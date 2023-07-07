民進黨與中國官方、兩會、智庫對話「三軌全斷」，勢必加深兩岸的敵意螺旋
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從兩岸智庫交流與合作檢視，民進黨不僅在政府層面無法進行陸委會及國台辦最高兩岸事務執行機構第一軌對話，也無海基會與海協會進行第二軌半官方組織對話，連同民進黨智庫也無法與中國智庫進行第三軌對話。
進入後疫情時代，兩岸中斷三年多面對面實體會議再度重啟，國民黨積極規劃兩岸智庫間交流與對話，近來已有兩大頗具規模化智庫論壇，無論是最近二十一世紀基金會與中國社會科學院台灣研究所、或國民黨國家政策研究基金會與海峽兩岸關係研究中心共同舉辦論壇，皆引發關注及政黨間爭辯。
尤其若有與會學者呼籲，台灣要面對統一「這是遲早的事」，呼籲不要懼怕統一，應主動面對、提出符合台灣最大利益的「統一方案」。從民進黨角度檢視，無疑這已是碰觸「兩制台灣方案」的民主協商。
事實上，2014年民進黨在「華山會議」探討中國政策之總結報告前言中，已揭櫫倡議「本黨應該積極自信參與兩岸交流，包括智庫與地方執政縣市的城市交流。」這顯示民進黨並不排斥城市交流及第三軌道的兩岸智庫交流，首次將智庫在兩岸交流中的重要性及角色，明列在黨的重要政策文件中。
然而，自2016年蔡英文執政後，許多親綠學者專家慢慢在兩岸智庫和學術研討會紛紛缺席，既往在許多學術研討會、座談會尚能見到其蹤影，如此民共既欠缺官方第一軌對話也無兩岸兩會第二軌對話，最終若第三軌智庫對話也付之闕如，勢必更加深彼此誤解及敵意螺旋。
最近第九屆兩岸智庫學術論壇已於6月28日在浙江省湖州市舉行，逾60位中國與台灣的兩岸關係研究學者出席。本屆論壇係由中國社會科學院台灣研究所、全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院等高校及智庫共同主辦；台灣方面則是二十一世紀基金會、中國文化大學社會科學院共同主辦。其中二十一世紀基金會董事長係由國民黨籍前省議會議長高育仁擔任董事長。足見國民黨人士組織智庫非常重視兩岸學者專家交流及對話。
若我們再對照數月前國民黨副主席夏立言率領國家政策研究基金會，共同與國台辦智庫海峽兩岸研究中心舉辦學術論壇，從兩岸智庫交流與合作檢視，民進黨不僅在政府層面無法進行陸委會及國台辦最高兩岸事務執行機構第一軌對話，也無海基會與海協會進行第二軌半官方組織對話，連同民進黨智庫也無法與中國智庫進行第三軌對話。
國民黨所創設國家政策研究基金會智庫，已和中國智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦座談會，雙方在擴大兩岸交流、加深經貿合作、共同解決問題，以及維護和平發展方面達成共識。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮