美國商會：年輕充足的勞力、積極招商電子和半導體產業進駐，印度成為台商急欲搶佔的寶地
我們想讓你知道的是
台灣企業的經理人開始注意到印度的潛力，並正探索在該國的新投資機會。十多年來，台灣一直想和印度簽署自由貿易協定，但莫迪並未做出回應。專家認為，從新德里拒絕加入由中國支持的RCEP來看，「印度製造」的計畫目的，其實是吸引外國對印度本土製造業直接投資，而不是促進貿易。
文：Jane Rickards（位於台北的自由撰稿人，她曾是《TOPICS》的編輯，曾任台灣外國記者協會署理會長，報導過澳洲、台灣和中國的新聞，她的作品也刊登於《經濟學人》、《華盛頓郵報》和《金融時報》等刊物）
翻譯：黃皓筠
印度對於台灣企業來說蘊藏著巨大的潛力，然而直至近幾年，台灣高管才開始將目光轉向這個急速成長的大國。擁有14億人口的印度，2023年有望超過中國成為世界上人口最多的國家。根據國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）的預測，印度今年的GDP成長率預計為5.9％。此外，印度也於2022年取代英國，成為世界第五大經濟體。根據美國金融服務公司摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，到2027年，印度將躍升成為世界第三大經濟體。
另一方面，印度目前大約有6.5億人年齡在25歲以下，專家估計印度人口在2065年前不會達到高峰。而這樣的人口結構，也讓該國市場成為台商急欲搶佔的寶地。
「十年前，人們一直說印度是一顆正在崛起的新星。」經濟部政務次長陳正祺說道。「現在我們才開始意識到這點。」
印度和台灣之間的貿易和投資水準相對較小，不過近年來雙方都在加緊腳步迅速成長。陳正祺表示，去年兩國雙邊貿易總額達到85億美元，比2021年提升10％。2022年，化學用品佔台灣對印度出口的22.9％，其次是塑膠和橡膠製品、電子零件，各佔17.5％。機械零件則是占出口總額的10.2％。然而，在2023年初電子零件出口超越化學用品，出口占比達到34.2％。
據經濟部統計，台灣對印度累計投資額為12億美元，與2021年底台灣對中國投資的1982.8億美元相比根本微不足道。
值得注意的是，這些官方數據並沒有給出台商投資習性的全貌。專家表示，受到中國施壓的影響，台商喜歡保持低調，進而選擇透過模里西斯共和國和新加坡等第三地進行投資。若將前述投資手段一同納入，陳正祺估計台商對印度的真正投資總額為23億美元。
陳正祺指出，目前約有150間台商在印度做生意，雖然大多數是中小型企業，卻也包含富士康、緯創、和碩等大型電子公司（三者均有協助蘋果生產iPhone的訂單）。此外，從萬邦鞋業總部所在地安得拉邦（Andhra Pradesh）到被稱為印度矽谷的班加羅爾（Bengaluru），皆有台商的身影。其他企業如中國信託、紡織公司福盈科技化學股份有限公司和豐泰鞋業，甚至海運公司都在印度活躍經營。
陳正祺認為台灣的優勢為製造業，並在半導體、智能機械零件和化石產品等全球供應鏈中發揮關鍵作用。「台灣的弱點在於企業缺乏足夠的發展空間，只有2400萬人口的市場，意味著印度之於台灣的巨大潛力。」此外，陳正祺提到台灣與印度經濟接觸的早期階段，所涉及的都是勞力密集型產業，例如鞋類和輪胎等產品。
「現在我們正在積極發展電子製造業，儘管我國企業目前還留在中國，但也漸漸意識到需要尋覓備用或新的生產基地，實現駐點多元化，並增強面對困境的抵禦能力。」
中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，2018年開始的美中貿易戰加速了台灣在印度的投資。此前緯創和富士康等電子公司雖然在印度設有業務，規模卻相對小很多，而且它們只專注於印度國內市場。
徐遵慈指出，蘋果（Apple）正在考慮將部分的中國供應鏈，轉移至印度和其他東南亞國家。如此考量並不僅僅是因為地緣政治局勢緊張，更是因為中國在疫情期間的封鎖政策，使其生產可靠性備受質疑。據《路透社》報導，摩根大通分析師預計，到2025年蘋果將於印度生產四分之一的iPhone。「如果沒有貿易戰，蘋果還是會很樂意繼續留在中國。」徐遵慈透露。
與蘋果合作的緯創、和碩及富士康近年來在印度大舉投資。陳正祺表示，去年12月的報告指出，富士康正在向泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的iPhone部門加碼投入5億美元資金。
「接下來整個蘋果供應鏈都會效仿富士康。」陳正祺預測。今年3月《日經新聞》稱，富士康董事長劉揚偉曾率團訪問印度南部的特倫加納邦（Telangana）和卡納塔克邦（Karnataka），以敲定設廠選址。
東元集團旗下世正開發股份有限公司市場部主任克里普蘭尼（Manoj Kriplani）表示，世正的印度子公司已在班加羅爾收購28.3公頃的土地，用於建設「技術創新國際園區」。克里普蘭尼目前正在招募台灣企業於班加羅爾設立辦事處，並預測外國企業也會一同加入。
克里普蘭尼補充：「我們主要關注蘋果供應鏈，不過對電動汽車和其他零件製造商也感興趣。該園區將為有意設廠的企業提供諮詢，並幫助他們了解印度複雜的稅收和法律體系。」
2004年，克里普蘭尼成為第一批獲得外交部獎學金學習中文的印度學生。能流利使用印度多種語言、中文和英文的他，目前是世正唯一的外籍員工。克里普蘭尼將自己定位為萬事通，除了幫助公司處理印度業務，也需努力消除文化差異。由於印度擁有超過350種語言和文化習俗，與當地企業進行談判並建立關係，對於台商來說是一項挑戰。
Tags：
房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。