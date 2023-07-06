2023/07/06,
歐洲

瑞士欲加入「歐洲天空之盾」防空保護傘，學者：中立非不沾鍋，和平靠實力

瑞士欲加入「歐洲天空之盾」防空保護傘，學者：中立非不沾鍋，和平靠實力
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，天空之盾宛如美國印太戰略太平洋嚇阻倡議的歐洲版，概念上增加飛彈防禦能力，而且瑞士並未加入北大西洋公約組織（NATO），沒有違反中立原則，而是打算參與特定防衛機制。

瑞士欲加入天空之盾，批評者斥與中立立場不符

（中央社）瑞士政府4日表示，瑞士有意加入「歐洲天空之盾」（European Sky Shield）防空保護傘；批評者認為，此舉與瑞士長期的中立傳統立場相悖。

歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，目的在強化歐洲防空能力，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，這項議題已成各界更加關注的焦點。

瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）本月7日會晤奧地利與德國防長時，將簽署一份加入歐洲天空之盾倡議的意向聲明。

阿姆赫德對《路透社》說，「瑞士希望參與歐洲天空之盾倡議，並將於伯恩（Bern）簽署意向聲明」，證實了瑞士廣播電視台（SRF）稍早的報導。

迄今已有大約17個歐洲國家簽署了天空之盾計畫，包括德國、英國、芬蘭及瑞典。

這項計畫目的在於透過協調各國在防空和飛彈防禦系統方面的採購，例如「愛國者」（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。

自俄國入侵烏克蘭以來，中立的瑞士面臨來自歐洲鄰國日益龐大的壓力，這些國家希望瑞士允許再出口瑞士製造的武器，在軍事上支持烏克蘭。

然而，瑞士有意加入天空之盾倡議，引來國內中立遊說團體的關切。

遊說團體Pro Schweiz的賈登曼（Werner Gartenmann）說：「這與瑞士嚴格中立的立場不符。」

賈登曼說，他擔心此舉將使瑞士在軍事方面依賴外國和北大西洋公約組織（NATO），並導致瑞士淪為攻擊目標。

瑞士擬入天空之盾，學者：中立非不沾鍋和平靠實力

（中央社）瑞士有意加入「歐洲天空之盾」防空保護傘，國防學者表示，瑞士並未違反中立原則，是打算參與特定防衛機制應對俄飛彈威脅，同時，中立並非不沾鍋，唯有倚靠實力才能維持長治久安的和平。

歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，目的在於強化歐洲防空能力，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，讓各國發覺極權國家發動戰火的風險，歐洲天空之盾計畫已成各界關注焦點。

歐洲中立國瑞士4日表示，考慮加入歐洲天空之盾計畫，這是繼奧地利之後，又一個中立國家有意加入這個歐洲空中防禦保護傘。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受《中央社》記者訪問表示，天空之盾是歐洲對地緣戰略的整合行動，應對俄羅斯彈道飛彈帶來的風險與威脅。

他指出，隨著天空之盾會員國愈來愈多，長期傳統立場中立的瑞士也在思考如何因應局勢。

瑞士國防部長阿姆赫德7日會晤奧地利與德國防長時，將簽署一份加入歐洲天空之盾倡議的意向聲明。迄今已有約17個歐洲國家簽署天空之盾計畫，包括德國、英國、芬蘭及瑞典。

蘇紫雲表示，中立是相對論，非絕對中立，更不是不沾鍋，唯有倚靠實力才能維持長治久安的和平，瑞士在軍購議題仍與主要民主國家交流。

蘇紫雲說，天空之盾宛如美國印太戰略太平洋嚇阻倡議的歐洲版，概念上增加飛彈防禦能力，而且瑞士並未加入北大西洋公約組織（NATO），沒有違反中立原則，而是打算參與特定防衛機制。

天空之盾計畫目的在於透過協調各國採購防空和飛彈防禦系統，例如「愛國者」（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。

蘇紫雲指出，台灣面對中共威脅，自我飛彈防禦體系有相當基礎，同樣搭上印太飛彈防禦體系，透過愛國者技術服務專案的合作與資訊交流，與理念相近國家彼此分享經驗與技術調校，進而形塑實質力道以嚇阻敵軍來犯。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。