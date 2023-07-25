張國立《我受夠了》：電影《伊尼舍林的女妖》——友情的血的情緒勒索

文：張國立

電影《伊尼舍林的女妖》——友情的血的勒索

「走，喝酒。」 「工作太忙，沒空。」 「怎麼，升官了不起嗎？我以前對你多好。」

關於情緒勒索，愛爾蘭導演馬丁．麥多納編導的《伊尼舍林的女妖》可說極至。故事發生在虛構的島嶼伊尼舍林，背景為愛爾蘭內戰，但戰火並未燒到這座邊緣的小島。

派瑞與民謠音樂家康姆是好友，在生活平淡的島上，養了幾頭牛經營牧業的派瑞最大樂趣是找康姆一同去酒吧喝酒聊天。這是——起碼對派瑞而言，這是生活的模式，好友、好酒，忘記戰爭。

可是這天康姆拒絕和派瑞去酒吧，回絕的方式沉默而堅定。派瑞不明白哪裡得罪了康姆，每天仍去找康姆，要求答案。

（派瑞遇到不說話的朋友。）

康姆給了理由，他要回到民謠創作，不想再和派瑞鬼混。

康姆太殘忍，友情不能突然剪斷，一如當初感情也非突然之間建立。

至此，我討論一下康姆拒絕再與派瑞交往的原因：

一如康姆說的，他有更重要的事情得做，在有生之年寫出代表他一生的音樂，足堪留傳後世，沒有空陪派瑞混日子。

另一可能，康姆厭惡自己這些年浪費時間在無謂的喝酒、聊天，他和派瑞原本不屬於同一世界，現在他從厭惡自己到厭惡派瑞。

急著找回自己，康姆殘酷地切斷派瑞。

（康姆將對自己的不滿遷怒至派瑞。）

遷怒是人的本性，因為今天去賞櫻，在路上塞了三小時，而遷怒提議去賞櫻的妻子。因為工作績效達不到老闆的要求，遷怒周圍的同事，都是你們這群笨蛋拖累我。

人在失意時，往往尋找原因，而尋找原因時，最不尋找的是自己。

總得有人為自己的失意負責吧，絕不是自己。

凡遷怒，既以不將自己列入計算為前提，康姆自然無法對派瑞說清楚「你滾開」的原因。

我有了年紀，可能體會康姆的心情，已過了黃金歲月，回頭看，留在路上的腳印竟如此模糊，不免心慌，急著想往逝去的人生中添點色彩。康姆急，偏偏愈急話愈說不清楚，得不到派瑞的諒解。

康姆急欲開始新的生活方式，派瑞不肯，執著認定我們是好朋友，以前那麼好，現在為什麼不能持續下去。

兩人間的情緒勒索非常血淋淋，派瑞仍糾纏不休，以前我的付出，你今天得還回來，強逼康姆回到過去。

康姆態度偏激，我不要再回到過去，如果你要我付出，每次你找我，我便剁下一根手指還你。

友情變成兩人固執情緒的車拚，乃愈演愈烈，到不可收拾的地步。

至此，再看派瑞為何不肯放過康姆。

派瑞主觀認定我要求的不多，只是像以前那樣每天喝杯啤酒說說話，為什麼你的音樂朋友搶走我的朋友，為什麼你愛的音樂搶走我們喝杯啤酒的享受。

派瑞有錯嗎？

我覺得派瑞並沒有錯，他並未聰明到了解康姆的內心世界。於是一而再，再而三去找康姆，對康姆而言這是殘酷的勒索，派瑞用過去的感情勒索他，讓他逃不出過去。

康姆有錯嗎？

起先他不說明原因即拒絕派瑞，的確有錯。後來說明了，派瑞不肯接受，他用自己的手指表達決心，就過頭了。難道不能用和緩的方式一步步讓派瑞接受他的改變？

情緒勒索看似不嚴重，一旦演變為情緒威脅，友情一百八十度轉變為仇恨。

你我可能恨朋友、親人，你我絕不會恨陌生人。

事情發生在我身上，年輕時常和一位朋友出去玩耍，用膩在一起形容比較貼切。表面上看來如同兄弟，可是犯了錯，他事業有成，所以我認為他對我的小記者、小編輯工作不感興趣，兩人聊天時我刻意不提自己的工作。他也主觀以為不必對我說他的成功，免得我自卑，使友情在現實的天平上失去平衡。

當我升任總編輯之後，每天面對工作壓力無法再浪漫，那時的我已非過去的我。我未體認，他不解。打電話約我出去幾次，我都說工作太忙，沒空。這時他怒了，為什麼以前沒事，現在天天有事，當總編輯了不起了嗎？

看著滿桌子稿子，我情緒失控，把他罵了一頓，大意是我沒那種閒功夫整天等他來電話陪他吃飯。

事情惡化，他在共同的朋友圈裡罵我，而我更氣，也罵回去。罵來罵去無非一個重點：

我以前對他多好，看他當了總編輯的嘴臉。

所有一切源於我們以前是好朋友呀。

派瑞雖只是名牧人，沒念太多書，甚至可能有些蠢，但他投注在康姆的友情卻真誠無比。當康姆拒絕了他，不斷惡化為仇恨：他憑什麼不理我，於是一再向康姆討公道。

對康姆而言，派瑞不能用過去的友情成天勒索我，我不是切下手指表明決心了嗎？

康姆忘記，他剁下指頭更是種血淋淋的要脅：我死也不想再跟你這個白痴多廢話一句。

感情原本不能用啤酒丈量，它太複雜。

高中時養過一頭小狗，成天繞著我轉，愛牠幾乎超過十七歲的男生愛女生。我那時早上送報紙，清晨四點半出門，騎腳踏車到圓山車站等候卡車送來報紙，得將各版報紙套在一起，於後座綁好，七點前送完。

小狗不了解我為什麼一早把牠關在家裡不讓牠出去，想盡辦法阻撓我。

我和牠之間沒有背叛，只有愛。可是每天早上都是我最難過的時候，得用食物欺騙牠，有時得栓住牠，絲毫不理會牠的狂吠。

如今回想，牠說不定不了解我為何背叛牠。

他不能每天上午把我扔在家裡。

如今回想，牠的糾纏是不是曾令我一度困惑於為什麼養牠。

牠不能每天上午找我麻煩。

有天我出門時未留意門未關好，牠追在我後面，而我只專注於加快腳下速度趕去送報，完全不知道牠跟出來。

送完報回家，母親抱著小狗的屍體，牠追出去沒多久被汽車撞了。

我對牠的感情至今未曾消減，唯一可恨、可遷怒的，那年我十七歲，不知道如何處理牠對我百分百付出的感情也需要我百分百的回饋。