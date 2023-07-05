假若自己是「鬼佬」，待遇會否不同？
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港人對鬼佬，總是自卑與自大矛盾交集；到了外國，我們變了他們眼中膚色不同的「鬼佬」，卻無西方人在亞洲的特權。
留歐的人遇到不公平對待時，或都有想過假若自己是「鬼佬」，會否有不同待遇。
所謂鬼佬，就是粵語對白人男子的俗稱，有時亦借代所有白種人。這字普遍被認為沒歧視含義，因為西方人在香港歷史上是有權力階層，與那些有權者貶低少數族裔的字詞，例如N字開首稱呼黑人的字不同。香港的法院亦裁定過稱呼鬼佬不涉歧視。
記得在香港歌德學德文時，有德國老師曾問過我們是否知道鬼佬的德文是甚麼，班中沒人回答，他說是「Ausländer」。其實這非完全正確，因為Ausländer是外國人之意，然而鬼佬只指白人。韓國人和日本人都是Ausländer，但並非鬼佬。
華人女子嫁給白人，亦即「嫁鬼佬」，一直都與炫耀劃上等號，因為一些有白人伴侶的華女，總愛以此自傲，不斷跟別人提及，又將此放在社交媒體上作賣點。她們對外國文化沒興趣，為的就是想提升社會地位，取得外國護照，並因著華人社會崇洋而獲別人崇拜。
雖然許多有白人伴侶的華女都非如此，她們因著這段感情而更認識別國文化風俗，在社交網絡上有很多有意義的分享，但無奈這些視有白人男伴為成就的華女太深入民心，使到其他有白人男伴的東方女性都受到偏見。
至於華男，特別是港男，則長期在鬼佬的對立面上。連登論壇時有討論西方男子的帖文，說到港男無論在收入、社會地位、身高、身材、樣貌、英文程度、風度和禮儀上都不及西男，難怪港女首選是西方人。這些帖文卻一定受反駁，說到西男也有很多矮小醜胖之輩，只要在外國生活過，就知道很多西男都很窮困，而且也有許多沒學識和修養的人。最近討論德國一個調查，說到有三成多的德國青年男子認為與配偶爭吵時，動手可接受。發帖的人起標題：「鬼佬好gentleman好nice：三成德國青年男子認為『打老婆』理所當然」，反諷港人認為西男很有紳士風度的偏見。
這些討論可見不少港男在西男面前都很自卑，總覺得自己不及西男；另一極端是覺得西男甚麼都差，只是華女愚昧，一見白人就衝過去。可見港男對鬼佬一方面有膜拜與幻想，另一方面也有偏見。然而在外國生活過，真正對當地有認識者，就會知道鬼佬也是人，跟亞洲人和其他民族沒分別，好壞皆有。在歐美社會生活，切忌神化鬼佬，也不要凡事皆覺得西方差劣，將香港長期以來對西方人的刻板印象搬過去。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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