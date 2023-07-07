民進黨與中國官方、兩會、智庫對話「三軌全斷」，勢必加深兩岸的敵意螺旋

進入後疫情時代，兩岸中斷三年多面對面實體會議再度重啟，國民黨積極規劃兩岸智庫間交流與對話，近來已有兩大頗具規模化智庫論壇，無論是最近二十一世紀基金會與中國社會科學院台灣研究所、或國民黨國家政策研究基金會與海峽兩岸關係研究中心共同舉辦論壇，皆引發關注及政黨間爭辯。

尤其若有與會學者呼籲，台灣要面對統一「這是遲早的事」，呼籲不要懼怕統一，應主動面對、提出符合台灣最大利益的「統一方案」。從民進黨角度檢視，無疑這已是碰觸「兩制台灣方案」的民主協商。

事實上，2014年民進黨在「華山會議」探討中國政策之總結報告前言中，已揭櫫倡議「本黨應該積極自信參與兩岸交流，包括智庫與地方執政縣市的城市交流。」這顯示民進黨並不排斥城市交流及第三軌道的兩岸智庫交流，首次將智庫在兩岸交流中的重要性及角色，明列在黨的重要政策文件中。

然而，自2016年蔡英文執政後，許多親綠學者專家慢慢在兩岸智庫和學術研討會紛紛缺席，既往在許多學術研討會、座談會尚能見到其蹤影，如此民共既欠缺官方第一軌對話也無兩岸兩會第二軌對話，最終若第三軌智庫對話也付之闕如，勢必更加深彼此誤解及敵意螺旋。

最近第九屆兩岸智庫學術論壇已於6月28日在浙江省湖州市舉行，逾60位中國與台灣的兩岸關係研究學者出席。本屆論壇係由中國社會科學院台灣研究所、全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院等高校及智庫共同主辦；台灣方面則是二十一世紀基金會、中國文化大學社會科學院共同主辦。其中二十一世紀基金會董事長係由國民黨籍前省議會議長高育仁擔任董事長。足見國民黨人士組織智庫非常重視兩岸學者專家交流及對話。

若我們再對照數月前國民黨副主席夏立言率領國家政策研究基金會，共同與國台辦智庫海峽兩岸研究中心舉辦學術論壇，從兩岸智庫交流與合作檢視，民進黨不僅在政府層面無法進行陸委會及國台辦最高兩岸事務執行機構第一軌對話，也無海基會與海協會進行第二軌半官方組織對話，連同民進黨智庫也無法與中國智庫進行第三軌對話。

國民黨所創設國家政策研究基金會智庫，已和中國智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦座談會，雙方在擴大兩岸交流、加深經貿合作、共同解決問題，以及維護和平發展方面達成共識。