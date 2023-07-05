看好台印科技產業合作，繼新德里、清奈之後，外交部將在孟買設立第3個駐印度辦事處

外交部今（5）日宣布，台灣與印度近年在經貿、科技、關鍵供應鏈、文化、教育及傳統醫藥等各領域取得長足進展，決定將繼印度新德里代表處、清奈辦事處之後，在印度第一大城孟買設立「駐孟買台北經濟文化辦事處」（以下稱駐孟買辦事處），以深化台印度交流合作，目前正在進行各項籌備作業。

我國於1995年在印度新德里設立代表處，後於2012年在清奈設立辦事處，這次在孟買設辦事處，將成為我國在印度的第3個駐處。外交部說明，印度新德里為台印關係之政治中心、清奈則為產業製造中心，今在印度商務金融及資通訊產業中心的孟買設立辦事處，可進一步提升雙邊整體關係。

外交部表示，孟買為印度商務金融中心，未來孟買辦事處可直接對西印度商務及旅遊人士提供簽證及文件證明等服務，無須送件至新德里或清奈，將大幅增進雙方商務及民間交流互動之便利性，對推動台印度各層級商務人才交流亦有正面助益。

Photo Credit: Google Map

駐孟買辦事處將就近提供印度馬哈拉斯特拉州（Maharashtra）、果阿州（Goa）、古吉拉特州（Gujarat）、中央州（Madhya Pradesh）等4州及達德拉-納加爾哈維利-達曼-第烏（Dadra Nagar Haveli and Daman Diu）聯邦屬地的印度商旅及海外國人簽證、文件證明及急難救助等服務。

外交部指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）上任後，積極推動「Make in India」、「Digital India」以及「Skill India」等經濟發展策略藍圖，普受世界各國關注，目前鴻海、和碩等蘋果供應鏈重要代工廠均已在印度建立生產基地。外交部強調，台灣與印度互為可信賴的經貿夥伴，政府將持續與印度強化合作，協助我廠商企業提升經貿及投資的多元化佈局。

印度新聞信託社（PTI）本月2日報導，指出台灣與中國關係日益緊張的情況下，台灣科技公司正在考慮將製造基地遷往印度，以減少對中國市場的投資。報導引述中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，她指出印度龐大的經濟規模，可以幫助台商改變與中國的貿易形態，減少對中國的依賴，台商之間最近湧現一波印度投資潮，鴻海的擴廠就是一例。

國家發展委員會副主任委員高仙桂告訴《PTI》，印度的強項是軟體能力，而台灣則是硬體製造，互補性高，加上印度擁有龐大的內需市場，十分具有投資吸引力。

外交部說，台灣具硬體產業先進製程及研發等優勢，印度則擁有廣大市場潛力及優秀軟體設計人才，鑒於台印度在全球供應鏈具互補性，我在孟買設處有助未來台商在孟買地區設廠投資及產業合作，進一步帶動雙方經濟、 文化、科技、教育等領域之全方位合作及往來，促進共榮及深化夥伴關係。

印度於今（2023）年成為全球人口最多國家，也在2022年成為全球第五大經濟體。孟買則為印度第一大城，其大都會區人口約2500萬人，西鄰阿拉伯海，為印度第一大深水港口，且為通往中東及非洲之航運輻射點，在印太區域具重要戰略地位。孟買亦為印度商務金融中心，經貿總產值約占印度全國國民生產毛額（GDP）近 40%，另孟買同時為印度影視產業、汽車工業、化工、鋼鐵、資通訊（ICT）等重要產業聚落。

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核稿編輯：翁世航