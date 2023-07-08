麻油學問大：黑麻油其實不「燥熱」，香油跟白芝麻油哪裡不一樣？
我們想讓你知道的是
料理時為了提升味道，我們會淋上幾滴麻油、香油來賦予料理香氣，香油、麻油從外觀、香氣上略顯相似卻又分不出差別，麻油、香油究竟是什麼樣的油？它們是一樣的嗎？
料理時為了提升味道，我們會淋上幾滴麻油、香油來賦予料理香氣，香油、麻油從外觀、香氣上略顯相似卻又分不出差別，麻油、香油究竟是什麼樣的油？它們是一樣的嗎？料理使用時，哪些適合使用麻油，哪些則推薦用香油？如果每次料理時總是疑惑，在使用前來區分一下吧！
市面上的麻油，主要可分為黑麻油、白麻油，而我們稱呼的香油，其實也是屬於麻油的一種，黑麻油、白麻油、香油，都是由芝麻所壓榨而成，不過使用的芝麻品種、製油方式以及成分組成有所不同。黑麻油是由黑芝麻榨油而成，以白芝麻為原料則製作成白麻油，而香油則是由白麻油混合不同比例的大豆油而成。
一般製作麻油，要使榨取的油脂具有香氣，會先將原料的芝麻進行焙炒後，再進行榨油，製作麻油有多種榨取法，如壓榨法以機器壓榨，而香油則多使用加水與油水分離的水代法方式。芝麻經壓榨成麻油後，則具有單元不飽和脂肪酸好的脂肪、維生素E等營養。
黑麻油
使用黑芝麻製作而成，油脂顏色為烏黑色、味道濃重，是以較重度的焙炒來炒出黑芝麻香後壓榨出油脂而成。黑麻油常作為坐月子等調理身體時使用，因此易讓人對黑芝麻與黑麻油有屬性燥熱的印象，不過芝麻本身其實屬性平，經過焙炒、壓榨成油脂後，以及製作料理時黑麻油多用薑一同爆炒等作法，可能改變原先的屬性，而使黑麻油有比較燥熱的說法。
- 適合使用的料理：炒菜、燒煮料理
黑麻油的味道濃郁、深厚，加入薑、酒等食材熱炒、熬煮後，能有暖胃、溫補的效果，如麻油雞、麻油雞麵線等料理，屬於補身體時適合食用的料理。
但平常難道就不能使用黑麻油嗎？其實只要透過適當調整油量，減少使用薑、米酒等煸炒及燒煮的量，或先以一般植物油烹調，在起鍋前才淋上少許黑麻油，就能製作出口味較清淡的麻油料理，而味道不至於過濃。用來炒蔬菜或最後起鍋前滴上少許，能讓蔬菜帶有更多香氣。
白麻油
使用白芝麻製作而成，以輕度的焙炒來炒出芝麻香氣，油脂顏色呈現偏棕紅色，味道較黑麻油淡，但香氣同樣足夠、具清香。白麻油常用於調製沾醬時添加，以增加香氣，也常見使用於涼拌料理中，提升醬汁與食材混合時的風味。
香油
香油的顏色呈現淡茶色，多使用低溫焙炒的方式，再以磨碎後加水攪拌，再油水分離的水代法等方式取油，由於是輕度的烘炒，因此味道上更清香。香油和白芝麻油兩者看似雷同，不過市面上的香油多為白芝麻油再混合大豆油調和而成。若要仔細區別香油與白麻油的差異，在油脂外觀上，香油的色澤會比白芝麻油更淡些，而選購時，亦可多觀看產品上的名稱與成分標示。
- 適合的料理：湯類、涼拌料理、醬料使用
香油一般常用於增加炒類、湯類料理的香氣點綴使用，也附帶使得料理帶有光澤度，在湯品端上桌前，不妨多加這個提香步驟。
黑麻油、白麻油以及香油這三種調味油外觀與香氣都略有差異，不同的芝麻原料、製作方式也會影響風味差別，製作不同料理時，搭上合適的油，有時因為添加了這點油脂，料理變得更可口了！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：麻油、香油的差別是？分別適合哪些料理方式？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。