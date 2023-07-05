國際海事組織召開環境保護會議修訂減碳戰略，中國反對徵收航運碳排稅
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在徵收航運碳排放稅的討論上，許多國家都表示，支持針對航運業的碳排進行徵稅。然而中國認為，由於徵收航運碳排稅會阻礙全球貿易，因此這對發展中國家並不公平，主張應讓各國，透過在其他領域上減碳，以抵銷在航運業上減碳的責任。中國代表團更直言：「過於雄心勃勃的減碳目標，將嚴重阻礙國際航運的發展，大幅增加供應鏈成本，並對全球經濟復甦產生不利影響。」
綜合《華盛頓郵報》、《gCaptain》與《The Loadstar》報導，7月3日至7月7日，聯合國的國際海事組織（International Maritime Organization）於倫敦召開海洋環境保護委員會第八十屆會議（MEPC 80）。
本屆會議內容圍繞在航運業的「減碳」，包括修訂IMO航運減碳戰略、討論是否針對航運碳排進行徵稅、審查壓艙水管理公約，以及處理海洋垃圾、噪音等問題。IMO預計會在會議結束後，制定新的航運減碳目標及規範。
美國總統拜登（Joe Biden）希望各國在2030年前減少37%的航運碳排放量，2040年減少96%，2050年前達成航運零碳排。然而，中國、巴西、俄國、沙烏地阿拉伯等主要燃料出口國，認為在2050年前減碳100％的標準過高，希望能將目標降至50％。
中國也在昨（4）日的會議中，指出徵收航運碳排稅對發展中國家並不公平，表示應該開放國家，透過在其他領域的減碳，抵銷在航運上減碳的責任，而非一味的要求航運零碳排。
目前討論了什麼？
目前世界上約90%的貿易，皆是通過船隻進行，國際上每年都有6萬艘船隻不間斷的往返於各航線，運輸貨物總重達110億噸。各國的大部分進口商品，包括汽車、電器、家具、衣服，甚至是食物，皆是由船隻進口。
海運所產生的碳排放量約佔人類溫室氣體排放量的3%。雖然這個數字帳面上看起來不多，但如果把航運業當作一個國家，那麼其碳排放量相當於德國的碳排量，是世界十大污染國之一。
IMO從7月3日截至目前的討論，主要圍繞在建立燃料技術標準，及「航運碳排徵稅機制」上。在燃料技術標準方面，各國大致已達成共識，只剩一些經濟問題，包括哪些國家應支付開發技術的費用，以及如何支付。
在徵收航運碳排放稅的討論上，許多國家都已表示，支持針對航運業所產生碳排進行徵稅，然而，中國並不認同此一行為。
中國認為，由於徵收航運碳排稅會阻礙全球貿易發展，因此這對發展中國家並不公平，主張應讓各國，能透過在其他領域減碳，以抵銷在航運業減碳的責任。中國代表團更直言：「過於雄心勃勃的減碳目標，將嚴重阻礙國際航運的發展，大幅增加供應鏈成本，並對全球經濟復甦產生不利影響。」
此外，IMO也進行了壓艙水管理公約審查、處理海洋垃圾、噪音等問題，以及討論是否將增加船對船轉運（Ship-to-Ship Transfer，STS）的責任和賠償。
船對船轉運指的是大型船隻在運送貨物時，由於水位限制，不一定能在港口卸貨。此時會透過船對船轉運，將貨物轉移至較小的船，再運送至港口。這節省了大型船隻的港口停泊費，以及貨物運送時間，但同時也增加了因船隻漏油，所導致的環境污染和火災發生的風險。
最新的航運減碳技術為何？缺點為何？
《華盛頓郵報》指出，西方各國最近正在研發、測試一項技術，透過在煤炭運送船上加裝「剛性船帆」（rigid sail），製造風箏的效果，使船隻可以通過風力前進。該技術預計可以在航行中，為船隻減少5％至8％的碳排放量。
一家名為Airseas的法國公司更表示，其正在測試一個名為Seawing的巨型風箏，用以拉動貨船，且可以為船隻減少20％的碳排放量。
若這些技術最終研發成功，將可以替航運業減少碳排放量，但也會導致船隻的航行速度減慢，使各國的海上貿易規模變小。若各國仍希望維持原有的貿易規模，則必須大幅增加貿易船隻的數量，這也會增加各國的海上貿易成本。
聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示：「我們現在正處於氣候危機的關鍵時刻，而MEPC 80的討論結果，將能幫助我們走回正軌，我們仍然有機會能控制全球暖化。雖然航運業已在減碳上取得了進展，但必須更快地走上正軌並推動投資和創新。」
新聞來源
- Global shipping industry faces head winds over going green（The Washington Post）
- IMO MEPC 80: Day 1（gCaptain）
- MEPC 80: GHG-emission levy unfair to developing countries, says China（The Loadstar）
- What is Ship-to-Ship Transfer (STS) and Requirements to Carry Out the Same?（Marine Insight）
延伸閱讀
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- 航運業面臨「特斯拉時刻」，全球首艘電動貨船每年可減少1000噸碳排放
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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