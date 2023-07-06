北京大打「琉球主權未定論」，學者分析：擬破美日韓同盟包圍網，但宣示意義較大

北京「沖繩牌」擬破美日韓同盟，宣示意義成分多

（中央社）中國頻打日本「沖繩牌」，分析指出，北京試圖透過示好日本沖繩去突破美日韓安全框架，佐證現有「遊戲規則」非人人服氣；不過沖繩縣只是地方，雙方友好帶來的宣示意義較大。

中國領導人習近平日前考察中國國家版本館時提及過往琉球王國（沖繩）與福州的關係，透露「沖繩地位未定論調」；外界解讀為，這是為了反制日本介入「台灣問題」的作為。

日本沖繩縣知事玉城丹尼目前正與參訪團在中國進行訪問行程。玉城丹尼日前接受中國官媒《環球時報》訪問時表示，絕對不允許「台灣有事即日本有事」論調使沖繩淪為戰場；他也在這場訪問中提出其對於中國觀光客赴沖繩旅遊的期待。

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉5日對《中央社》分析，中國透過經濟誘因等方式嘗試合作、友好日本沖繩，這是其試圖突破美國拜登（Joe Biden）政府引領美日韓同盟安全框架的一個小小步驟；不過沖繩是地方，經濟量體也不大，宣示意義仍大於實質意義。

盧信吉指出，中國打出「沖繩牌」，亟欲藉此表達北京確實可以開出一些條件去拉攏願意親近中國所建構出的安全認知、經濟套路的對象，展現出在美日韓同盟成形的情況下，仍有其可以突破的合作空間。

他認為，中國也欲透過這個方式彰顯，日本政府現有遊戲規則沒有辦法全面落實到地方，本土仍有不同意見存在；不過中國、日本沖繩相互示好很可能只停留在現有的喊話狀態，在過去全球化時代，中國強打經濟誘因，確實可以起作用，現在全球局勢有新冷戰等太多不確定性，經濟要件作為拉攏紅利不再是唯一關鍵條件。

成功大學政治學系教授王宏仁告訴《中央社》，日本中央政府與地方政府關係非若台灣中央政府下放權力地方政府；日本中央政府對於地方政府所釋權力可以隨時收回。玉城丹尼以地方首長身分發表個人意見，不會對於日本中央政府既定政策構成任何影響，也不會對於外交既定策略造成變更。

中國官媒：琉球民族如大和民族異類，屬日本邊緣

中國當局近來炒作琉球歷史持續升溫。中共外圍官媒《環球時報》5日刊登官方智庫文章，聲稱美國1972年向日本轉移的只是琉球的「施政權」而非「主權」，琉球族群如同「大和民族的異類」置身日本邊緣。

中共一線官媒《人民日報》6月4日頭版披露，中共總書記習近平先前在考察中國國家版本館時，提到館藏的明代遺留手稿「使琉球錄」，詳述當時福建與獨立的「琉球王國」間的聯繫，被外界認為是中國這一波藉中日關係不睦而炒作琉球歷史的開端。

進入7月，前日本眾議長河野洋平率領貿易代表團3日起訪問北京，成員包括持反戰立場的沖繩縣知事玉城丹尼，部分官媒即刻意放大處理。而玉城5日前往北京通州祭拜「琉球國墓地」，即被中國媒體大幅報導，且被解讀為沖繩表達反戰及與中國經貿合作、和平交往的願望。

同一天，環時發表中國社科院日本研究所助理研究員孫家珅的署名文章，首先強調琉球歷史上曾是中國「藩屬國」，琉球國王累世接受中國皇帝的冊封，並派遣使節向中國皇帝稱臣納貢，舉國奉行中國正朔，但中國並不干涉琉球內政，許其自治「自為一國」的史觀。

文章說，儘管經過日本、美國交互統治，歷經曲折的沖繩縣民「從未捨棄琉球族群的獨特性」，並用種種獨特的文化符號「強化了琉球的自我認同意識」。

這篇文章聲稱，1972年美日之間單方面移交的是琉球群島的「施政權」而非「主權」，二戰後形成的「權利從屬關係」依舊主宰著琉球命運，琉球族群「如同大和民族的異類」置身於日本邊緣。

這篇文章並刻意凸顯琉球在體育、文化等方面，不時表達與日本其他地區不同。並指沖繩縣政府和日本中央政府之間「關係微妙」，在涉及琉球人核心利益的一些問題上常與日本中央政府意見相左。琉球族群在維護自身利益時對日本政府的不信任，恐與歷史進程中日本對琉球政治、經濟利益的犧牲不無相關。

文章又意有所指地說，當代沖繩縣承擔著重要的防衛任務。目前駐日美軍總兵力約3.8萬人，是規模最大的美國海外駐軍。而僅占日本國土面積0.6％的沖繩集中了全日本逾70％的美軍基地。「琉球民眾時刻處在擔心戰爭的陰影之下，擔心一旦亞太或世界局勢不穩定，琉球將首當其衝遭遇風險」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航