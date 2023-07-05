2023/07/05,
醫療

痛失至親所激發的腸胃病

痛失至親所激發的腸胃病
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一位患有腸易激綜合症的中年病人，讓她惡化的，可能不是身體的問題？

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

星期三下午，酷熱與驟雨令人很不好受，診症室外人頭湧湧，我拿着一盒焗豬扒飯外賣匆忙地走入診症室。

一位患有腸易激綜合症的中年病人回來覆診，過往十多年來她的腸胃問題好像天氣一般，陰晴不定。最近兩個月她的情況惡化了，不單經常腹痛及肚瀉，還有胃氣漲及嘔吐，體重也下降了三至四公斤。上個月她自行外出尋找專科醫生求助。那位醫生便立刻啟動了有如「反射式」的檢查程序：驗血、胃鏡、大腸鏡及電腦素描。但所有檢查結果都無法解釋她的情況，於是醫生便處方了多種藥物，包括抑壓胃酸、止痛、止嘔、維他命及安眠藥，嘗試以「大包圍」策畧處理她的問題。

檢查做了，金錢花了，但情況並沒有改善。

當天她回來覆診，滿臉愁容，還說近日胸口作悶，問我是否需要檢查心臟。她只有四十多歲，除了腸胃毛病，並沒有心腦血管或其他癌病的風險因素。其實她一年前已在某體檢中心做了全身檢查，包括胃鏡及腸鏡，所以我覺得一些昂貴而非必要的檢查或可以促進經濟活動，但對她的健康並沒有幫助。

再三追問，才發現她的大哥約三個月前因意外過生。她憶述大哥素來身體健康，性格開朗，與她自小感情很要好，無法想像大哥如此英年早逝。說到這裏，她的淚水又不禁湧出來，並說她的腸胃問題自大哥離世後便明顯地惡化。

耐心地聽她訴說心中鬱結，我覺得她近月的腸胃毛病是由於痛失至親所激發，用不着先進的醫療科技去尋找答案，心病還需心藥醫。於是我便安慰她說：「更多的檢查對妳無益，藥物只可以暫時減輕妳的不適。有時侯，眼淚可以紓緩傷心的日子，要相信更難過的日子，也總有過去的一天，就讓時間醫治心靈的傷痛。」

她臨離開診所，突然回頭向我說：「陳醫生，你桌上的飯盒似是原封不動，你不曉得打理自己的腸胃，又怎能照顧我們？」

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。標題為編輯所擬，原標題為「藥物、眼淚和時間」）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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