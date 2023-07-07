上海合作組織峰會的外交平衡與困境：一帶一路、伊朗入籍、本幣結算，微妙的中俄印關係

上海合作組織（SCO）的各成員國領導人在周二（7月4日）召開的峰會上尋求加強聯繫，在這個不斷擴大的歐亞集團內增進合作，同時強調這一組織不針對任何國家。

以線上影音方式進行的峰會由印度主持，中國、印度及俄羅斯的國家元首均發表講話，並以聯合聲明表示反對利用集團、意識形態和敵對方式應對國際間的問題與安全挑戰。

組織發表「新德里宣言」，支持成員國落實擴大本幣結算份額路線圖，並指成員國將拓展和深化合作，促進上合組織地區經濟社會可持續發展。

除印度外，各成員國也對中國廣闊的「一帶一路」倡議表達了支持。

俄羅斯總統普亭在短暫的兵變事件後首次出席國際會議，他向各國領袖保證俄羅斯的穩定與團結。

中國國家主席習近平則再度強調警惕「新冷戰」。

不久前完成訪美的印度總理莫迪則敦促各成員國在反恐事務上進行合作。

這個由俄羅斯和中國創立的亞洲安全集團還歡迎伊朗成為新成員，使其成員國增加到九個。

中國、俄羅斯和四個中亞國家於2001年組建了上海合作組織，以限制西方在該地區的影響。

普亭：制裁使俄羅斯更強大

俄羅斯總統自上月瓦格納集團短暫的叛亂行動之後首次出現在國際論壇上，他向上合組織成員國領袖保證俄羅斯的穩定與團結。

他在峰會上表示，俄羅斯將抵制西方的，以及對其在烏克蘭「特殊軍事行動」的「挑釁」。

他似乎利用這個平台向西方發出對抗的信息。他說：「俄羅斯抵制所有這些外部制裁、壓力和挑釁，繼續發展得前所未有。」

「俄羅斯人民前所未有地團結一致，」普亭在莫斯科克里姆林宮的電視講話中這樣表示。

「俄羅斯政界和整個社會通過團結一致地站在反對試圖進行武裝叛亂的前線，明確展示了對祖國命運的團結和責任。」

自去年軍事進襲烏克蘭以來，俄羅斯不斷受到西方制裁與孤立，而該國將中國、印度及伊朗等國家視為應對西方地緣政治壓力當中的關鍵伙伴。

普亭支持成員國之間的本幣貿易協議，也被認為是為了削弱西方制裁而作出的嘗試。

他說：「我要感謝上海合作組織成員國的同僚們，他們對俄羅斯領導層保護憲法秩序和公民生命安全表示支持。」

普亭補充說，中俄兩國人民之間超過80%的貿易以盧布和人民幣結算，並敦促其他上海合作組織成員國遵循同樣的進程。

他還歡迎俄羅斯盟友白羅斯在明年申請成為上合組織成員。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 莫迪一直沒有就烏克蘭戰爭批評俄羅斯。

伊朗入籍

印度總理莫迪在峰會上宣佈，伊朗正式成為上合組織成員國——這被看作是伊朗與中國及俄羅斯加強關係之際，走出國際孤立的新一步。

伊朗總統易卜拉辛・萊希（Ebrahim Raisi）表示：「伊朗伊斯蘭共和國正式成員國身份的好處將是歷史性的」。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述萊希的講話指，希望成員國身份能夠為改善安全、尊重成員國主權、可持續發展以及應對環境威脅鋪平道路。

聯合國秘書長安東尼奧・古特雷斯（Antonio Guterres）則在一份留言中表示，峰會正在應對日益增長的全球挑戰和風險。

《美聯社》引述古特雷斯表示：「在世界需要共同努力的時候，分歧正在加劇，地緣政治緊張局勢正在上升。」

「這些差異已經因多種因素加劇：對全球危機的不同處理方法；對非傳統安全威脅的不同看法；當然，還有新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的後果。」

習近平：警惕外部勢力煽動「新冷戰」

輪到中國國家主席習近平講話時，他提到了維護地區和平與安全的重要性，敦促上合組織成員國「把牢正確方向，增進團結互信」。

他在講話中提到，中國堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾、推動解決地緣政治問題，但他同時呼籲要警惕「外部勢力在本地區煽動新冷戰」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中印兩國自2020年邊境衝突以來關係一直較為緊張。

習近平和普亭都主張推動轉向一種能夠以本地貨幣結算外貿的體系，以避免使用美元，特別是在俄羅斯遭到制裁的情況下。

習近平表示，成員國之間的貿易關係需要更加緊密。除擴大成員國之間本幣結算的比重之外，他還主張推動建立上合組織開發銀行，同時強調要維持經濟全球化，並稱反對保護主義、反對單邊制裁、反對設立壁壘「脫鉤斷鏈」。

在安全事務方面，他提醒各國將發展進步的前途掌握在自己手中，「堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動顏色革命」。

此外，他還稱要展開聯合行動嚴厲打擊「東突」勢力、打擊毒品走私、跨國組織與網路犯罪。

外交平衡與困境

《美聯社》評論指，雖然上海合作組織在繼續擴大，但是組織內仍然面臨著成員國之間的利益衝突和摩擦的風險。

「新德里宣言」當中提到，該組織的六個成員國——哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克——均重申對中國「一帶一路」倡議的支持。

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但是印度卻反對這一倡議，因為倡議中的基礎建設設計包括巴基斯坦控制的喀什米爾部分地區，而新德里認為該地區應屬於其分裂領土的一部分。

印度和巴基斯坦在喀什米爾問題上長久對立——這個有爭議的喜馬拉雅地區被兩國分割，但兩國均聲稱擁有全部主權。

與此同時，德里與北京各自在東部拉達克地區的爭議邊界上駐扎了數千名士兵，僵持對峙的狀態已持續數年。

此外，上合組織峰會的召開正值烏克蘭戰爭持續之際，而莫斯科在這場戰爭中對中國的外交依賴日益加深。

儘管新德里避免批評俄羅斯的入侵，但莫斯科與中國的關係在長遠來看可能招惹印度，並使其與今日俄羅斯的關係複雜化。