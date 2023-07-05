民眾黨第二波立委提名：中和徵召邱臣遠對戰吳崢、賴香伶參選平鎮龍潭對上呂玉玲

台灣民眾黨今（5）日召開中央委員會，通過選決會的第2波區域立委提名名單，徵召邱臣遠參選新北市第8選區（中和）、賴香伶參選桃園市第5選區（平鎮、龍潭）。

邱臣遠是台商出身，為現任民眾黨不分區立委，同時擔任民眾黨立院黨團總召。民眾黨表示，邱臣遠連續6個會期獲選公督盟優秀立委、3次口袋國會優質及優良立委，在外交國防、經濟、交通委員會中，都全力推動台灣加入國際經濟組織，並關注全民國防、兵役改革、交通安全等議題，疫情期間也協助中小企業和台商。

邱臣遠在中和選區將對上國民黨籍的張智倫、民進黨籍的吳崢，張智倫的父親為前國民黨立委張慶忠、母親是現任國民黨新北市議員陳錦錠，兩人均深耕中和區多年；吳崢去（2022）年參選台北市議員第3選區（松山、信義）落敗，如今以跨黨派「民主大聯盟」之姿投入中和選戰。

新北市第8選區現任立委為民進黨籍的江永昌，江永昌在2020年立委選舉中，以47.21％得票率、不到3％的差距選贏國民黨候選人邱烽堯。本次該選區的3名主要候選人都屬於青壯世代，年紀最大的邱臣遠也僅41歲，至於吳崢是否能鞏固江的選票，以及邱臣遠的加入會對得票產生什麼影響，都將成為關注焦點。

賴香伶為前台北市政府勞動局局長，現民眾黨不分區立委，去年代表民眾黨參選桃園市長落選，得票率為5.12％。民眾黨表示，賴香伶長期關注勞工、社會公義及弱勢族群等議題，在立法院積極推動《勞工職業災害保險及保護法》和《臺灣客家語言發展法》等法案；在勞保即將破產之際，提案設置「年金改革委員會」。

賴香伶在平鎮、龍潭選區將對上國民黨現任立委呂玉玲、民進黨籍的劉仁照，呂玉玲在該區已連任3屆，在上次選舉中以約2％的差距贏過民進黨籍的蔣絜安；劉仁照為現任桃園市議員，已在桃園市議員第8選區（平鎮）連任3屆。

兩人日前曾被爆#MeToo

然而，本次民眾黨所提的2名候選人，在日前都被爆出MeToo事件，一名女子（下稱W）6月中旬在臉書發文表示，她在賴香伶辦公室任職時，常遭同事以女性身材言語性騷擾，賴香伶都曾在現場目睹，卻沒有處理過這名同事的行為，也未曾嚴正制止。

W還指出，她曾協助舉辦一場民眾黨的考察活動，過程中詢問邱臣遠午餐規劃時，「我蹲在他面前，我的左手擺在自己大腿上，他回『不用便當』，同時將手放在我的大腿的左手上」，之後邱的視線也一直停留在W的腿上。

貼文一出，邱臣遠就在臉書發文聲明：「一、本人並不認識此人，亦與此人無工作職屬或任何關係。二、本人一向恪遵職場性平原則，謹守分際，絕無任何逾矩之情事。三、對於該員所影射之不實情事，本人深表遺憾。四、此事若涉及誹謗、妨害名譽，本人保留一切法律追訴權。」

賴香伶則先是指控W為社會民主黨全國委員，稱W「性騷抹黃」、「政治鬥爭」，沒有在辦公室提出申訴，卻在選舉期間提出；之後該貼文在臉書遭800多名網友按「怒」，賴香伶隔2日於臉書向W及社民黨道歉說，自己作為雇主確實失言，將案件連結到政治領域對後續調查也可能有不良影響，已經啟動的性平機制仍會持續進行。

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核稿編輯：翁世航