電商創業經驗談：我已經在蝦皮做得風生水起，還需要架設官網嗎？

文：理工直男創業中

全台最大電商平台蝦皮，於2023年5月1號開始調漲平台手續費，許多賣家開始哀嚎片野。與此同時，周遭朋友及電商社群也紛紛在討論，做電商到底該不該架設官網呢？

由於文章是以蝦皮賣家立場為例，因此我們先來好好了解蝦皮。

根據自由時報的資料顯示，蝦皮於2022年1月開始，截至2023年5月，包含手續費及運費已有調漲七次的紀錄。蝦皮號稱的核心精神是「花得更少買得更好」，透過易操作的介面，能夠輕鬆比價同規格商品。

對於賣家來說，只要價格有競爭力，就能夠不用花費任何一毛廣告費，就可以輕易獲得大量流量。

此文將會用幾個不同的面向來跟大家分享觀點：商品類別、供應鏈能力、客戶管理。

商品類別

需要看自營品／經銷品項對於自己營收或毛利的比例。

若是自營品為大宗，建議可以架設官網，主要原因有以下：

官網可以較完整闡述品牌理念，並提供消費者有關該品牌的資訊參考，提升消費者對該品牌的信任感，假使消費者最終不在官網購買，至少能增加他購買該品項的動力。

自營品的經銷商自己能夠掌控貨源，可降低經銷商貨量，將顧客轉移至官網消費的的門檻較低。

品牌官網能夠有效促成B2B合作，包含代理、經銷、異業合作等。

若是經銷品項為大宗，就不一定建議需要架設官網，但建議擁有多元的品項經銷，主要原因有以下：

透過多元的品項經銷，不會有太多開發庫存壓力，同時因為品項數夠多，可以提供消費者於一站式購足，這也是為什麼蝦皮大型賣家，品項數（SKU）都動不動都1000筆以上。

透過多元的品項經銷，消費者不同的搜尋意圖時，會更容易被曝光，獲得更多免費流量，進而帶起賣場整體銷量。

透過多元的品項經銷，在賣場中可以擁有更多元的行銷活動，進而獲得流量及提升客單價。

供應鏈能力

由於蝦皮的核心精神，花得更少買得更好，相同的品項，可能會有成千上萬的賣家在販售，為了搶佔免費流量，很有可能會有削價競爭的情況，在這樣的情況，就需要比較各個賣家與供應商的議價能力，擁有更好的進價成本，意味著在削價競爭戰中，擁有比他人更大的毛利空間。

因為蝦皮賣家非常多，賣家也是互相參考，什麼賣得好，就趕快去找貨源，當同性質的商品越多時，就會逐漸陷入價格戰。因此若能在供應鏈當中，獲得優先或是獨家代理經銷權就會是非常重要的事情，在初期擁有貨源的賣家，其毛利／淨利空間會是最漂亮的！

因此在蝦皮賣場中，常常可以很快速地看到一個產品開發於市場的完整週期：

人無我有－人有我優－人優我廉－人廉我走

換句話說，供應鏈能力決定蝦皮賣場的成敗，當大家都殺到成本價時，若是沒辦法成為賣場的帶路品（引流量），就會逐漸的被市場所淘汰。

客戶管理

你的消費者不是你的消費者。

做官網與其他平台最大的差異性，是資訊的擁有權。在官網的消費者資訊及記錄，你都可以完整留存並且運用，但非官網的電商平台大多都不會提供消費者資訊。

圖為「蝦皮店到店」門市。Photo Credit: 中央社

有些人會問說，這很重要嗎？我來提供一個客觀數據來跟你分享。

根據《經理人》報導，舊客的行銷費用是新客的五倍，在網路行銷廣告獲客成本逐漸增加的情況，舊客與新客的行銷費用差距將會逐漸拉大。

若是沒有舊客消費者資訊，代表若是離開了蝦皮，就等於一無所有，但也因為有蝦皮，掌握著你的賣場流量，因此若是他要漲價手續費，只要賣場商品還有足夠的獲利空間，為了生存大多可能也只能接受（也就是俗稱的養套殺）。

因此若是想要離開蝦皮，可能就要評估自己網路行銷的能力及自身的財力資源，是否能夠在有限的資源底下建立起持續賺錢、會員流動的官網。

雖然說蝦皮持續調漲是可預期、不可避免的事實，但也不可否認的是，蝦皮也吸引到無數的消費者，創造了許多賣家的收益，就以目前來說，蝦皮與其他平台的手續費將比還是相較便宜，但我們永遠不知道未來是否一樣。若能未雨綢繆，有效評估自己的電商生涯及盤整各項資源，相信能夠降低不可控風險造成的傷害。

不論思考最後的決定如何，未來的環境變動可能又會影響當初決定，但這一點都沒關係，因為本來就是滾動式調整，做得久比做得快還要更為重要，希望大家在電商經營的這條路上，都能穩健的賺到錢。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航