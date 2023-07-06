瑞士欲加入「歐洲天空之盾」防空保護傘，學者：中立非不沾鍋，和平靠實力
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國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，天空之盾宛如美國印太戰略太平洋嚇阻倡議的歐洲版，概念上增加飛彈防禦能力，而且瑞士並未加入北大西洋公約組織（NATO），沒有違反中立原則，而是打算參與特定防衛機制。
瑞士欲加入天空之盾，批評者斥與中立立場不符
（中央社）瑞士政府4日表示，瑞士有意加入「歐洲天空之盾」（European Sky Shield）防空保護傘；批評者認為，此舉與瑞士長期的中立傳統立場相悖。
歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，目的在強化歐洲防空能力，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，這項議題已成各界更加關注的焦點。
瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）本月7日會晤奧地利與德國防長時，將簽署一份加入歐洲天空之盾倡議的意向聲明。
阿姆赫德對《路透社》說，「瑞士希望參與歐洲天空之盾倡議，並將於伯恩（Bern）簽署意向聲明」，證實了瑞士廣播電視台（SRF）稍早的報導。
迄今已有大約17個歐洲國家簽署了天空之盾計畫，包括德國、英國、芬蘭及瑞典。
這項計畫目的在於透過協調各國在防空和飛彈防禦系統方面的採購，例如「愛國者」（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。
自俄國入侵烏克蘭以來，中立的瑞士面臨來自歐洲鄰國日益龐大的壓力，這些國家希望瑞士允許再出口瑞士製造的武器，在軍事上支持烏克蘭。
然而，瑞士有意加入天空之盾倡議，引來國內中立遊說團體的關切。
遊說團體Pro Schweiz的賈登曼（Werner Gartenmann）說：「這與瑞士嚴格中立的立場不符。」
賈登曼說，他擔心此舉將使瑞士在軍事方面依賴外國和北大西洋公約組織（NATO），並導致瑞士淪為攻擊目標。
瑞士擬入天空之盾，學者：中立非不沾鍋和平靠實力
（中央社）瑞士有意加入「歐洲天空之盾」防空保護傘，國防學者表示，瑞士並未違反中立原則，是打算參與特定防衛機制應對俄飛彈威脅，同時，中立並非不沾鍋，唯有倚靠實力才能維持長治久安的和平。
歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，目的在於強化歐洲防空能力，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，讓各國發覺極權國家發動戰火的風險，歐洲天空之盾計畫已成各界關注焦點。
歐洲中立國瑞士4日表示，考慮加入歐洲天空之盾計畫，這是繼奧地利之後，又一個中立國家有意加入這個歐洲空中防禦保護傘。
國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受《中央社》記者訪問表示，天空之盾是歐洲對地緣戰略的整合行動，應對俄羅斯彈道飛彈帶來的風險與威脅。
他指出，隨著天空之盾會員國愈來愈多，長期傳統立場中立的瑞士也在思考如何因應局勢。
瑞士國防部長阿姆赫德7日會晤奧地利與德國防長時，將簽署一份加入歐洲天空之盾倡議的意向聲明。迄今已有約17個歐洲國家簽署天空之盾計畫，包括德國、英國、芬蘭及瑞典。
蘇紫雲表示，中立是相對論，非絕對中立，更不是不沾鍋，唯有倚靠實力才能維持長治久安的和平，瑞士在軍購議題仍與主要民主國家交流。
蘇紫雲說，天空之盾宛如美國印太戰略太平洋嚇阻倡議的歐洲版，概念上增加飛彈防禦能力，而且瑞士並未加入北大西洋公約組織（NATO），沒有違反中立原則，而是打算參與特定防衛機制。
天空之盾計畫目的在於透過協調各國採購防空和飛彈防禦系統，例如「愛國者」（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。
蘇紫雲指出，台灣面對中共威脅，自我飛彈防禦體系有相當基礎，同樣搭上印太飛彈防禦體系，透過愛國者技術服務專案的合作與資訊交流，與理念相近國家彼此分享經驗與技術調校，進而形塑實質力道以嚇阻敵軍來犯。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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