「對唔住」與「對唔住囉」——非母語者難察覺的語言細微之處

每種語言都有許多母語者皆知,但學習者甚難掌握的細微之處,就是英文所稱的「nuances」。

Nuances看似微小,然而用得不對的話,說話的意思可以完全不同,開罪了別人也不知道。這些細微的地方,必須長時間浸淫在當地,並與母語者有緊密交流,才可以學到。

粵語中不少細微分別,在於句末語氣助詞,用得不對的話可以很沒禮貌。例如「對唔住」和「對唔住囉」(或「對唔住喎」),前者是中性的對不起,但後者表示不情不願的道歉,像英文的「sorry for nothing」。加上語言助詞,完全改變了句子語氣,亦是很多廣東話程度高者未能掌握之處。

早前提及一個英文例子,有在英華人請求屋主把屋租予他,於是說:「You must let it to me!」,把中文「你一定要租給我啊!」直譯,聽起來卻像命令對方。有讀者說可以加一個「please」。但就算是加了,聽起來都可以像命令。「Please, you must let it to me!」就像是上司跟下屬說話的語氣,並非禮貌請求。

在英文裡,「please」加在哪裡,也可以改變語氣。「Please do it」和「Do it please」,前者有要求之意,像通告和指示牌的語言;後者語氣則較柔和。因此「禁止吸煙」的英文多寫成「Please do not smoke here」而非「Do not smoke here, please」,皆因前者語氣較嚴厲。

這個租屋例子中,用了「please」都並非很禮貌。這裡的問題在於「must」有必須之意,語氣比中文的「一定要......啊」強烈得多。因此應該說成:「I would appreciate it you could consider letting it to me.」用上英文的虛擬式,偏偏中文沒虛擬式,華人都需時間掌握。

這些細微之處最困難之處,在於十之有九的母語者不懂解釋差別,連語言老師都不例外。最近看了一些討論,有個法國人常用「you people」作「你們」,這聽起來並不禮貌,有暗示對方非自己族類的意思,像廣東話「你嗰班人」。問題是,英文的「you」可以是單數或複數,要是與幾個人談天,用「you」的話不清楚是指一個人或多個。因此口語上很多人會說「you guys」來表示「你們」。然而「you people」和「you guys」的分別,必須靠多與母語者交流學會,因為前者單看字面,看不出有非我族類的意思。