利比亞強人哈夫塔抗議石油收入分配不均、威脅軍事動亂，各國憂衝擊全球能源市場

利比亞政權長期分裂為東西兩大勢力，綜合《衛報》、《Arab News》報導，東部強人哈利法・貝加斯姆・哈夫塔（Gen Khalifa Haftar）警告，在8月結束前，若利比亞的石油收入無法公平分配，將展開軍事行動。各國擔憂，若利比亞發生動亂，恐導致石油衝擊性停產，將嚴重影響全球能源市場。

哈夫塔領導的東部政權認為，利比亞東部為石油的主要產地，石油收入應該受到司法規範，避免國家石油公司（National Oil Corporation, NOC）的營收直接進入中央銀行。東部政權聲稱，大部分的石油收入被分配以首都的黎波里（Tripoli）為據點，並且受到聯合國認可的西部政權。

7月3日，哈夫塔在拉吉瑪（Rajma）——靠近利比亞第二大城，同時是東部政府據點的城市班加西（Benghazi）發表演說。他提到，利比亞必須設立一個新的高級財務委員會，以執行財務安排，期望能公平的管理公共資金和石油收入。哈夫塔聲明：「該委員會必須在8月底前完成任務，武裝部隊隨時做好準備，伺機而動。」屆時將關閉所有運作中的石油田。

美國駐利比亞大使理查・諾蘭（Richard Norland）希望利比亞的石油生產能夠保持流通，力勸東部政權避免造成動亂。他早先曾呼籲利比亞的所有領導人，在不損害利比亞經濟完整性、國家石油公司（NOC）的非政府組織特性的前提下，建立一套全面性的機制規管石油收入，以解決當前不透明的分配制度所造成的不滿。

然而，哈夫塔在3日的演說中指出，外國大使對利比亞事務的干涉是卑鄙的、自私自利的。他提到，此舉只會加劇利比亞的國家分裂。演說中，他也攻擊利比亞中央銀行高階主管的腐敗。

依據利比亞中央銀行的資料，哈夫塔表示，去（2022）年總值100億美元的跟單信用狀，被分配給1646家私人企業，其中，東部地區得到7％，而南部地區僅分配到總額的2％。他指出，官方審計資料中，利比亞石油收入約有135億第納爾（約4393億美元），政府支出就花費122億第納爾（約3970億美元），他直言利比亞政府的公共資金每天都在浪費。

東西分裂的利比亞

利比亞位在北非，臨近地中海，是一個以石油致富的國家，也是移民歐洲的跳板之一。該國政府長期分裂成東、西兩大勢力，各自以的黎波里和班加西兩大城市為據點，長時間的緊張關係，也影響國際局勢。

在過去幾個世紀，利比亞都在外國政府的掌控之下，直到1951年才獨立。然而，利比亞並非從來沒有統一的政府，1969年格達費（Muammar Gaddafi）奪權成功，建立長達40年的獨裁統治政府。

2011年，突尼西亞爆發阿拉伯之春，召喚利比亞人上街抗議，反對獨裁政府。最終，在西方國家軍事勢力介入之下，終結格達費的暴政。然而，2014年國民大會破局後，利比亞便進入東西分裂對峙的狀態。

現任總理，阿卜杜勒・哈米德・德貝巴（Abdul Hamid Dbeibeh）所帶領的民族協議政府（Government of National Unity, GNU）在2021年成立，並受到聯合國承認，包括該政黨勢力據點、國際上所認可的首都——位於利比亞西半部的沿海城市的黎波里，掌管利比亞石油收入的兩個單位國家石油公司和中央銀行，皆位在黎波里。

另一方面，與它相對的是東部勢力，由軍事強人哈夫塔所領導的敵對政府（LNA）則以東部的沿海城市、利比亞第二大城班加西為據點。

戰爭與石油

根據石油輸出國組織（OPEC）資料顯示，利比亞的經濟高度依賴石油產品，擁有非洲最大的石油儲存量。受惠於石油和人口數少的優勢，利比亞成為非洲各國中，人均GDP最高的國家。利比亞國家石油公司主席本格達拉（Farhat Bengdara）去年表示，該國每天生產120萬桶石油，他們的目標，是在2027年前提高產量至每天出產200萬桶。

目前，利比亞大多數的油都出口至歐洲市場，以彌補俄羅斯市場的缺口。國際能源署（IEA）的報告中也指出，近三年的國際石油市場，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和烏俄戰爭接續影響造成動盪，但隨著石油供給量上升，原油的基本價格逐步回歸戰前水平。

6月底，瓦格納集團的反叛行動震驚社會，但是石油價格不升反降。《CNN》的報導指出，俄羅斯是世界石油市場重要的一員，不過石油供給危機已經結束。但是，美國前高階能源官員包勃・麥克納利（Bob McNally）卻指出，即使市場樂觀看待，但他們認為，俄羅斯中斷石油供應鏈的風險正在上升。

RBC的的戰略家克羅福特（Helima Croft）提到，美國官員表示他們更擔憂俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布戒嚴。若發布戒嚴，可能使得俄羅斯港口癱瘓，不僅切斷石油的供應鍊，更會阻斷小麥等其他關鍵出口的供應。

有趣的是，利比亞2011年的內戰關閉石油出口，導致油價飆升，使得時任的歐巴馬（Barack Obama）政府措手不及，不得不使用緊急釋放戰略石油儲備桶，壓低油價。《CNN》的報導指出，目前石油市場認為利比亞動亂事件並不會重演。