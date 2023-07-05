2023/07/05,
政治

民進黨新一波立委提名：鄭文婷參選基隆、陳俊宇出戰宜蘭、張美慧花蓮對決傅崐萁、李問馬祖再戰陳雪生

民進黨新一波立委提名：鄭文婷參選基隆、陳俊宇出戰宜蘭、張美慧花蓮對決傅崐萁、李問馬祖再戰陳雪生
賴清德組「民主大聯盟」，今再提名四位區域立委人選｜Photo Credit：民進黨中央黨部

我們想讓你知道的是

民進黨總統候選人暨民進黨黨主席賴清德，組成「民主大聯盟」迎戰2024大選。前幾次提名的候選人，事後風波不斷，今（5）日再度釋出候選人名單，基隆市、宜蘭縣兩區由同是議員和黨團總招的鄭文婷、陳俊宇出任；花蓮縣和連江縣則由縣議員張美慧、李問代為出征，背水一戰。

民主進步黨（民進黨）主席、總統參選人賴清德，今（5）日協同黨秘書許立明、競選總幹事潘孟安出席「民主大聯盟」記者會，公布民進黨4名立法委員人選。名單包括基隆市市議員鄭文婷、宜蘭縣縣黨部主委陳俊宇、花蓮縣縣議員張美慧，以及連江縣縣黨部主委李問。

民進黨基隆市原先提名議員張秉鈞，涉嫌詐領助理費，遭收押禁見後退選。中執會今（5日）宣布，由現任市議員鄭文婷代表民進黨，參選基隆市區域立委。未來，她將對上國民黨籍、同為市議員的林沛祥。

賴清德表示，鄭文婷已是執業20年的律師，也曾擔任王拓委員辦公室夥伴和基隆市議會黨團總招，希望由她接棒現任立委蔡適應。蔡適應稍早在Facebook上發文恭喜，肯定鄭文婷能力，更邀請大家支持「基隆女兒」。

宜蘭縣則由現任縣黨部主委陳俊宇出戰，與鄭文婷一樣，陳俊宇也是宜蘭縣議會黨團總召。原先民進黨提名陳歐珀競選第四次連任，但卻捲入im.B詐騙集團風波，於5月21日退選，最終選定由陳俊宇接棒。賴清德表示，陳俊宇深耕基層，服務宜蘭縣各界，也贏得大家的肯定和支持。

陳俊宇加入後，宜蘭呈現四腳督選戰，由陳俊宇和國民黨籍議員黃琤婷、民眾黨不分區立委陳琬惠和台灣基進黨宜蘭縣黨部主委林意評四人競爭。

花蓮選區長期是國民黨的優勢，賴清德坦言：「花蓮縣是艱困中的艱困」。民進黨中執會最終決定由花蓮縣議員張美慧出任，與國民黨籍候選人、前縣長傅崐萁競爭。張美慧是前花蓮縣縣長田智宣遺孀，賴清德表示，她其實也是接棒「花蓮傳奇」的工作，一直在基層深耕，關心民眾、關心花蓮的發展。

賴清德也說，張美花最後決定扛起這個責任，是因內心放不下花蓮這塊土地，再停滯下去。即便是再困難的一場選戰，她都願意與希望花蓮改變的父老鄉親站在一起。

同為民進黨選戰中的艱困選區，連江縣由縣黨部主委李問參選。賴清德強調，馬祖對民進黨而言是艱困中的艱困，再一個艱困中的艱困，但在李問五年的深耕努力下，馬祖已經開出了一朵小花，過去李問從選立委、選縣長，提出大黃魚的作戰、或是淡菜作戰，他利用競選的過程當中去行銷馬祖的特產，可見他對馬祖的關心是真的是無時無刻，想要讓馬祖能夠更加有更好的未來。

李問隨後在其Facebook中寫下對賴清德與黨部提名的感謝，提到馬祖居民生活的不便，也批評地方長久以來的負面政治文化。貼文中，李問也談到對於馬祖未來的想像，是「環境科技示範島」，落實環保回收科技，保護生態。同時，他也允諾將打造國際化的、適合青年留才的環境。

此次選舉，李問將再度挑戰國民黨資深老將、現任立委陳雪生。記者會中，賴清德向馬祖鄉親喊話：「這個年輕人值得你們疼惜，民進黨也把他奉獻給馬祖的父老鄉親。」敬請大家栽培他、支持他，讓馬祖未來的前途能夠越來越好。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


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