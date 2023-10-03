預想生命的終章：安寧團隊如何預測病人生命軌跡並進行實際的照護活動？
我們想讓你知道的是
從安寧照護的案例中可以看出，預想的特性不僅涉及預測的知識，也富含想像未來而觸發的情緒感受。探知未來，可能讓人們既期待、好奇，也可能讓人焦慮或是恐懼。人們可能對未來繼抱持著希望、殷切盼望，但也有擔憂、恐懼。
文：王安琪（中央研究院社會學研究所）
※本文改寫自作者的博士論文《實踐「善終」：安寧照護的實作、預期工作與專門技能》，部分段落已發表為期刊或研討會論文。
「醫師，我還有多少時間？」是安寧團隊照護末期病人時，常接收到的提問。我在Z醫院安寧病房進行一年的參與觀察期間，也時常在床邊照護、查房與家庭會議的場合，聽到這個問題。【註】我觀察到大部分安寧團隊成員回應這個提問時，很少直接給確切的時間，而是關心病人有那些想完成或牽掛的事情。此時病人或家屬可能會娓娓道來，像是病人想回家，想處理重要事物，或是跟親朋好友道別。
這些看似尋常的醫病對話，不只是交流醫療資訊而已，而是揭露出安寧照護如何安排照護的時間特性。這些思考未來的活動，我們可以稱之為預期（anticipation），或是預想、展望、寄望、預測，都是人們日常生活中常在做的活動。人們時常預想著事情如何開展，或者是如何結束，而預期如何迎接死亡是預想生命結尾的重要例子。本文主要探討人們如何預期即將到來的死亡，並做出哪些行動，以此有品質的走完生命最後一程。以下以在病房中發生的故事，揭示出安寧團隊如何預測，如何溝通預測內容，以及如何依照預測進行實際的照護活動。
不只是鐵口直斷的「算命」：科學知識與臨床觀察
在田野調查時，我常見到安寧團隊，搜集各種資訊來預測存活期。以下舉例安寧團隊推算病人存活時間的過程。某日我見到一位住院醫師，在安寧病房接收新進病人之後，開始查看病歷系統中的資訊，包括病人的治療過程、出入院紀錄與檢驗報告，還有之前其他科別的主治醫師所做的預後評估。例如，腫瘤科的主治醫師在兩個月前的紀錄寫著：進行化學治療之後預後不佳，預計的存活期在六個月之內，並指示需要照會安寧團隊。
住院醫師看完這些資訊之後，使用標準化量表試算病人的存活期，計算出病人存活超過一個月的機率是30–70％，範圍其實很大。為了要縮小預測的範圍，隨後住院醫師去床邊看病人，詢問最近睡眠跟飲食的狀況，一邊進行身體診察。住院醫師登錄個案紀錄時，根據剛剛臨床觀察病人的整體狀況，修正他的預測，評估病人有一半以上的機率可以存活超過一個月，逐步縮小預測範圍。
團隊會議時，護理師報告病人的腸道有一部分阻塞，會影響他的進食狀況，接著實習心理師陳述病人表示這兩個月越來越沒有食慾，心情很沮喪。在主治醫師查房時，住院醫師報告，他評估這位病人活超過一個月的機率大約是50–70%，存活期大約三個月。他預計控制好腸阻塞造成嘔吐的問題之後，規劃讓病人出院回家照顧。
上述預後評估的典型案例呈現，醫師搜尋病人過去的資訊，模擬病人未來疾病進展，並隨時根據新的疾病進展修正先前的預測，以此逐漸縮小預測存活期的範圍，此標示病人存活期大概的範圍。許多主治醫師提醒住院醫師與實習醫師，預測存活期要有實證醫學的科學根據，不然很像是算命仙在「鐵口直斷」。當安寧團隊預測出病人大概的存活期後，會準備與病人與家屬溝通。
如何開口？溝通預測資訊與照護計畫
一般認為溝通「壞消息」是困難的事情，特別是關於當病人存活時間所剩不多時，對於許多病人與家屬是很沈重的訊息。醫療人員溝通存活時間預測時，很需要拿捏溝通的說法，以及考量病人與家屬面對未來的情緒感受。當醫事人員告知病情時，如果病人家屬還沒有心理準備接受，很有可能造成他們劇烈的情緒衝擊，甚至喪失對未來的希望。像是一位受訪的護理師形容，時常看到病人與家屬接受壞消息時，像「被雷打到」一般，對於未來感到茫然無助。
但是如果病人與家屬都不知道實際的存活時間，也很難進行後續的安排，像是：安排居家照顧銜接、完成病人的心願、處理遺產、聯絡殯葬事宜。我在訪談與觀察中，時常看到家屬得知存活期後，判斷處理事情的優先順序，並作出對應的行動。所以醫師傳達存活期資訊時，需要先瞭解病人想要的生活品質，然後把數據資訊轉化成對於病人與家屬有意義的時間點。
以下舉例一場在醫院中舉行的家庭會議，呈現安寧團隊統整意見的過程。70多歲施伯伯患有食道癌，在安寧病房進行疼痛控制。在施伯伯意識清醒時，他多次向家人表示想要回家（他家離Z醫院有快一個小時的車程）。然而家屬的意見分為兩派，一方面病人的妹妹與女兒傾向盡快出院，完成伯伯心願。另一方面，太太與兒子希望病人快過世之前再回家，因為回家之後主要會由他們照顧伯伯，他們都擔心病人突然劇痛時不知道怎麼處理。主治醫師在會議之前，就知道家屬有兩種不同的照護想法。因此，這場家庭會議的重要目標，是讓家人溝通不同意見。
當時施伯伯已經意識不清，參加會議的是伯伯的太太、兒子、女兒、妹妹。在會議中，兒子主動提問：「有可能抓個時間回家嗎？可以爸爸血壓快要70時再回家嗎？」主治醫師回應：「如果血壓到70時回家可能會太晚了，有時候血壓會變化很快，不用如此拘泥於數字。爸爸想回家的話，可以趕快回家。」主治醫師預測伯伯的存活期是以週或是以天計算，不會超過一個月。而且，主治醫師評估病人當下的狀況適合回家，建議家屬可以在家裡事先準備氧氣製造機與抽痰機，避免臨時回家照顧而措手不及。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45