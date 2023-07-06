泰國「飲料文化」的前世今生：一杯橘色外觀的泰式奶茶是怎麼形成？

文字整理：吳象元

你知道一杯泰國奶茶的背後，是泰國現代化下的產物嗎？而從泰式奶茶到五顏六色的各式泰飲的飲料狂熱現象，又究竟是如何在泰國興起的呢？這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓，是由泰國社會觀察專欄作家許純鎰要來分享泰國的「飲料文化」。

在進入泰國「飲料文化」主題前，許純鎰先分享了自己與泰國的淵源，提到自己在台灣碩士時期研究主題是泰國北部的茶產業，當時政府正推動「新南向政策」，許純鎰也取得拿獎學金赴曼谷朱拉隆功大學念泰國研究的機會。那時正逢九世王蒲美蓬喪禮、十世王加冕、反軍政運動，如此「見證歷史」的珍貴經驗，讓他對泰國有更多認識，而教授在課堂中從批判角度重新解釋泰國文化，也讓他有更多的反思。

回到題旨，許純鎰首先從造就「泰式奶茶」的茶、糖、冰三原料在泰國的興起歷史談起。他表示泰國人接觸茶的歷史很早，但最初是流行於暹羅皇室中，而當有中國移民前來泰國後，他們也將飲茶習慣帶入，不過在當時都仍是以喝熱茶為主。二戰後，因泰國親美反共的立場，影響許多華人生意遭中斷，為另闢客源，有些茶行遂改為進口錫蘭紅茶，並將其調製成冰飲，慢慢將飲茶習慣推廣到非華人族群。

提到冰塊在泰國的出現，許純鎰表示在泰國首間製冰工廠出現前，若有冰塊的需求都是從新加坡進口，當時皇室還將冰塊放在大皇宮前展示，讓沒見過「冰」的民眾直呼是「硬水」，直到今天，泰文中冰塊的意思就是「硬水」。

至於「糖」的普及，是源於二戰後的泰國政府以「多吃糖才是上等人」的標語，推廣國內大量生產的糖原料，也促成當時飲料攤位藉由提供加上大量含糖飲料，給需要補充體力的勞動階級。

在釐清茶糖冰是如何在泰國近現代史結合後，最後的關鍵就是泰國奶茶中「牛奶」這個原料了。許純鎰表示，目前主流說法是泰國奶茶是因受到印度香料奶茶的影響，不過因早期缺乏冷藏設施，因此最初主要是以煉乳代替保存不易的牛奶。許純鎰也補充，表示知名品牌雀巢（Nestlé ）的煉乳飲料是在1893年就進軍泰國，當時還被視為是一種健康飲品。

而關於「泰式奶茶」究竟為何外觀會如此呈現「鮮橘色」？許純鎰表示就是「人工色素」導致，最早是因泰國早期賣冰茶時，因錫蘭紅茶較貴，店家就把泰國本地茶葉烘培成很深的顏色，隨後再加入色素與香料，成為今日泰式奶茶的前身。此外泰國人對色素於飲料中的使用也非常普遍，民眾在點飲料時也會用「顏色」代替「口味」以選擇飲品。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 五顏六色的泰國飲料

訪談最終，許純鎰也分享了近年來泰式奶茶與緬甸香料奶茶、香港絲襪奶茶、台灣珍珠奶茶組成「奶茶聯盟」的背景，著實顯示了泰式奶茶真的不只是一杯「奶茶」，其興起攸關於歷史、政策，而這樣普遍的生活飲品，也成了政治與外交連結的象徵。

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核稿編輯：杜晉軒