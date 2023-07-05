國際海事組織召開環境保護會議修訂減碳戰略，中國反對徵收航運碳排稅

綜合《華盛頓郵報》、《gCaptain》與《The Loadstar》報導，7月3日至7月7日，聯合國的國際海事組織（International Maritime Organization）於倫敦召開海洋環境保護委員會第八十屆會議（MEPC 80）。

本屆會議內容圍繞在航運業的「減碳」，包括修訂IMO航運減碳戰略、討論是否針對航運碳排進行徵稅、審查壓艙水管理公約，以及處理海洋垃圾、噪音等問題。IMO預計會在會議結束後，制定新的航運減碳目標及規範。

美國總統拜登（Joe Biden）希望各國在2030年前減少37%的航運碳排放量，2040年減少96%，2050年前達成航運零碳排。然而，中國、巴西、俄國、沙烏地阿拉伯等主要燃料出口國，認為在2050年前減碳100％的標準過高，希望能將目標降至50％。

中國也在昨（4）日的會議中，指出徵收航運碳排稅對發展中國家並不公平，表示應該開放國家，透過在其他領域的減碳，抵銷在航運上減碳的責任，而非一味的要求航運零碳排。

目前討論了什麼？

目前世界上約90%的貿易，皆是通過船隻進行，國際上每年都有6萬艘船隻不間斷的往返於各航線，運輸貨物總重達110億噸。各國的大部分進口商品，包括汽車、電器、家具、衣服，甚至是食物，皆是由船隻進口。

海運所產生的碳排放量約佔人類溫室氣體排放量的3%。雖然這個數字帳面上看起來不多，但如果把航運業當作一個國家，那麼其碳排放量相當於德國的碳排量，是世界十大污染國之一。

IMO從7月3日截至目前的討論，主要圍繞在建立燃料技術標準，及「航運碳排徵稅機制」上。在燃料技術標準方面，各國大致已達成共識，只剩一些經濟問題，包括哪些國家應支付開發技術的費用，以及如何支付。

在徵收航運碳排放稅的討論上，許多國家都已表示，支持針對航運業所產生碳排進行徵稅，然而，中國並不認同此一行為。

中國認為，由於徵收航運碳排稅會阻礙全球貿易發展，因此這對發展中國家並不公平，主張應讓各國，能透過在其他領域減碳，以抵銷在航運業減碳的責任。中國代表團更直言：「過於雄心勃勃的減碳目標，將嚴重阻礙國際航運的發展，大幅增加供應鏈成本，並對全球經濟復甦產生不利影響。」

此外，IMO也進行了壓艙水管理公約審查、處理海洋垃圾、噪音等問題，以及討論是否將增加船對船轉運（Ship-to-Ship Transfer，STS）的責任和賠償。

船對船轉運指的是大型船隻在運送貨物時，由於水位限制，不一定能在港口卸貨。此時會透過船對船轉運，將貨物轉移至較小的船，再運送至港口。這節省了大型船隻的港口停泊費，以及貨物運送時間，但同時也增加了因船隻漏油，所導致的環境污染和火災發生的風險。

最新的航運減碳技術為何？缺點為何？

《華盛頓郵報》指出，西方各國最近正在研發、測試一項技術，透過在煤炭運送船上加裝「剛性船帆」（rigid sail），製造風箏的效果，使船隻可以通過風力前進。該技術預計可以在航行中，為船隻減少5％至8％的碳排放量。

一家名為Airseas的法國公司更表示，其正在測試一個名為Seawing的巨型風箏，用以拉動貨船，且可以為船隻減少20％的碳排放量。

若這些技術最終研發成功，將可以替航運業減少碳排放量，但也會導致船隻的航行速度減慢，使各國的海上貿易規模變小。若各國仍希望維持原有的貿易規模，則必須大幅增加貿易船隻的數量，這也會增加各國的海上貿易成本。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示：「我們現在正處於氣候危機的關鍵時刻，而MEPC 80的討論結果，將能幫助我們走回正軌，我們仍然有機會能控制全球暖化。雖然航運業已在減碳上取得了進展，但必須更快地走上正軌並推動投資和創新。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航