「厚友誼後援會」逾百位前現任立委力挺，王金平：因緣成熟了再談整合郭台銘
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王金平致詞時表示，今天之前，過去的就讓它過去，記取教訓，不重蹈覆轍，今天之後，大家一起攜手打拚創造2024的勝利。現在低迷的選情，大家難免焦慮，會有諸多的批評，建議甚至責備，但一切都是「愛之深責之切」。
超過百位前現任立委力挺，侯友宜盼重啟兩岸和平穩定
（中央社）前立法院長王金平5日為國民黨總統參選人侯友宜舉辦「厚友誼立委後援會成立大會」，邀請超過百位現任、卸任立委到場，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美等人也到場力挺，塑造藍營團結氛圍。
侯友宜說，他一定藉著前輩辛苦維護兩岸和平穩定的路程中，記著大家成功的經驗，堆疊他現在的努力，跟黨所有的團結，讓兩岸因為對話、交流，不但降低衝突，更能夠重啟兩岸和平穩定的永續發展。
王金平5日晚間為侯友宜成立厚友誼立委後援會，現場包括前副總統蕭萬長、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、王惠美、張麗善、基隆市長謝國樑、代表台北市長蔣萬安出席的副市長林奕華、新黨前主席郁慕明、前立法院副院長饒穎奇，以及超過百位前現任立委到場表達支持。
活動一開始，王金平陪伴侯友宜進場，一一向與會者致意，現場加油、當選聲不斷，氣氛非常熱烈。侯友宜在致詞時表示，感謝王金平從徵召以來就不斷力挺，今天更團結許多立法院的前輩，給予支持及鼓勵。
侯友宜說，他有信心、有決心，更有永不放棄的精神，這一役，誠如王金平所說的一段話，現在的選情，面對挑戰的壓力，絕對不輕鬆，完全沒有樂觀的權利，完全沒有樂觀的看法，要不斷的接受批評指教，「因為會批評你，會給你意見的，都是愛你的，愛侯友宜的。」
侯友宜強調，在台灣民主化、法制化的過程中，王金平扮演重要的角色，做事條理清楚，調和鼎鼐，因此有了「公道伯」的名號，更把許多複雜的問題，變成台灣的共識，這是自己需要學習的地方。這段時間很多人感到焦慮憂心，王金平給予的「頭要低、腰要軟、腳要快、嘴要甜」的教誨，他會用這樣的態度，把大家團結在一起。
侯友宜也說，蕭萬長是他學習的榜樣，蕭萬長從一個基層公務人員，能夠當行政院長，當到副總統，一步一腳印，腳踏實地，為台灣的經濟產業，帶來很長遠的繁景。今天王金平、蕭萬長給他這麼多的鼓勵，他不但是以嘉義人為榮，更重要的，他更應該在大家的期勉下，能夠贏得這場勝利，這是大家的期待。
蕭萬長說，今天大家團結挺身而出，是對侯友宜最好的支持，更展現大家對勝選的信心。侯友宜出身基層公務員，在新北市長任內政績卓著，而當前所提出的兩岸政見穩健務實，相信一定可以團結中華民國、使台海恢復穩定、造福台灣人民。
朱立倫表示，侯友宜擔任市長有最傑出的成果，以鐵漢精神、認真做事的經驗，將可為中華民國扛起重任。只要國民黨重新執政，兩岸就能恢復和平，福國利民的法案就能通過，大家團結一致，共同向目標邁進，讓侯友宜帶領大家一起勝選。
盧秀燕則表示，她當時競選市長，當時大家都不看好，甚至有人說會大輸20萬票，但是最後她大贏20萬票，她要侯友宜Never give up，只要永不放棄、繼續奮鬥就會贏。
活動最後由王金平致贈狀元餅，朱立倫則致贈「包」、「粽」，祝福侯友宜在2024包中狀元、高票當選，並與縣市長及立委參選人共同齊呼當選，誓言立委全壘打，國民黨贏得勝利。
傳郭台銘醞釀獨立參選，王金平：整合要有各種條件
鴻海創辦人郭台銘獨立參選傳聞不斷，前立法院長王金平5日表示，要整合一個人，總是要有時間、氣氛，還要有當時的各種條件在，能夠達到最後的整合，就是因緣成熟了。他盡一己之力，能幫忙整合的人太多了，集合起來就是很大突破。
另外，前國民黨主席洪秀柱表示，國民黨不可能會「換侯」，因為有過「換柱」的慘痛經驗。不過，她也直言「只要三腳督，國民黨就會輸」，希望黨內能夠團結。
前立法院長王金平籌組力挺國民黨總統參選人侯友宜的「厚友誼立委後援會」，於5日舉行成立大會，包含侯友宜、國民黨主席朱立倫、前副總統蕭萬長、前國民黨主席洪秀柱以及台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及基隆市長謝國樑等，超過150位前、現任的藍委與會。
郭台銘獨立參選的傳聞不斷，王金平在會前受訪表示，要整合一個人，總是要有時間、氣氛，還要有當時的各種條件在，能夠達到最後的整合，就是因緣成熟了。
因緣成熟是否指侯友宜民調要往上拉，王金平表示，不一定，侯友宜要提升民調，要努力的方向很多，因緣成熟是指很多面向要成熟。
媒體詢問，是否不會在整合過程缺席，王金平表示，他盡一己之力，能幫忙整合的人太多了，集合起來就是很大突破。
挺郭派的國民黨立委傅崐萁、陳玉珍缺席後援會成立大會，王金平指出，事情要達到100％，要達到完美是不太可能，至少已經達到他心中所想的陣容，他已經非常滿意。
洪秀柱、前新黨主席郁慕明都受邀出席，媒體詢問是否希望鞏固深藍，王金平表示，以深藍做基礎，再擴大到各個層面。對於安排洪秀柱坐侯友宜旁邊，是否要大家警惕「換柱」，王金平說，尊重洪秀柱當過黨主席、立法院副院長，請洪秀柱坐最主要的陪賓位子，也是應該的。
媒體詢問是否會「換侯」，洪秀柱表示，不可能，國民黨有過「換柱」慘痛經驗，所以不會換侯。大家也許因為看到民調很焦慮，但還有一段時間，大家好好努力，把理想、政見說清楚講明白，發揮言語上的魅力，讓選民有所改變。
是否會協助整合深藍，洪秀柱表示，如果有需要的話，因爲她退休比較久了，希望黨內能夠團結，「只要三腳督，國民黨就會輸。」
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