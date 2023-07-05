2023/07/05,
訃聞

CoCo李玟輕生離世享年48歲，二姐：「感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使」

CoCo李玟輕生離世享年48歲，二姐：「感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使」
Photo Credit: Timeless Treasure提供

我們想讓你知道的是

「CoCo李玟於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」，國際巨星CoCo李玟，今日在家人的證實下離世，消息一出也引起許多歌迷的不捨。

知名歌手CoCo李玟的二姐李思林今（5）日晚間於臉書公開證實她已經離世：「李玟於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」。消息一出，引發樂壇、歌迷的不捨與哀弔。

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Photo Credit: Timeless Treasure提供
CoCo李玟

CoCo李玟出生於1975年1月17日，早年以原名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽，並獲得亞軍而受到注意。1994年，年滿19歲的李玟發行了個人首張華語專輯《愛就要趁現在》，當時的主打歌〈我依然是你的情人〉成為其代表作，也在華語樂壇掀起一股西式的唱法風格。

CoCo李玟正式出道之後，歌唱生涯也逐步攀向高峰，推出數首傳唱度極高的專輯與歌曲，憑藉第4張華語專輯《CoCo李玟》入圍第8屆金曲獎世界華人作品類最佳女演唱人獎，第5張華語專輯《每一次想你》也順利入圍第9屆金曲獎最佳國語女演唱人獎；至於CoCo李玟的知名歌曲，則包含〈Di Da Di〉、〈第九夜〉、〈刀馬旦〉、〈好心情〉、〈真情人〉等作，CoCo李玟在華語樂壇的成績與知名度也毋庸置疑。

不僅是華語樂壇，CoCo李玟最知名的，無疑是2000年在名導李安《臥虎藏龍》電影中演唱的主題曲〈月光愛人〉，此曲也入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，除了奧斯卡之外，CoCo李玟在1998年迪士尼推出的動畫電影《花木蘭》也演唱了華語主題曲，甚至擔任角色花木蘭的華語配音。

CoCo李玟的國際知名度，也讓她成為數個「首位華語歌手」——首位在奧斯卡頒獎典禮演唱的華語歌手、首位在華特迪士尼音樂題舉辦演唱會的華語歌手、首位在NBA賽場中演唱美國國歌的華語歌手。

而近年，雖然CoCo李玟的曝光度逐漸下降，但仍舊沒有全數退出觀眾眼前，近年參加了許多中國的歌唱節目，包含《我是歌手》、《我們的歌》、《聲生不息》等節目，好表現也讓許多歌迷讚嘆歌唱實力仍在。

CoCo李玟攻蛋 蔡依林同台尬舞合唱（1）
Photo Credit: 中央社
CoCo李玟（左）也曾在2019年於台北小巨蛋舉辦演唱會，並請蔡依林（右）擔任嘉賓。

而根據CoCo李玟二姐李思林指出，「CoCo李玟於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」。

而今年也是CoCo李玟距離正式出道屆滿30週年，李思林也不捨提及：「29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。」

李思林也說：「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！」

透過家人的證實，CoCo李玟一生短暫的璀璨演藝生涯正式劃下句點。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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核稿編輯：翁世航


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