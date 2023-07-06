美國商會：年輕充足的勞力、積極招商電子和半導體產業進駐，印度成為台商急欲搶佔的寶地

文：Jane Rickards（位於台北的自由撰稿人，她曾是《TOPICS》的編輯，曾任台灣外國記者協會署理會長，報導過澳洲、台灣和中國的新聞，她的作品也刊登於《經濟學人》、《華盛頓郵報》和《金融時報》等刊物）

翻譯：黃皓筠

印度對於台灣企業來說蘊藏著巨大的潛力，然而直至近幾年，台灣高管才開始將目光轉向這個急速成長的大國。擁有14億人口的印度，2023年有望超過中國成為世界上人口最多的國家。根據國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）的預測，印度今年的GDP成長率預計為5.9％。此外，印度也於2022年取代英國，成為世界第五大經濟體。根據美國金融服務公司摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，到2027年，印度將躍升成為世界第三大經濟體。

另一方面，印度目前大約有6.5億人年齡在25歲以下，專家估計印度人口在2065年前不會達到高峰。而這樣的人口結構，也讓該國市場成為台商急欲搶佔的寶地。

「十年前，人們一直說印度是一顆正在崛起的新星。」經濟部政務次長陳正祺說道。「現在我們才開始意識到這點。」

印度和台灣之間的貿易和投資水準相對較小，不過近年來雙方都在加緊腳步迅速成長。陳正祺表示，去年兩國雙邊貿易總額達到85億美元，比2021年提升10％。2022年，化學用品佔台灣對印度出口的22.9％，其次是塑膠和橡膠製品、電子零件，各佔17.5％。機械零件則是占出口總額的10.2％。然而，在2023年初電子零件出口超越化學用品，出口占比達到34.2％。

據經濟部統計，台灣對印度累計投資額為12億美元，與2021年底台灣對中國投資的1982.8億美元相比根本微不足道。

值得注意的是，這些官方數據並沒有給出台商投資習性的全貌。專家表示，受到中國施壓的影響，台商喜歡保持低調，進而選擇透過模里西斯共和國和新加坡等第三地進行投資。若將前述投資手段一同納入，陳正祺估計台商對印度的真正投資總額為23億美元。

陳正祺指出，目前約有150間台商在印度做生意，雖然大多數是中小型企業，卻也包含富士康、緯創、和碩等大型電子公司（三者均有協助蘋果生產iPhone的訂單）。此外，從萬邦鞋業總部所在地安得拉邦（Andhra Pradesh）到被稱為印度矽谷的班加羅爾（Bengaluru），皆有台商的身影。其他企業如中國信託、紡織公司福盈科技化學股份有限公司和豐泰鞋業，甚至海運公司都在印度活躍經營。

作者提供 印度台北協會新任會長戴國瀾（Gourangalal Das）與外交部長吳釗燮

陳正祺認為台灣的優勢為製造業，並在半導體、智能機械零件和化石產品等全球供應鏈中發揮關鍵作用。「台灣的弱點在於企業缺乏足夠的發展空間，只有2400萬人口的市場，意味著印度之於台灣的巨大潛力。」此外，陳正祺提到台灣與印度經濟接觸的早期階段，所涉及的都是勞力密集型產業，例如鞋類和輪胎等產品。

「現在我們正在積極發展電子製造業，儘管我國企業目前還留在中國，但也漸漸意識到需要尋覓備用或新的生產基地，實現駐點多元化，並增強面對困境的抵禦能力。」

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，2018年開始的美中貿易戰加速了台灣在印度的投資。此前緯創和富士康等電子公司雖然在印度設有業務，規模卻相對小很多，而且它們只專注於印度國內市場。

徐遵慈指出，蘋果（Apple）正在考慮將部分的中國供應鏈，轉移至印度和其他東南亞國家。如此考量並不僅僅是因為地緣政治局勢緊張，更是因為中國在疫情期間的封鎖政策，使其生產可靠性備受質疑。據《路透社》報導，摩根大通分析師預計，到2025年蘋果將於印度生產四分之一的iPhone。「如果沒有貿易戰，蘋果還是會很樂意繼續留在中國。」徐遵慈透露。

與蘋果合作的緯創、和碩及富士康近年來在印度大舉投資。陳正祺表示，去年12月的報告指出，富士康正在向泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的iPhone部門加碼投入5億美元資金。

「接下來整個蘋果供應鏈都會效仿富士康。」陳正祺預測。今年3月《日經新聞》稱，富士康董事長劉揚偉曾率團訪問印度南部的特倫加納邦（Telangana）和卡納塔克邦（Karnataka），以敲定設廠選址。

東元集團旗下世正開發股份有限公司市場部主任克里普蘭尼（Manoj Kriplani）表示，世正的印度子公司已在班加羅爾收購28.3公頃的土地，用於建設「技術創新國際園區」。克里普蘭尼目前正在招募台灣企業於班加羅爾設立辦事處，並預測外國企業也會一同加入。

克里普蘭尼補充：「我們主要關注蘋果供應鏈，不過對電動汽車和其他零件製造商也感興趣。該園區將為有意設廠的企業提供諮詢，並幫助他們了解印度複雜的稅收和法律體系。」

2004年，克里普蘭尼成為第一批獲得外交部獎學金學習中文的印度學生。能流利使用印度多種語言、中文和英文的他，目前是世正唯一的外籍員工。克里普蘭尼將自己定位為萬事通，除了幫助公司處理印度業務，也需努力消除文化差異。由於印度擁有超過350種語言和文化習俗，與當地企業進行談判並建立關係，對於台商來說是一項挑戰。