提高基本工資對台灣的20個好處（下）：不只影響外籍勞工，年輕畢業生也能獲得更高的起薪
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更快的增加基本工資，可以幫助提高生育率並鼓勵更多台灣人回台灣工，減少收入和財富不平等，從而使台灣人之間建立更大的信任，並確保台灣民主得到更多支持。台灣的基本工資在過去的兩到三十年裡一直停滯，導致其經濟停滯，落後於其他已開發國家，這也導致了台灣創新活力的停滯，更引發了社會問題，使人們對台灣的民主能否解決這些問題缺乏信心。
上篇，我們看到提高基本工資可以使台灣整體工資上漲，從而提高國內消費和利潤，從而提高整體經濟。更快地提高基本工資還可以降低失業率，增強消費者信心，並確保台灣勞健保獲得更多收入。更快提高基本工資也將使台灣能夠發展更加多元化和創新的產業，成為世界上最強大的國家之一。
下篇，我們將探討提高基本工資給台灣社會帶來的其他好處。
十一：提高基本工資，可能會提高台灣的生育率
當我們追踪基本工資增加與生育率時，我們可以看到，直到2000年代中期，隨著台灣基本工資增加開始放緩，生育率也隨之下降。下圖使用7個月滾動平均值來更好地說明趨勢。
然而，隨著基本工資成長開始加快，台灣的生育率也開始出現更快的增加。
因此，當基本工資較快上漲，以及其他工資水平的工資上漲時，養育家庭可能會變得更加容易，從而有助於提高台灣的生育率。
十二：提高基本工資可以鼓勵更多台灣人回台工作
在本文的第一部分中，我們看到隨著基本工資的上漲，經濟中的總工資也會上漲。而從下圖我們可以看到，近十幾年來，當台灣工資總額增加較快時，出國工作的台灣人工作會減少。但當台灣基本工資放緩時，更多台灣人會移居海外工作。（為了便於比較，下圖用倒軸表示了台灣人在海外工作的人數變化。）
因此，更快地提高基本工資，從而提高工資總額，可以恢復台灣人對經濟的信心，使他們能夠賺取更高的工資，從而鼓勵他們回國為台灣經濟做出貢獻。
十三：提高基本工資，將使家庭能夠更好地負擔家庭用品
由於台灣的基本工資停滯不前，平均工資也停滯不前，導致家庭購買家居用品的能力下降。例如，從買得起汽車的家庭比例來看，隨著台灣平均工資增幅下降，買得起汽車的家庭比例增幅也隨之下降。
與經濟發展水平相近的其他已開發國家相比，我們可以看到，台灣有能力買得起汽車的家庭比例之前的增加速度與這些國家相近，但1997年經濟危機後，台灣開始抑制工資增加，有能力支付工資的台灣家庭比例開始停滯。
與此同時，其他國家的工資繼續以更快的速度增加，更多的家庭有能力買得起車。
從擁有個人電腦的家庭比例來看，我們也可以看到同樣的趨勢，雖然已開發國家中擁有個人電腦的家庭越來越多，但自2010年代以來，台灣有能力擁有個人電腦的家庭比例一直在下降。
為了確保台灣家庭能夠買得起家庭用品（其中一些像個人電腦這樣對個人發展至關重要的物品），提高台灣的基本工資將使他們能夠更好地做到這一點。
十四：提高基本工資將減少收入和財富不平等
自2012年以來，台灣最低四分位數和最高四分位數的工資收入差距不斷擴大。2012年，收入第三位的人比收入第一位的人每月多賺29,750元。
到2021年，收入差距已擴大至新台幣33,167元。
如果以家庭來比較，最高的20%家庭與最低的20%家庭的平均可支配所得也已達到當今最寬最嚴重的程度，最高的20%家庭的平均可支配所得比最低的20%家庭高出新台幣1847.09元。事實上，在過去15年左右的時間裡，最低的20%家庭無法儲蓄，一直負債累累。
加快提高基本工資，將進一步促進底層勞動者的發展，縮小貧富差距，讓底層家庭有足夠的收入來滿足最基本的需求，過上有尊嚴的生活。
十五：提高基本工資將增強台灣人之間的信任
從下圖中我們可以看到，越不平等的國家，人們之間的信任度也越低。
台灣的財富不平等程度高於日本和韓國，信任他人的比例也較低； 事實上，台灣是已開發國家中信任度最低的國家之一。當不平等越大，社會中個體之間的社會距離就越大，導致個體之間缺乏理解，從而導致更大的不信任。研究還表明，在更加不平等的國家中，犯罪率會更高，健康問題也會更多，例如心理健康問題。
提高基本工資和減少經濟不平等，有助於恢復每個人之間的信任，並提高社會福祉。
十六：提高基本工資將增強對民主的支持
在已開發國家中，人均GDP較高的國家，公民也更加支持民主。台灣人均GDP較低，對民主的支持率也很低。
正如我們在本文第一部分中看到的，工資上漲會導致人均GDP上升，同時也會增強消費者信心。如果勞工的工資更高，他們就會更加相信自己國家的民主能夠有效改善他們的生計，從而導致他們對民主表現出更大的支持。
這對於像台灣這樣一個年輕的民主國家尤其重要，因為台灣仍在進行民主轉型，部分選民仍然懷念過去的威權主義，並認為過去的威權主義治理帶來了更大的經濟財富。
為了重新獲得對台灣民主的信任和支持，將基本工資提高到能夠確保人們更大福祉的水平，將使人們更加相信民主可以有效解決他們的民生問題。
十七：提高基本工資，將恢復公部門和私部門勞工之間的工資平等
台灣公務員的平均工資並未公開，但根據公開資料，2006年和2007年，台灣公務員的平均收入幾乎是私部門工作人員的兩倍。去年，公教人員的起薪中位數也比所有勞工高出30%。
通過將私部門勞工的基本工資提高到與公務員更加一致的水平，這將使台灣勞工能夠獲得更平等的報酬，並減少財富不平等和其他社會問題。
十八：提高基本工資，將使年輕畢業生獲得更高的起薪
反對提高基本工資的人提出的一個論點是，基本工資沒有必要提高，因為基本工資只影響外籍勞工，不會影響其他勞工。
然而，就台灣年輕畢業生的起薪而言，大約有四分之一的人在2022年的工資僅為每月新台幣25250元的基本工資。
從行業來看，住宿及餐飲、批發及零售、藝術娛樂及休閒服務業等大多數服務業中，超過30%的青年勞工的起薪僅為基本工資。
即使在製造、醫療保健及社會工作服務業，約15%的年輕畢業生的起薪也僅為基本工資。
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
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