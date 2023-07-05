民進黨新一波立委提名：鄭文婷參選基隆、陳俊宇出戰宜蘭、張美慧花蓮對決傅崐萁、李問馬祖再戰陳雪生
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民進黨總統候選人暨民進黨黨主席賴清德，組成「民主大聯盟」迎戰2024大選。前幾次提名的候選人，事後風波不斷，今（5）日再度釋出候選人名單，基隆市、宜蘭縣兩區由同是議員和黨團總招的鄭文婷、陳俊宇出任；花蓮縣和連江縣則由縣議員張美慧、李問代為出征，背水一戰。
民主進步黨（民進黨）主席、總統參選人賴清德，今（5）日協同黨秘書許立明、競選總幹事潘孟安出席「民主大聯盟」記者會，公布民進黨4名立法委員人選。名單包括基隆市市議員鄭文婷、宜蘭縣縣黨部主委陳俊宇、花蓮縣縣議員張美慧，以及連江縣縣黨部主委李問。
民進黨基隆市原先提名議員張秉鈞，涉嫌詐領助理費，遭收押禁見後退選。中執會今（5日）宣布，由現任市議員鄭文婷代表民進黨，參選基隆市區域立委。未來，她將對上國民黨籍、同為市議員的林沛祥。
賴清德表示，鄭文婷已是執業20年的律師，也曾擔任王拓委員辦公室夥伴和基隆市議會黨團總招，希望由她接棒現任立委蔡適應。蔡適應稍早在Facebook上發文恭喜，肯定鄭文婷能力，更邀請大家支持「基隆女兒」。
宜蘭縣則由現任縣黨部主委陳俊宇出戰，與鄭文婷一樣，陳俊宇也是宜蘭縣議會黨團總召。原先民進黨提名陳歐珀競選第四次連任，但卻捲入im.B詐騙集團風波，於5月21日退選，最終選定由陳俊宇接棒。賴清德表示，陳俊宇深耕基層，服務宜蘭縣各界，也贏得大家的肯定和支持。
陳俊宇加入後，宜蘭呈現四腳督選戰，由陳俊宇和國民黨籍議員黃琤婷、民眾黨不分區立委陳琬惠和台灣基進黨宜蘭縣黨部主委林意評四人競爭。
花蓮選區長期是國民黨的優勢，賴清德坦言：「花蓮縣是艱困中的艱困」。民進黨中執會最終決定由花蓮縣議員張美慧出任，與國民黨籍候選人、前縣長傅崐萁競爭。張美慧是前花蓮縣縣長田智宣遺孀，賴清德表示，她其實也是接棒「花蓮傳奇」的工作，一直在基層深耕，關心民眾、關心花蓮的發展。
賴清德也說，張美花最後決定扛起這個責任，是因內心放不下花蓮這塊土地，再停滯下去。即便是再困難的一場選戰，她都願意與希望花蓮改變的父老鄉親站在一起。
同為民進黨選戰中的艱困選區，連江縣由縣黨部主委李問參選。賴清德強調，馬祖對民進黨而言是艱困中的艱困，再一個艱困中的艱困，但在李問五年的深耕努力下，馬祖已經開出了一朵小花，過去李問從選立委、選縣長，提出大黃魚的作戰、或是淡菜作戰，他利用競選的過程當中去行銷馬祖的特產，可見他對馬祖的關心是真的是無時無刻，想要讓馬祖能夠更加有更好的未來。
李問隨後在其Facebook中寫下對賴清德與黨部提名的感謝，提到馬祖居民生活的不便，也批評地方長久以來的負面政治文化。貼文中，李問也談到對於馬祖未來的想像，是「環境科技示範島」，落實環保回收科技，保護生態。同時，他也允諾將打造國際化的、適合青年留才的環境。
此次選舉，李問將再度挑戰國民黨資深老將、現任立委陳雪生。記者會中，賴清德向馬祖鄉親喊話：「這個年輕人值得你們疼惜，民進黨也把他奉獻給馬祖的父老鄉親。」敬請大家栽培他、支持他，讓馬祖未來的前途能夠越來越好。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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