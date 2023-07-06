瑞士欲加入「歐洲天空之盾」防空保護傘，學者：中立非不沾鍋，和平靠實力

瑞士欲加入天空之盾，批評者斥與中立立場不符

（中央社）瑞士政府4日表示，瑞士有意加入「歐洲天空之盾」（European Sky Shield）防空保護傘；批評者認為，此舉與瑞士長期的中立傳統立場相悖。

歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，目的在強化歐洲防空能力，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，這項議題已成各界更加關注的焦點。

瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）本月7日會晤奧地利與德國防長時，將簽署一份加入歐洲天空之盾倡議的意向聲明。

阿姆赫德對《路透社》說，「瑞士希望參與歐洲天空之盾倡議，並將於伯恩（Bern）簽署意向聲明」，證實了瑞士廣播電視台（SRF）稍早的報導。

迄今已有大約17個歐洲國家簽署了天空之盾計畫，包括德國、英國、芬蘭及瑞典。

這項計畫目的在於透過協調各國在防空和飛彈防禦系統方面的採購，例如「愛國者」（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。

自俄國入侵烏克蘭以來，中立的瑞士面臨來自歐洲鄰國日益龐大的壓力，這些國家希望瑞士允許再出口瑞士製造的武器，在軍事上支持烏克蘭。

然而，瑞士有意加入天空之盾倡議，引來國內中立遊說團體的關切。

遊說團體Pro Schweiz的賈登曼（Werner Gartenmann）說：「這與瑞士嚴格中立的立場不符。」

賈登曼說，他擔心此舉將使瑞士在軍事方面依賴外國和北大西洋公約組織（NATO），並導致瑞士淪為攻擊目標。

瑞士擬入天空之盾，學者：中立非不沾鍋和平靠實力

（中央社）瑞士有意加入「歐洲天空之盾」防空保護傘，國防學者表示，瑞士並未違反中立原則，是打算參與特定防衛機制應對俄飛彈威脅，同時，中立並非不沾鍋，唯有倚靠實力才能維持長治久安的和平。

歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，目的在於強化歐洲防空能力，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，讓各國發覺極權國家發動戰火的風險，歐洲天空之盾計畫已成各界關注焦點。

歐洲中立國瑞士4日表示，考慮加入歐洲天空之盾計畫，這是繼奧地利之後，又一個中立國家有意加入這個歐洲空中防禦保護傘。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受《中央社》記者訪問表示，天空之盾是歐洲對地緣戰略的整合行動，應對俄羅斯彈道飛彈帶來的風險與威脅。

他指出，隨著天空之盾會員國愈來愈多，長期傳統立場中立的瑞士也在思考如何因應局勢。

瑞士國防部長阿姆赫德7日會晤奧地利與德國防長時，將簽署一份加入歐洲天空之盾倡議的意向聲明。迄今已有約17個歐洲國家簽署天空之盾計畫，包括德國、英國、芬蘭及瑞典。

蘇紫雲表示，中立是相對論，非絕對中立，更不是不沾鍋，唯有倚靠實力才能維持長治久安的和平，瑞士在軍購議題仍與主要民主國家交流。

蘇紫雲說，天空之盾宛如美國印太戰略太平洋嚇阻倡議的歐洲版，概念上增加飛彈防禦能力，而且瑞士並未加入北大西洋公約組織（NATO），沒有違反中立原則，而是打算參與特定防衛機制。

天空之盾計畫目的在於透過協調各國採購防空和飛彈防禦系統，例如「愛國者」（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。

蘇紫雲指出，台灣面對中共威脅，自我飛彈防禦體系有相當基礎，同樣搭上印太飛彈防禦體系，透過愛國者技術服務專案的合作與資訊交流，與理念相近國家彼此分享經驗與技術調校，進而形塑實質力道以嚇阻敵軍來犯。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺