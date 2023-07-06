山東「淄博燒烤」湧現數百條店鋪轉讓公告，網紅經濟退燒市場斷崖式下跌

（中央社）在今年中國「五一假期」紅極一時山東淄博燒烤，如今從流量巔峰回歸到常態。因沒有生意，不少燒烤店店鋪貼上「轉租」公告，連帶影響燒烤相關的其他產業同趨慘淡。

中國《新聞週刊》報導，58同城網站上出現數百條淄博燒烤店鋪的轉讓訊息，其中不少店面打出新開業、新裝修與新設備的特點，希望把店面轉讓出去。

一名淄博當地業者指出，大部分店鋪轉讓的主因是沒有生意，虧損過大。現在轉讓可以及時止損，在市場尚未完全冷卻前，挽回一點損失。

報導引述抖音旗下的巨量算數顯示，「淄博燒烤」關鍵詞的搜索指數在4月9日達到首個小高峰，為247.67萬，並在4月29日達到了1105.79萬的峰值。但是，在五一假期間，數據呈下跌趨勢，6月30日數值僅為10.91萬。

報導指出，淄博燒烤並非不火，而是從流量巔峰期回歸常態，一些老店家、網紅店仍需要排隊，只是等待時間不用那麼長，這些店家應原本就有老客戶，盡管熱度減少了，對這些店家影響不致那麼巨大。

不過，對於近期才投入燒烤行業的店家而言，淄博燒烤的熱度下降對他們的影響非常大。

報導訪問一名在淄博張店區經營一家150平方公尺左右的店主周德，周德說，「我們這算斷崖式下跌」，現在每天僅約2、3桌客人，沒辦法維持日常開支。

周德原是網約車司機，他在今年4月改行投入燒烤行業，他形容他開店時是「出道即巔峰」。今年五一期間是生意最火的時候，一天能翻桌100多次，下午三點不到，就排起長隊，凌晨2、3點賓客滿座，當時他忙得不可開交，一天只能睡2、3小時。

此外，連帶的是燒烤行業的各環節帶來挑戰與壓力。淄博小餅是淄博燒烤產業鏈中的上游。當地鄒記小餅負責人李震震說，他4月份開始進入淄博小餅的行業，每天凌晨4點開始製作小餅，而燒烤店老闆們會在凌晨3點甚至更早就來排隊取餅，因為怕稍微晚餅就會售罄。當時，李震震雇了10多個人製作小餅。

李震震表示，「一餅難求」的狀態只持續了2個月的時間。淄博的熱度從3月份逐漸上升，在4月份達到巔峰，但之後開始下降。最明顯的體現就是訂單量的減少，原本「一餅難求」，但現在隨著需求的下降，他每天的產量也降至3000、5000包。

據他介紹，如今僅張店區就有100多家做淄博小餅的廠家，而過去整個淄博市也不過50家左右。

報導指出，淄博燒烤爆紅後，當地政府制定一系列接地氣的政策，助產業蓬勃發展。像是，審批以「備案式辦理」、「口述申報」代辦服務等；金融機構推出針對燒烤行業的貸款業務等。

北京外國語大學國際商學院副教授連增指出，這些舉措猶如一把雙刃劍。雖然使商家能夠以較低成本開店，助推了更多市場主體進入燒烤行業，但在當下複雜的就業形勢下，當地的便利政策必然會引來很多自由職業者進入這個市場。

根據企查查顯示，從淄博燒烤爆火的3月1日至6月18日，淄博市新增燒烤相關企業暴增694家。

連增指出，雖然當地燒烤行業發展迅速，但忽視了網紅經濟生命週期的有限性，尤其是當淄博燒烤爆火過後，如何消化供應過剩將成為一個現實問題。

他指出，「供給大於需求的情況下，生意不如之前，自然會出現許多燒烤店轉讓或倒閉的情況。」

世界旅遊城市聯合會特聘專家王笑宇則表示，旅遊市場的供給端需要兩個方面的改進。公共服務水平的持續提升，以及旅遊產品的差異化打造、吸引力重塑和持續優化，旨在讓遊客來了還想再來。

他說，「很顯然，淄博只做好了前者。」

淄博原是山東一座沒沒無聞的化工城市。它的走紅，有一說是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，山東大學的學生被拉到淄博的方艙進行隔離，當地淄博人民對他們十分照顧，包含安排學生住有品質的酒店、賓館，並在隔離快結束時給他們吃了淄博燒烤。因此有些學生說，「等到疫情結束，再來淄博吃燒烤。」

不過，不論是什麼因素讓淄博燒烤爆紅，它的火熱都與社群媒體上的傳播，以及疫後中國民眾想往外走有關。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺