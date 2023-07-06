TNL+ 2023/07/06,
歐洲

北約新任秘書長人選難產，史托騰伯格再延任一年穩定軍心，他過往對北約有哪些貢獻？

北約新任秘書長人選難產，史托騰伯格再延任一年穩定軍心，他過往對北約有哪些貢獻？
北約秘書長史托騰伯格｜Photo Credit: GettyImages

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自史托騰伯格就任北約秘書長以來，帶領北約度過多次危機，最廣為人知的便是美國前總統川普於2019年抱怨北約盟友用於國防支出的經費過少，而威脅欲讓美國退出北約，然而史托騰伯格最終卻能成功說服川普繼續與北約合作，史托騰伯格因此又被外界稱作「川普的耳語者」（Trump-whisperer）。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）原定於2023年7月11日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會期間選出繼任秘書長，但因成員國間無法取得人選共識，北約決議將現任秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）的任期再延長一年至2024年10月1日。

現年64歲的史托騰伯格對此於推特中寫道：「我為北約各成員國做出的這項決定深感榮幸。得益於歐洲與北美近75年來在跨大西洋地區的防衛合作，讓我們能享有當前的安全及自由，在現階段這個日趨危險的世界中，我們的聯盟比過往任何時候都更加重要。」

根據英國《衛報》（The Guardian）解釋，北約秘書長一職皆由內部31個成員國取得共識後選出，該職位傳統上由歐洲政治人物就任，而北約的歐洲盟軍最高司令部（SHAPE）領袖則為美國軍方高層擔任。

事實上，史托騰伯格在2023年3月接受《衛報》專訪時曾表示，他已經準備好辭去自2014年10月上任迄今的北約秘書長職務。「我認為北約成員國尋找下一任繼任者應該不會太困難，且我也已經明確表示，我的任期將在2023年秋季結束。」史托騰伯格如此說道。

《衛報》補充提及，如今史托騰伯格於領導北約8年多後再次被推選為北約秘書長，等同是其上任至今任期的第三度延長、第四次掌管該職務。

誰是史托騰伯格？過往對北約有哪些貢獻？

《路透社》（Reuters）指出，曾擔任挪威首相及挪威工黨（Det norske Arbeiderpartiet）領袖的史托騰伯格，年輕時曾是一位反戰人士，其公開承認曾在1970年代向美國駐挪威大使館丟擲石塊以抗議越南戰爭（Vietnam War）。史托騰伯格在挪威政壇中的施政理念被視為務實中間派路線，具備經濟學背景的他也曾擔任挪威財政部長、經貿暨能源部長。

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