【展覽】那些瓊瑤電影沒說的事，蘇匯宇用《三廳電影》說出來了
我們想讓你知道的是
既然叫做「三廳電影」，哪「三」「廳」便是重點。台灣六、七零年代瓊瑤三廳電影的「三廳」指涉拍攝場域的客廳、舞廳、咖啡廳。而回溯瓊瑤三廳電影盛行於台灣六、七零年代，彼時正處白色恐佈戒嚴時期，避而不談「當下事」的瓊瑤浪漫電影蔚為娛樂主流，電影「再現」的意義成為一種幻象式的虛構現實，一種對外界局勢的逃避。
視覺藝術家、導演蘇匯宇今（2023）年於台北當代藝術館舉辦的個展《三廳電影》延伸以往的「補拍」概念，以更現代、後設的立場，解構與重構台灣早期瓊瑤式的「三廳電影」，只是這次他不直接「補拍」好作品，而是將美術館展場當作片場，從前期構思、選角，到直接拍攝的過程都「正發生」在美術館的空間中。
既然叫做「三廳電影」，哪「三」「廳」便是重點。台灣六、七零年代瓊瑤三廳電影的「三廳」指涉拍攝場域的客廳、舞廳、咖啡廳。除此之外，如本展策展人歐金尼奧維奧拉（Eugenio Viola）論述中寫到，「三」的概念有「三位一體」、「人的三重性」以及標註大眾媒體時代的「紅綠藍」三原色模型」意義。
同時，當我們走一回展區，便會發現這是一個「三維」空間，有別於六、七零年代三廳電影所存在的二維平面銀幕，本展的展間陳設，以及作品所帶出的不同觀看維度空間，乃是藝術家對彼時台灣電影的回應和再創。
提出三維概念乃因，三維立體電影最為人熟悉的便是「anaglyph」技術，透過紅色與青色（藍綠色）濾鏡將平面影像成像為立體。在「三廳電影」個展中，不論是展覽入口處的《稍待片刻—彩虹》（The Upcoming Show – Rainbow，2012/2014）投影的單頻錄像中旋轉的彩色電視畫面，抑或展間一側走廊牆上張貼的海報、三原色噴墨的圖像，以及校準色卡，都能看見三原色疊像、交雜而成的畫面，形成某種由二維躍升到三維視覺效果的色彩組合。
當然，展覽的「三維」性不只此，整個電影籌備、拍攝的現場，都在在提煉了此種立體空間概念，本文將從作品、展覽的空間性出發，提出「三廳電影」展覽中重要的幾種觀看空間，在其中我們能看見「正發生」的變動性拍攝過程，「補拍」著六、七零年代三廳電影刻意迴避的「當下」與「現場」。
前導空間：戒嚴時空的封閉、重複，與自轉
首先，於205展間，作為展覽的「前導」空間，此一場域的攝影、錄像、收藏品均指向六、七零年代的戒嚴時空。其中三頻錄像裝置《迫切的我們系列 No.1》由訪談各國人的特寫組成，每一頻道即是紅、綠、藍三原色之一，顏色隨著畫面剪接不斷切換著。
人們談論的內容關乎各國獨裁政權，這無疑是在回應過去三廳電影盛行的白色恐佈時空。有趣的是，因為各個頻道皆套上不同飽和色彩的處理，加上兩個音軌同時播放不同的採訪聲，受訪者的身份、民族、國家、語言等背景是模糊的，彷彿任一聲軌都可以對上任一頻道的影像，而我們眼睛所接受到的光線顏色，則只是純粹的三種原色，交替、轉換，無固定位置。顏色的游動和不同音軌的疊加，讓此三頻錄像的觀影環境形成一種包裹、環繞式的空間，就好像威權之勢籠罩人們的時空。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。