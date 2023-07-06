【動畫】《元素方城市》：「水火不容」的戀愛歷程，輕巧放入親子關係、族群認同、移民與性別議題

文：海藍

水、風、土、火四種元素移民至「元素市」（Elemental），故事從主角Ember的父母Bernie和Cinder，自火炎大地遷移到元素市開始，作為火族最初的移民，他們費盡心力才終於建立了一個家，以「雜火店」為生計，是移民胼手胝足的創業歷程，並把繼承店的未來寄託在女兒Ember身上。

然而，Ember雖聰明靈巧，卻容易「上火」發脾氣，使她始終無法通過最後一項考驗讓父親放心。而在內心深處，Ember似乎隱隱察覺到，這個自小到大必須完成的「願望」，並不是她真正想做的事。

Photo Credit: 迪士尼提供

《元素方城市》看似是火族女子Ember對未來的抉擇，以及在與Wade相遇後成就不可能的戀愛，但她的躊躇，來自種族在生活環境的種種限制。

火族是最後來到元素市的移民，當Ember的父母來到這裡時，市裡的建設已絕大部分以水、土、風族的方便為前提，入關要報上名字時，還因土族公務員聽不懂，而直接為他們取了方便稱呼的名字——這樣的「方便」何等熟悉。

相較於其他三族在元素市自由穿梭，火族處處遭到拒絕，只能偏隅他們所在的社區，而且拒絕非火元素。直到水族青年Wade意外闖入，才是Ember第一次踏出她原本以為「我需要的一切都在這裡」的火鎮，進入幾乎沒有顧及火族，還對她的存在萬分戒備——而她亦需萬分警戒——的元素市區。

這也是為什麼Ember原先繼承父親的店心甘情願，不只是必須償還父母撫育的恩義，不只是作為獨生女——更容易回應父母期待——的責任，更多的是作為新移民的火族後代，她有傳承的義務，而火鎮以外的元素市沒有她存在、遑論發展的空間。

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電影裡戀愛的「水火不容」亦不只是元素的不能相容，抑或經濟的差距（Ember和Wade的家庭對比至為明顯），還有種族的差異——Ember和Wade初識時，皆視彼此為敵，更不聽對方說話——Ember認為Wade不通情理並稱之為「水佬」，Wade覺得Ember家處處違法，他的檢舉是奉公守法——這段情節逼使Ember不得不追到公務大樓外，喊出這間店的緣由和意義——她不能讓父親失望，讓也曾令父親失望卻來不及和解的Wade乍然發現彼此的共通點；Ember試圖說服在看空氣球賽的Gale 時，也是在彼此認同「重視家庭傳承」中達到了「可以暫緩幾天」的共識。

Ember在踏出自己的世界後，經由與Wade相處，加上欣賞他體貼細膩、能帶動他人情感的個人特質，體會到「發脾氣是因為還沒準備好要面對的事」，埋下之後離家的意識與可能。

隨著相處時日變長，Ember在元素市有了更多體驗；而對原本生涯隨波逐流的Wade來說，Ember對生活的熱情帶給他人生的光芒，「你心裡的那道光讓我活過來，我希望能更靠近那道光」，對彼此的愛慕日益加深。

後來Wade邀她回家，Wade的家人一開始亦視她為異類，還問她怎能把話說得那麼流暢；直到Ember把碎掉的玻璃輕易重新鎔塑成藝術品，才得到他們的欣賞。

這些細節都證明了火族在元素市因為地位低、與外界隔絕以致處處格格不入。即使Ember發現她並非不能適應外界，也在Wade母親Brook的讚美與提議下發現她真正的嚮往，世界擴展後有了更多選擇，她仍然不願讓父親失望——然而防堵只會造成更大的毀壞。

這回到了他們初識時，Wade對Ember說：「你為什麼不一開始就這麼說？」Ember回答：「因為這是我的私人感情。」「但你這樣說了別人才能了解你啊！」所幸Wade知道Ember的自欺欺人，提醒她曾告訴他的「提夏克」：「燃燒時擁抱光明，因為總有燃盡時。」鼓勵她堅持下去。

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Ember和Wade的情感鋪陳相當浪漫溫暖：在「誰先不哭」的比賽裡，Wade坦承對這段感情的擔心和脆弱，邊說邊淚如雨下，讓原本自豪從不流淚（火炎不可能產生水份）的Ember因心痛而哭；他們每一次嘗試接觸彼此都小心翼翼，接受彼此原有的特質而非侵佔或試圖改變；Ember母親Cinder為他們用香卜算未來時，無法靠自己點燃的Wade善用自己的特質成功燃占卜棒，彼此纏繞的煙證明了他們的心之所向。

Wade表達愛的方式也和Clod成為對比：Clod示愛是拔自己腋下長出的花一再追逐，Wade則是帶Ember找Gale幫忙，陪她去已被洪水淹沒的中央花園，欣賞原本排斥火族「禁止進入」的夢幻紅花，即使Ember依舊提出了分手，原本打算離家療傷的Wade在察覺災禍將屆仍奮不顧身回去火鎮找Ember，和她一起護住了火族重要的藍焰，為了保護她犧牲了自己。

他們的戀愛歷程，前半是他們第一次看的電影《Pride and Prejudice》，後半是《Romeo and Juliet》，嘗試彼此接觸的過程，改變了原本的化學反應：水可以佔據，更可以涵容；火可以毀滅，同樣可以創造——涵容與創造不正是「愛」最美好的力量嗎？

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幸好這部是動畫，Wade豐沛的同理與感性得到了Ember父母的認同，他們齊心協力讓Wade復活，也讓Ember有了向父親坦承自我的勇氣；父親也從Ember的行動了解她並非拒絕傳承，而是用自己的長處擴展原本的世界——這是所有父母對孩子的願望：「你一直是我的夢想。」