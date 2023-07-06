【展覽】那些瓊瑤電影沒說的事，蘇匯宇用《三廳電影》說出來了

視覺藝術家、導演蘇匯宇今（2023）年於台北當代藝術館舉辦的個展《三廳電影》延伸以往的「補拍」概念，以更現代、後設的立場，解構與重構台灣早期瓊瑤式的「三廳電影」，只是這次他不直接「補拍」好作品，而是將美術館展場當作片場，從前期構思、選角，到直接拍攝的過程都「正發生」在美術館的空間中。

既然叫做「三廳電影」，哪「三」「廳」便是重點。台灣六、七零年代瓊瑤三廳電影的「三廳」指涉拍攝場域的客廳、舞廳、咖啡廳。除此之外，如本展策展人歐金尼奧維奧拉（Eugenio Viola）論述中寫到，「三」的概念有「三位一體」、「人的三重性」以及標註大眾媒體時代的「紅綠藍」三原色模型」意義。

同時，當我們走一回展區，便會發現這是一個「三維」空間，有別於六、七零年代三廳電影所存在的二維平面銀幕，本展的展間陳設，以及作品所帶出的不同觀看維度空間，乃是藝術家對彼時台灣電影的回應和再創。

提出三維概念乃因，三維立體電影最為人熟悉的便是「anaglyph」技術，透過紅色與青色（藍綠色）濾鏡將平面影像成像為立體。在「三廳電影」個展中，不論是展覽入口處的《稍待片刻—彩虹》（The Upcoming Show – Rainbow，2012/2014）投影的單頻錄像中旋轉的彩色電視畫面，抑或展間一側走廊牆上張貼的海報、三原色噴墨的圖像，以及校準色卡，都能看見三原色疊像、交雜而成的畫面，形成某種由二維躍升到三維視覺效果的色彩組合。

當然，展覽的「三維」性不只此，整個電影籌備、拍攝的現場，都在在提煉了此種立體空間概念，本文將從作品、展覽的空間性出發，提出「三廳電影」展覽中重要的幾種觀看空間，在其中我們能看見「正發生」的變動性拍攝過程，「補拍」著六、七零年代三廳電影刻意迴避的「當下」與「現場」。

Photo Credit: 當代館提供 《三廳電影——蘇匯宇》個展主視覺

前導空間：戒嚴時空的封閉、重複，與自轉

首先，於205展間，作為展覽的「前導」空間，此一場域的攝影、錄像、收藏品均指向六、七零年代的戒嚴時空。其中三頻錄像裝置《迫切的我們系列 No.1》由訪談各國人的特寫組成，每一頻道即是紅、綠、藍三原色之一，顏色隨著畫面剪接不斷切換著。

人們談論的內容關乎各國獨裁政權，這無疑是在回應過去三廳電影盛行的白色恐佈時空。有趣的是，因為各個頻道皆套上不同飽和色彩的處理，加上兩個音軌同時播放不同的採訪聲，受訪者的身份、民族、國家、語言等背景是模糊的，彷彿任一聲軌都可以對上任一頻道的影像，而我們眼睛所接受到的光線顏色，則只是純粹的三種原色，交替、轉換，無固定位置。顏色的游動和不同音軌的疊加，讓此三頻錄像的觀影環境形成一種包裹、環繞式的空間，就好像威權之勢籠罩人們的時空。