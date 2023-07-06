中國限制鎵、鍺出口反制西方，一次看懂2戰略金屬用途、影響層面，產業憂稀土淪為下個目標

中國限制鎵鍺出口反制西方，一次看懂2戰略金屬用途、影響層面

（中央社）隨著中國與歐美的科技戰愈演愈烈，中國宣布將對鎵、鍺等對製造電子產品和半導體至關重要的利基金屬出口，反制西方晶片圍堵。

美國財經媒體《CNBC》整理出5大重點，以深入了解這兩種關鍵的戰略金屬。

1. 鍺和鎵是什麼？

鍺和鎵在自然界中不會以單獨的元素形式存在，通常是精煉其他金屬的副產品。

鍺是一種銀白色金屬，是鋅在冶煉過程中產生的副產品；而質地柔軟的銀色金屬鎵，則是鋁土礦和鋅礦石加工的副產品。

2. 鍺和鎵的用處是什麼？

鍺的用途廣泛，經常用於製造太陽能產品和光纖。這種金屬對紅外線透明，可應用於軍事設備，例如夜視鏡。

含鍺太陽能板則可應用於太空探索。

鎵則被用來製作化合物砷化鎵。砷化鎵可用於諸如行動電話和衛星通訊所用的射頻晶片，這種化合物也是半導體的關鍵材料。

3. 哪些國家生產這些金屬？

根據「關鍵原料聯盟」（Critical Raw Materials Alliance）的數據，全球60％的鍺和80％的鎵在中國生產。

而砷化鎵生產過程複雜，全球僅有少數企業能夠產出。「關鍵原料聯盟」表示，其中一個位於歐洲，其他則位於日本和中國。

4. 中國為何要對這兩種金屬實施出口限制？

自2019年來，中國和美國科技貿易戰不斷升級。美國利用貿易黑名單和全面出口限制，阻止中國取得關鍵技術零組件和半導體或晶片。

截至目前，中國尚未採取太多報復措施，僅於今年5月將美國半導體大廠美光科技公司列為「重大安全風險」。如今，北京正尋求在其擁有一定優勢的領域展開反擊，也就是對鎵、鍺等生產電子和半導體重要原料實施出口管制。

中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。

5. 中國管制出口的影響有多大？

歐亞集團（Eurasia Group）在報告中說：「這是警告，而非致命一擊。」

「這些最新措施的影響範圍較為有限，雖然新規要求中國出口商必須申請許可證，但未自動禁止向特定國家或終端用戶出口。」

而美國和歐洲並不需要大量進口這些原料。根據政府數據，美國2022年進口了500萬美元的鎵和2.2億美元的砷化鎵。

根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的資料，德國2022年進口了6000萬美元的鍺，而歐洲聯盟則進口了1.3億美元的鍺。

其他國家也能生產這些金屬，比利時、加拿大、德國、日本和烏克蘭可生產鍺，日本、韓國、烏克蘭、俄羅斯和德國則可生產鎵。

此外，這些金屬也有潛在替代品。

歐亞集團說，北京管制出口「對全球供應影響有限」。

歐亞集團說：「這是一次警告，目的在於提醒美國、日本和荷蘭等國家，中國有報復性選項，進而阻止這些國家對中國取得高端晶片和工具施加進一步限制。」

中國管制鎵鍺出口，專家：供應鏈變數增加但衝擊可控

（中央社）中國宣布8月1日起將對鎵、鍺實施出口管制，引發國際關注。半導體產業專家認為，中國的管制措施對於產業的負面影響還在可控範圍，不過，美中科技戰不斷延燒，管制範圍進一步擴大，仍為供應鏈與產業發展增添變數。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，目前中國為全球鎵和鍺的最大出口國，其中，中國占全球鎵的出口比重高達83％，因此中國宣布將管制鎵、鍺出口，引起國際高度關注。

劉佩真說，除了中國以外，澳洲、德國、匈牙利、哈薩克、烏克蘭等國也都能夠供應鎵，只是因為不具經濟效益，澳洲等國才沒有大量生產鎵。

劉佩真認為，中國若長期管制出口，其他國家或許可能增產鎵，雖然需要時間才能補足中國的供應量，但並非完全沒有因應辦法。

鎵為質地柔軟的銀色金屬，熔點僅有攝氏29.76度，在常溫下為銀白色液體。鎵的化合物可作為半導體基材，如砷化鎵可應用於微波電路、高速轉換電路及紅外線電路等元件。

鍺則是一種灰白色金屬，將微量的鍺摻入矽裡面，可使元件速度提高，兼具砷化鎵高頻、低功率消耗及矽晶片低成本的優點，適用於光纖網路及無線通訊。此外，鍺還可應用於薄膜太陽能電池。

劉佩真表示，第2類半導體砷化鎵、第3類半導體氮化鎵（GaN）和第4類半導體氧化鎵與鎵比較相關，因目前半導體以第1類的矽基半導體為大宗，第3類半導體比重不到5％，第4類半導體還在發展階段，第2類半導體比重也不大，預期中國的管制措施可能造成的負面衝擊應在可控範圍。

砷化鎵廠穩懋、全新及宏捷科對於中國的管制措施皆認為整體影響不大。半導體矽晶圓廠環球晶指出，所有物料都有2個以上的供應商，且供應商的上游料源有來自中國以外的國家，不擔心生產營運會受到影響。

劉佩真說，美中科技戰持續延燒，且管制範圍不斷擴大，而且中國也開始接連展開反制行動，後續是否進一步外溢至全球半導體供應鏈值得追蹤觀察，的確會對產業發展增添變數。

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中國限鎵鍺，促使外國供應鏈加速移出尋求多元化

（中央社）中國3日宣布對鎵、鍺等半導體製程金屬進行出口管制，引起議論。《華爾街日報》報導，業界認為中方此舉不太可能立即影響半導體等產品的全球產出，卻很可能促使相關各國將供應鏈加速移出中國，並尋求供應鏈多元化。