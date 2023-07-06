中國限制鎵、鍺出口反制西方，一次看懂2戰略金屬用途、影響層面，產業憂稀土淪為下個目標
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劉佩真表示，第2類半導體砷化鎵、第3類半導體氮化鎵（GaN）和第4類半導體氧化鎵與鎵比較相關，因目前半導體以第1類的矽基半導體為大宗，第3類半導體比重不到5%，第4類半導體還在發展階段，第2類半導體比重也不大，預期中國的管制措施可能造成的負面衝擊應在可控範圍。
中國限制鎵鍺出口反制西方，一次看懂2戰略金屬用途、影響層面
（中央社）隨著中國與歐美的科技戰愈演愈烈，中國宣布將對鎵、鍺等對製造電子產品和半導體至關重要的利基金屬出口，反制西方晶片圍堵。
美國財經媒體《CNBC》整理出5大重點，以深入了解這兩種關鍵的戰略金屬。
1. 鍺和鎵是什麼？
鍺和鎵在自然界中不會以單獨的元素形式存在，通常是精煉其他金屬的副產品。
鍺是一種銀白色金屬，是鋅在冶煉過程中產生的副產品；而質地柔軟的銀色金屬鎵，則是鋁土礦和鋅礦石加工的副產品。
2. 鍺和鎵的用處是什麼？
鍺的用途廣泛，經常用於製造太陽能產品和光纖。這種金屬對紅外線透明，可應用於軍事設備，例如夜視鏡。
含鍺太陽能板則可應用於太空探索。
鎵則被用來製作化合物砷化鎵。砷化鎵可用於諸如行動電話和衛星通訊所用的射頻晶片，這種化合物也是半導體的關鍵材料。
3. 哪些國家生產這些金屬？
根據「關鍵原料聯盟」（Critical Raw Materials Alliance）的數據，全球60％的鍺和80％的鎵在中國生產。
而砷化鎵生產過程複雜，全球僅有少數企業能夠產出。「關鍵原料聯盟」表示，其中一個位於歐洲，其他則位於日本和中國。
4. 中國為何要對這兩種金屬實施出口限制？
自2019年來，中國和美國科技貿易戰不斷升級。美國利用貿易黑名單和全面出口限制，阻止中國取得關鍵技術零組件和半導體或晶片。
截至目前，中國尚未採取太多報復措施，僅於今年5月將美國半導體大廠美光科技公司列為「重大安全風險」。如今，北京正尋求在其擁有一定優勢的領域展開反擊，也就是對鎵、鍺等生產電子和半導體重要原料實施出口管制。
中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。
5. 中國管制出口的影響有多大？
歐亞集團（Eurasia Group）在報告中說：「這是警告，而非致命一擊。」
「這些最新措施的影響範圍較為有限，雖然新規要求中國出口商必須申請許可證，但未自動禁止向特定國家或終端用戶出口。」
而美國和歐洲並不需要大量進口這些原料。根據政府數據，美國2022年進口了500萬美元的鎵和2.2億美元的砷化鎵。
根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的資料，德國2022年進口了6000萬美元的鍺，而歐洲聯盟則進口了1.3億美元的鍺。
其他國家也能生產這些金屬，比利時、加拿大、德國、日本和烏克蘭可生產鍺，日本、韓國、烏克蘭、俄羅斯和德國則可生產鎵。
此外，這些金屬也有潛在替代品。
歐亞集團說，北京管制出口「對全球供應影響有限」。
歐亞集團說：「這是一次警告，目的在於提醒美國、日本和荷蘭等國家，中國有報復性選項，進而阻止這些國家對中國取得高端晶片和工具施加進一步限制。」
中國管制鎵鍺出口，專家：供應鏈變數增加但衝擊可控
（中央社）中國宣布8月1日起將對鎵、鍺實施出口管制，引發國際關注。半導體產業專家認為，中國的管制措施對於產業的負面影響還在可控範圍，不過，美中科技戰不斷延燒，管制範圍進一步擴大，仍為供應鏈與產業發展增添變數。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，目前中國為全球鎵和鍺的最大出口國，其中，中國占全球鎵的出口比重高達83％，因此中國宣布將管制鎵、鍺出口，引起國際高度關注。
劉佩真說，除了中國以外，澳洲、德國、匈牙利、哈薩克、烏克蘭等國也都能夠供應鎵，只是因為不具經濟效益，澳洲等國才沒有大量生產鎵。
劉佩真認為，中國若長期管制出口，其他國家或許可能增產鎵，雖然需要時間才能補足中國的供應量，但並非完全沒有因應辦法。
鎵為質地柔軟的銀色金屬，熔點僅有攝氏29.76度，在常溫下為銀白色液體。鎵的化合物可作為半導體基材，如砷化鎵可應用於微波電路、高速轉換電路及紅外線電路等元件。
鍺則是一種灰白色金屬，將微量的鍺摻入矽裡面，可使元件速度提高，兼具砷化鎵高頻、低功率消耗及矽晶片低成本的優點，適用於光纖網路及無線通訊。此外，鍺還可應用於薄膜太陽能電池。
劉佩真表示，第2類半導體砷化鎵、第3類半導體氮化鎵（GaN）和第4類半導體氧化鎵與鎵比較相關，因目前半導體以第1類的矽基半導體為大宗，第3類半導體比重不到5％，第4類半導體還在發展階段，第2類半導體比重也不大，預期中國的管制措施可能造成的負面衝擊應在可控範圍。
砷化鎵廠穩懋、全新及宏捷科對於中國的管制措施皆認為整體影響不大。半導體矽晶圓廠環球晶指出，所有物料都有2個以上的供應商，且供應商的上游料源有來自中國以外的國家，不擔心生產營運會受到影響。
劉佩真說，美中科技戰持續延燒，且管制範圍不斷擴大，而且中國也開始接連展開反制行動，後續是否進一步外溢至全球半導體供應鏈值得追蹤觀察，的確會對產業發展增添變數。
中國限鎵鍺，促使外國供應鏈加速移出尋求多元化
（中央社）中國3日宣布對鎵、鍺等半導體製程金屬進行出口管制，引起議論。《華爾街日報》報導，業界認為中方此舉不太可能立即影響半導體等產品的全球產出，卻很可能促使相關各國將供應鏈加速移出中國，並尋求供應鏈多元化。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。