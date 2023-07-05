痛失至親所激發的腸胃病
我們想讓你知道的是
一位患有腸易激綜合症的中年病人，讓她惡化的，可能不是身體的問題？
文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）
星期三下午，酷熱與驟雨令人很不好受，診症室外人頭湧湧，我拿着一盒焗豬扒飯外賣匆忙地走入診症室。
一位患有腸易激綜合症的中年病人回來覆診，過往十多年來她的腸胃問題好像天氣一般，陰晴不定。最近兩個月她的情況惡化了，不單經常腹痛及肚瀉，還有胃氣漲及嘔吐，體重也下降了三至四公斤。上個月她自行外出尋找專科醫生求助。那位醫生便立刻啟動了有如「反射式」的檢查程序：驗血、胃鏡、大腸鏡及電腦素描。但所有檢查結果都無法解釋她的情況，於是醫生便處方了多種藥物，包括抑壓胃酸、止痛、止嘔、維他命及安眠藥，嘗試以「大包圍」策畧處理她的問題。
檢查做了，金錢花了，但情況並沒有改善。
當天她回來覆診，滿臉愁容，還說近日胸口作悶，問我是否需要檢查心臟。她只有四十多歲，除了腸胃毛病，並沒有心腦血管或其他癌病的風險因素。其實她一年前已在某體檢中心做了全身檢查，包括胃鏡及腸鏡，所以我覺得一些昂貴而非必要的檢查或可以促進經濟活動，但對她的健康並沒有幫助。
再三追問，才發現她的大哥約三個月前因意外過生。她憶述大哥素來身體健康，性格開朗，與她自小感情很要好，無法想像大哥如此英年早逝。說到這裏，她的淚水又不禁湧出來，並說她的腸胃問題自大哥離世後便明顯地惡化。
耐心地聽她訴說心中鬱結，我覺得她近月的腸胃毛病是由於痛失至親所激發，用不着先進的醫療科技去尋找答案，心病還需心藥醫。於是我便安慰她說：「更多的檢查對妳無益，藥物只可以暫時減輕妳的不適。有時侯，眼淚可以紓緩傷心的日子，要相信更難過的日子，也總有過去的一天，就讓時間醫治心靈的傷痛。」
她臨離開診所，突然回頭向我說：「陳醫生，你桌上的飯盒似是原封不動，你不曉得打理自己的腸胃，又怎能照顧我們？」
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。標題為編輯所擬，原標題為「藥物、眼淚和時間」）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。