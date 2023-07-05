TNL+ 2023/07/05,
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「對唔住」與「對唔住囉」——非母語者難察覺的語言細微之處

「對唔住」與「對唔住囉」——非母語者難察覺的語言細微之處
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我們想讓你知道的是

Nuances看似微小，然而用得不對的話，說話的意思可以完全不同，開罪了別人也不知道。例如有在英華人請求屋主把屋租予他，於是說：「You must let it to me!」，把中文「你一定要租給我啊！」直譯，聽起來卻像命令對方。有讀者說可以加一個「please」。但就算是加了，聽起來都可以像命令。「Please, you must let it to me!」就像是上司跟下屬說話的語氣，並非禮貌請求。

每種語言都有許多母語者皆知，但學習者甚難掌握的細微之處，就是英文所稱的「nuances」。

Nuances看似微小，然而用得不對的話，說話的意思可以完全不同，開罪了別人也不知道。這些細微的地方，必須長時間浸淫在當地，並與母語者有緊密交流，才可以學到。

粵語中不少細微分別，在於句末語氣助詞，用得不對的話可以很沒禮貌。例如「對唔住」和「對唔住囉」（或「對唔住喎」），前者是中性的對不起，但後者表示不情不願的道歉，像英文的「sorry for nothing」。加上語言助詞，完全改變了句子語氣，亦是很多廣東話程度高者未能掌握之處。

早前提及一個英文例子，有在英華人請求屋主把屋租予他，於是說：「You must let it to me!」，把中文「你一定要租給我啊！」直譯，聽起來卻像命令對方。有讀者說可以加一個「please」。但就算是加了，聽起來都可以像命令。「Please, you must let it to me!」就像是上司跟下屬說話的語氣，並非禮貌請求。

在英文裡，「please」加在哪裡，也可以改變語氣。「Please do it」和「Do it please」，前者有要求之意，像通告和指示牌的語言；後者語氣則較柔和。因此「禁止吸煙」的英文多寫成「Please do not smoke here」而非「Do not smoke here, please」，皆因前者語氣較嚴厲。

這個租屋例子中，用了「please」都並非很禮貌。這裡的問題在於「must」有必須之意，語氣比中文的「一定要......啊」強烈得多。因此應該說成：「I would appreciate it you could consider letting it to me.」用上英文的虛擬式，偏偏中文沒虛擬式，華人都需時間掌握。

這些細微之處最困難之處，在於十之有九的母語者不懂解釋差別，連語言老師都不例外。最近看了一些討論，有個法國人常用「you people」作「你們」，這聽起來並不禮貌，有暗示對方非自己族類的意思，像廣東話「你嗰班人」。問題是，英文的「you」可以是單數或複數，要是與幾個人談天，用「you」的話不清楚是指一個人或多個。因此口語上很多人會說「you guys」來表示「你們」。然而「you people」和「you guys」的分別，必須靠多與母語者交流學會，因為前者單看字面，看不出有非我族類的意思。

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