135億第納爾（約4393億美元），政府支出就花費122億第納爾（約3970億美元），他直言利比亞政府的公共資金每天都在浪費。
東西分裂的利比亞
利比亞位在北非，臨近地中海，是一個以石油致富的國家，也是移民歐洲的跳板之一。該國政府長期分裂成東、西兩大勢力，各自以的黎波里和班加西兩大城市為據點，長時間的緊張關係，也影響國際局勢。
在過去幾個世紀，利比亞都在外國政府的掌控之下，直到1951年才獨立。然而，利比亞並非從來沒有統一的政府，1969年格達費（Muammar Gaddafi）奪權成功，建立長達40年的獨裁統治政府。
2011年，突尼西亞爆發阿拉伯之春，召喚利比亞人上街抗議，反對獨裁政府。最終，在西方國家軍事勢力介入之下，終結格達費的暴政。然而，2014年國民大會破局後，利比亞便進入東西分裂對峙的狀態。
現任總理，阿卜杜勒・哈米德・德貝巴（Abdul Hamid Dbeibeh）所帶領的民族協議政府（Government of National Unity, GNU）在2021年成立，並受到聯合國承認，包括該政黨勢力據點、國際上所認可的首都——位於利比亞西半部的沿海城市的黎波里，掌管利比亞石油收入的兩個單位國家石油公司和中央銀行，皆位在黎波里。
另一方面，與它相對的是東部勢力，由軍事強人哈夫塔所領導的敵對政府（LNA）則以東部的沿海城市、利比亞第二大城班加西為據點。
戰爭與石油
根據石油輸出國組織（OPEC）資料顯示，利比亞的經濟高度依賴石油產品，擁有非洲最大的石油儲存量。受惠於石油和人口數少的優勢，利比亞成為非洲各國中，人均GDP最高的國家。利比亞國家石油公司主席本格達拉（Farhat Bengdara）去年表示，該國每天生產120萬桶石油，他們的目標，是在2027年前提高產量至每天出產200萬桶。
目前，利比亞大多數的油都出口至歐洲市場，以彌補俄羅斯市場的缺口。國際能源署（IEA）的報告中也指出，近三年的國際石油市場，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和烏俄戰爭接續影響造成動盪，但隨著石油供給量上升，原油的基本價格逐步回歸戰前水平。
6月底，瓦格納集團的反叛行動震驚社會，但是石油價格不升反降。《CNN》的報導指出，俄羅斯是世界石油市場重要的一員，不過石油供給危機已經結束。但是，美國前高階能源官員包勃・麥克納利（Bob McNally）卻指出，即使市場樂觀看待，但他們認為，俄羅斯中斷石油供應鏈的風險正在上升。
RBC的的戰略家克羅福特（Helima Croft）提到，美國官員表示他們更擔憂俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布戒嚴。若發布戒嚴，可能使得俄羅斯港口癱瘓，不僅切斷石油的供應鍊，更會阻斷小麥等其他關鍵出口的供應。
有趣的是，利比亞2011年的內戰關閉石油出口，導致油價飆升，使得時任的歐巴馬（Barack Obama）政府措手不及，不得不使用緊急釋放戰略石油儲備桶，壓低油價。《CNN》的報導指出，目前石油市場認為利比亞動亂事件並不會重演。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
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把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮