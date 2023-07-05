豐田革新電動車生產模式，固態電池新技術成本與尺寸減半，目標2030年銷量350萬輛
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豐田汽車正努力追趕特斯拉、比亞迪，豐田總裁加藤武郎指出，近日宣布的新技術一體化壓鑄，是利用鋁鑄造設備製造一體成型的巨大車體零件，將大幅減少零件數量及生產工序。
全球電動車市場，即將進入白熱化階段，去（2022）年年底由特斯拉（Tesla）帶動的降價風潮，使包含中國電動車巨擘比亞迪（BYD）等眾多車廠跟進。而作為傳統汽車大廠的日本豐田（Toyota）近日也革新電動車生產模式，並宣布固態電池有突破，成本、尺寸減半具有競爭力。
日本豐田宣布新產能模式、固態電池技術
7月4日，豐田發布，預定於2026年上市的純電動汽車（EV）上採用新的生產技術一體化壓鑄（Gigacast）技術，還將破除過去生產汽車模式，不採用流水生產線的車輛組裝方式，試圖將生產工序、工廠投資減少達二分之一。
豐田總裁加藤武郎指出，一體化壓鑄模式，是利用鋁鑄造設備製造一體成型的巨大車體零件，將大幅減少零件數量及生產工序。他強調，考慮到2026年豐田的新一代電動車，可以有效利用這個技術減少成本，也能更有效使用工廠土地。
豐田的新一代電動車上將採用，將車體分為前部、中央、後部三部分的構造。其中，在後部和前部是一體化壓鑄，而後部零組件由33道工序、86個板金零組件；前部則估計由51道工序、91個零組件，將因為這個新技術變為1道工序、1個零組件。
事實上，電動車的成本主要落在動力電池，而豐田無法向中國比亞迪以垂直整合的方式，將動力電池成本壓低，只能夠過優化生產模式，讓旗下產品更有競爭力。《日經亞洲》報導指出，過去由美國福特汽車（Ford）發展出來的流水線模式即將改變。
報導指出，豐田的日本元町工廠，生產電動車從組裝至檢查，都已經由人工轉變為自動化，再加上本次生產模式改變，可以縮短量產所需要準備的時間。
不過，事實上這種一體化壓鑄的技術，已經在特斯拉工廠有類似的技術，特斯拉將稱之為Mega Casting，並將技術用於主要車款Model Y。
豐田目標2026年前達到年銷量150萬輛
此外，豐田同時宣布在固態電池技術也有進展，它們指出簡化電池材料的生產過程，將降低下一代技術的成本。豐田碳中和研發中心總裁Keiji Kaita表示，目前液態、固態電池普遍太大也過於昂貴，我們的目標是將以上因素減半。
Kaita進一步指出，三年前發現新技術，現在有信心在在2027年或2028年前，大規模生產用於電動汽車的固態電池。
而豐田也說明，這技術也將使由固態電池續航里程達到1200公里，充電時長不超過10分鐘，未來透過減少電池材料、改善製造流程，成本可以降低至比液態鋰離子電池更便宜。
《金融時報》描述，過去豐田在推動電動車上，落後於特斯拉、比亞迪等車商，但是本次固態電池可能是縮小與競爭對手差距的關鍵因素，此外，自從豐田上月宣布固態電池計劃以來，其股價已上漲13%。
最後，豐田強調，在全固態電池的研發方面處於領先地位，擁有1000多項相關專利。它們預計將利用全固態電池技術，使其商轉後加快電動車開發。
目前，豐田已提出擴充電動車產能的計畫，雖然2022年的世界銷量只有大約2萬輛，但其目標是在2026年前達到年銷量150萬輛，2030年年銷量350萬輛。
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核稿編輯：翁世航
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