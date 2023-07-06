【動畫】《元素方城市》：「水火不容」的戀愛歷程，輕巧放入親子關係、族群認同、移民與性別議題
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《元素方城市》固然結局能在預料之內，但劇情細節的鋪疊與轉折保有皮克斯動畫細緻有趣的特色，充滿了驚喜，是適合暑假閤家與戀人伴侶一起觀賞的電影。
文：海藍
水、風、土、火四種元素移民至「元素市」（Elemental），故事從主角Ember的父母Bernie和Cinder，自火炎大地遷移到元素市開始，作為火族最初的移民，他們費盡心力才終於建立了一個家，以「雜火店」為生計，是移民胼手胝足的創業歷程，並把繼承店的未來寄託在女兒Ember身上。
然而，Ember雖聰明靈巧，卻容易「上火」發脾氣，使她始終無法通過最後一項考驗讓父親放心。而在內心深處，Ember似乎隱隱察覺到，這個自小到大必須完成的「願望」，並不是她真正想做的事。
《元素方城市》看似是火族女子Ember對未來的抉擇，以及在與Wade相遇後成就不可能的戀愛，但她的躊躇，來自種族在生活環境的種種限制。
火族是最後來到元素市的移民，當Ember的父母來到這裡時，市裡的建設已絕大部分以水、土、風族的方便為前提，入關要報上名字時，還因土族公務員聽不懂，而直接為他們取了方便稱呼的名字——這樣的「方便」何等熟悉。
相較於其他三族在元素市自由穿梭，火族處處遭到拒絕，只能偏隅他們所在的社區，而且拒絕非火元素。直到水族青年Wade意外闖入，才是Ember第一次踏出她原本以為「我需要的一切都在這裡」的火鎮，進入幾乎沒有顧及火族，還對她的存在萬分戒備——而她亦需萬分警戒——的元素市區。
這也是為什麼Ember原先繼承父親的店心甘情願，不只是必須償還父母撫育的恩義，不只是作為獨生女——更容易回應父母期待——的責任，更多的是作為新移民的火族後代，她有傳承的義務，而火鎮以外的元素市沒有她存在、遑論發展的空間。
電影裡戀愛的「水火不容」亦不只是元素的不能相容，抑或經濟的差距（Ember和Wade的家庭對比至為明顯），還有種族的差異——Ember和Wade初識時，皆視彼此為敵，更不聽對方說話——Ember認為Wade不通情理並稱之為「水佬」，Wade覺得Ember家處處違法，他的檢舉是奉公守法——這段情節逼使Ember不得不追到公務大樓外，喊出這間店的緣由和意義——她不能讓父親失望，讓也曾令父親失望卻來不及和解的Wade乍然發現彼此的共通點；Ember試圖說服在看空氣球賽的Gale 時，也是在彼此認同「重視家庭傳承」中達到了「可以暫緩幾天」的共識。
Ember在踏出自己的世界後，經由與Wade相處，加上欣賞他體貼細膩、能帶動他人情感的個人特質，體會到「發脾氣是因為還沒準備好要面對的事」，埋下之後離家的意識與可能。
隨著相處時日變長，Ember在元素市有了更多體驗；而對原本生涯隨波逐流的Wade來說，Ember對生活的熱情帶給他人生的光芒，「你心裡的那道光讓我活過來，我希望能更靠近那道光」，對彼此的愛慕日益加深。
後來Wade邀她回家，Wade的家人一開始亦視她為異類，還問她怎能把話說得那麼流暢；直到Ember把碎掉的玻璃輕易重新鎔塑成藝術品，才得到他們的欣賞。
這些細節都證明了火族在元素市因為地位低、與外界隔絕以致處處格格不入。即使Ember發現她並非不能適應外界，也在Wade母親Brook的讚美與提議下發現她真正的嚮往，世界擴展後有了更多選擇，她仍然不願讓父親失望——然而防堵只會造成更大的毀壞。
這回到了他們初識時，Wade對Ember說：「你為什麼不一開始就這麼說？」Ember回答：「因為這是我的私人感情。」「但你這樣說了別人才能了解你啊！」所幸Wade知道Ember的自欺欺人，提醒她曾告訴他的「提夏克」：「燃燒時擁抱光明，因為總有燃盡時。」鼓勵她堅持下去。
Ember和Wade的情感鋪陳相當浪漫溫暖：在「誰先不哭」的比賽裡，Wade坦承對這段感情的擔心和脆弱，邊說邊淚如雨下，讓原本自豪從不流淚（火炎不可能產生水份）的Ember因心痛而哭；他們每一次嘗試接觸彼此都小心翼翼，接受彼此原有的特質而非侵佔或試圖改變；Ember母親Cinder為他們用香卜算未來時，無法靠自己點燃的Wade善用自己的特質成功燃占卜棒，彼此纏繞的煙證明了他們的心之所向。
Wade表達愛的方式也和Clod成為對比：Clod示愛是拔自己腋下長出的花一再追逐，Wade則是帶Ember找Gale幫忙，陪她去已被洪水淹沒的中央花園，欣賞原本排斥火族「禁止進入」的夢幻紅花，即使Ember依舊提出了分手，原本打算離家療傷的Wade在察覺災禍將屆仍奮不顧身回去火鎮找Ember，和她一起護住了火族重要的藍焰，為了保護她犧牲了自己。
他們的戀愛歷程，前半是他們第一次看的電影《Pride and Prejudice》，後半是《Romeo and Juliet》，嘗試彼此接觸的過程，改變了原本的化學反應：水可以佔據，更可以涵容；火可以毀滅，同樣可以創造——涵容與創造不正是「愛」最美好的力量嗎？
幸好這部是動畫，Wade豐沛的同理與感性得到了Ember父母的認同，他們齊心協力讓Wade復活，也讓Ember有了向父親坦承自我的勇氣；父親也從Ember的行動了解她並非拒絕傳承，而是用自己的長處擴展原本的世界——這是所有父母對孩子的願望：「你一直是我的夢想。」
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮