TNL+ 2023/07/05,
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假若自己是「鬼佬」，待遇會否不同？

假若自己是「鬼佬」，待遇會否不同？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

港人對鬼佬，總是自卑與自大矛盾交集；到了外國，我們變了他們眼中膚色不同的「鬼佬」，卻無西方人在亞洲的特權。

留歐的人遇到不公平對待時，或都有想過假若自己是「鬼佬」，會否有不同待遇。

所謂鬼佬，就是粵語對白人男子的俗稱，有時亦借代所有白種人。這字普遍被認為沒歧視含義，因為西方人在香港歷史上是有權力階層，與那些有權者貶低少數族裔的字詞，例如N字開首稱呼黑人的字不同。香港的法院亦裁定過稱呼鬼佬不涉歧視。

記得在香港歌德學德文時，有德國老師曾問過我們是否知道鬼佬的德文是甚麼，班中沒人回答，他說是「Ausländer」。其實這非完全正確，因為Ausländer是外國人之意，然而鬼佬只指白人。韓國人和日本人都是Ausländer，但並非鬼佬。

華人女子嫁給白人，亦即「嫁鬼佬」，一直都與炫耀劃上等號，因為一些有白人伴侶的華女，總愛以此自傲，不斷跟別人提及，又將此放在社交媒體上作賣點。她們對外國文化沒興趣，為的就是想提升社會地位，取得外國護照，並因著華人社會崇洋而獲別人崇拜。

雖然許多有白人伴侶的華女都非如此，她們因著這段感情而更認識別國文化風俗，在社交網絡上有很多有意義的分享，但無奈這些視有白人男伴為成就的華女太深入民心，使到其他有白人男伴的東方女性都受到偏見。

至於華男，特別是港男，則長期在鬼佬的對立面上。連登論壇時有討論西方男子的帖文，說到港男無論在收入、社會地位、身高、身材、樣貌、英文程度、風度和禮儀上都不及西男，難怪港女首選是西方人。這些帖文卻一定受反駁，說到西男也有很多矮小醜胖之輩，只要在外國生活過，就知道很多西男都很窮困，而且也有許多沒學識和修養的人。最近討論德國一個調查，說到有三成多的德國青年男子認為與配偶爭吵時，動手可接受。發帖的人起標題：「鬼佬好gentleman好nice：三成德國青年男子認為『打老婆』理所當然」，反諷港人認為西男很有紳士風度的偏見。

這些討論可見不少港男在西男面前都很自卑，總覺得自己不及西男；另一極端是覺得西男甚麼都差，只是華女愚昧，一見白人就衝過去。可見港男對鬼佬一方面有膜拜與幻想，另一方面也有偏見。然而在外國生活過，真正對當地有認識者，就會知道鬼佬也是人，跟亞洲人和其他民族沒分別，好壞皆有。在歐美社會生活，切忌神化鬼佬，也不要凡事皆覺得西方差劣，將香港長期以來對西方人的刻板印象搬過去。

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