《華爾街日報》：台灣強化軍隊決心，將影響美軍在中共武力犯台時的介入程度
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報導指出，俄羅斯與烏克蘭接壤，台海則是北京對台動武時兩棲攻擊的天然屏障。但台灣是海島，取得彈藥與電廠所需燃料等關鍵物資更為棘手，而且因國土面積小而缺乏戰略縱深。中華民國國防部發言人孫立方形容，台灣有如大衛對抗巨人歌利亞，「但這是我們的祖國，民主自由的生活方式是我們價值觀一部分，我們將不惜一切代價捍衛。」
（中央社）《華爾街日報》報導，台灣從俄烏戰爭得到不同啟示，一是堅定抗敵，二是避免激怒北京，2種看法將牽動總統大選。無論如何，台灣強化軍隊決心將影響美軍在中共武力犯台時的介入程度。
這篇發自台北的報導寫道，對部分台灣人來說，俄烏戰爭啟示是一個社會若堅定抵抗，可能擊敗看似所向披靡的敵人，對台灣防範中國侵略有激勵作用。其他台灣人則從烏克蘭城鎮毀壞景象得到不同啟示，他們認為避戰至上，台灣應想盡辦法避免激怒北京，就算忍痛妥協也要如此。
報導寫道，上述2種看法將牽動預定明（2024）年1月投票的台灣總統大選，形塑台灣如何在中國軍事實力增強時推動國防改革。台灣內部省思與強化軍隊的決心，必將影響美國在中共武力犯台時軍事介入的程度。
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說，俄烏戰爭凸顯好鬥鄰居片面決定動手的機率並非微乎其微，為台灣敲響警鐘。台灣面臨存亡威脅，防衛使命必須擴及整個社會。
報導提到，總統蔡英文已經宣布2024年起義務役期從4個月延長為1年，並在台灣向美國採購魚叉（Harpoon）反艦飛彈等新式武器之際增加軍事支出。如同蔡總統，代表民主進步黨參選總統的副總統賴清德誓言捍衛台灣自主，抵抗北京與日俱增的恫嚇。
賴清德競選團隊發言人趙怡翔表示，中共將兩岸統一視為實現中華民族偉大復興一部分，與其政治合法性密不可分，台灣所有參選人都有必要認清現實。烏克蘭帶給台灣如何自衛、與理念相近民主國家形成聯盟的絕佳啟示。
在野的中國國民黨則持不同觀點。國民黨副主席夏立言6月訪問中國前受訪表示，國民黨希望且深信能和中方對話，緩和兩岸緊張局勢，確保戰爭不會意外爆發。
國民黨總統參選人侯友宜本週宣示，當選且確保兩岸和平穩定後，義務役期將恢復為4個月。
俄軍去年2月全面入侵烏克蘭後作戰不順，傷亡比預期慘重，近期更衍生傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）短暫叛變，北京高層都看在眼裡。但美方官員警告，沒有跡象顯示俄軍困境減損中共總書記習近平併吞台灣的決心。
報導指出，俄羅斯與烏克蘭接壤，台海則是北京對台動武時兩棲攻擊的天然屏障。但台灣是海島，取得彈藥與電廠所需燃料等關鍵物資更為棘手，而且因國土面積小而缺乏戰略縱深。
中華民國國防部發言人孫立方形容，台灣有如大衛對抗巨人歌利亞，「但這是我們的祖國，民主自由的生活方式是我們價值觀一部分，我們將不惜一切代價捍衛。」
美國沒有保衛台灣的明確義務，長期奉行「戰略模糊」，但現任總統拜登（Joe Biden）多次公開表明美軍會在中共對台動武時直接軍事介入。儘管如此，台灣在美軍馳援前仍須抵擋第一波攻擊，許多美方官員與分析家說，台灣備戰雖有改進，但與一切就緒仍有段距離。
退役美國空軍中將、智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖拉（David Deptula）直言，台灣必須百分百投入，沒有的話，美國或其他任何國家都沒有理由在戰時馳援。
德普圖拉說：「台灣人如果不願全心全意守護他們的島嶼與人民，美國不會為台灣犧牲自己的子女。」
台灣近年提高國防預算，軍費占國內生產毛額（GDP）比例2.4％；相較之下，美國高於3％，波蘭為4％，以色列達約5％。西方國家官員說，國軍專業素質與士氣特別令人憂心。防衛分析家指出，台灣的陸軍官校昔日倚重蘇維埃教官，軍隊內部仍有過時的蘇維埃式軍事文化與教條。
報導寫道，台灣雖延長役期，但因升學延緩入營，多數符合新規的義務役男要到2028年才會服役一整年，而且軍事訓練現代化程度也有待觀察。
國軍表示已經著手加強訓練。前參謀總長李喜明說，多數役男時間花在打掃、拔雜草，而非學習如何擊退中共解放軍，「如果一樣的東西做1年，而非4個月，問題就來了，你還會得到壞名聲。重點是訓練內容，不是訓練時間。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮