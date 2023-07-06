山東「淄博燒烤」湧現數百條店鋪轉讓公告，網紅經濟退燒市場斷崖式下跌
我們想讓你知道的是
淄博原是山東一座沒沒無聞的化工城市。它的走紅，有一說是COVID-19疫情期間，山東大學的學生被拉到淄博的方艙進行隔離，當地淄博人民對他們十分照顧，包含安排學生住有品質的酒店、賓館，並在隔離快結束時給他們吃了淄博燒烤。因此有些學生說，「等到疫情結束，再來淄博吃燒烤」。
（中央社）在今年中國「五一假期」紅極一時山東淄博燒烤，如今從流量巔峰回歸到常態。因沒有生意，不少燒烤店店鋪貼上「轉租」公告，連帶影響燒烤相關的其他產業同趨慘淡。
中國《新聞週刊》報導，58同城網站上出現數百條淄博燒烤店鋪的轉讓訊息，其中不少店面打出新開業、新裝修與新設備的特點，希望把店面轉讓出去。
一名淄博當地業者指出，大部分店鋪轉讓的主因是沒有生意，虧損過大。現在轉讓可以及時止損，在市場尚未完全冷卻前，挽回一點損失。
報導引述抖音旗下的巨量算數顯示，「淄博燒烤」關鍵詞的搜索指數在4月9日達到首個小高峰，為247.67萬，並在4月29日達到了1105.79萬的峰值。但是，在五一假期間，數據呈下跌趨勢，6月30日數值僅為10.91萬。
報導指出，淄博燒烤並非不火，而是從流量巔峰期回歸常態，一些老店家、網紅店仍需要排隊，只是等待時間不用那麼長，這些店家應原本就有老客戶，盡管熱度減少了，對這些店家影響不致那麼巨大。
不過，對於近期才投入燒烤行業的店家而言，淄博燒烤的熱度下降對他們的影響非常大。
報導訪問一名在淄博張店區經營一家150平方公尺左右的店主周德，周德說，「我們這算斷崖式下跌」，現在每天僅約2、3桌客人，沒辦法維持日常開支。
周德原是網約車司機，他在今年4月改行投入燒烤行業，他形容他開店時是「出道即巔峰」。今年五一期間是生意最火的時候，一天能翻桌100多次，下午三點不到，就排起長隊，凌晨2、3點賓客滿座，當時他忙得不可開交，一天只能睡2、3小時。
此外，連帶的是燒烤行業的各環節帶來挑戰與壓力。淄博小餅是淄博燒烤產業鏈中的上游。當地鄒記小餅負責人李震震說，他4月份開始進入淄博小餅的行業，每天凌晨4點開始製作小餅，而燒烤店老闆們會在凌晨3點甚至更早就來排隊取餅，因為怕稍微晚餅就會售罄。當時，李震震雇了10多個人製作小餅。
李震震表示，「一餅難求」的狀態只持續了2個月的時間。淄博的熱度從3月份逐漸上升，在4月份達到巔峰，但之後開始下降。最明顯的體現就是訂單量的減少，原本「一餅難求」，但現在隨著需求的下降，他每天的產量也降至3000、5000包。
據他介紹，如今僅張店區就有100多家做淄博小餅的廠家，而過去整個淄博市也不過50家左右。
報導指出，淄博燒烤爆紅後，當地政府制定一系列接地氣的政策，助產業蓬勃發展。像是，審批以「備案式辦理」、「口述申報」代辦服務等；金融機構推出針對燒烤行業的貸款業務等。
北京外國語大學國際商學院副教授連增指出，這些舉措猶如一把雙刃劍。雖然使商家能夠以較低成本開店，助推了更多市場主體進入燒烤行業，但在當下複雜的就業形勢下，當地的便利政策必然會引來很多自由職業者進入這個市場。
根據企查查顯示，從淄博燒烤爆火的3月1日至6月18日，淄博市新增燒烤相關企業暴增694家。
連增指出，雖然當地燒烤行業發展迅速，但忽視了網紅經濟生命週期的有限性，尤其是當淄博燒烤爆火過後，如何消化供應過剩將成為一個現實問題。
他指出，「供給大於需求的情況下，生意不如之前，自然會出現許多燒烤店轉讓或倒閉的情況。」
世界旅遊城市聯合會特聘專家王笑宇則表示，旅遊市場的供給端需要兩個方面的改進。公共服務水平的持續提升，以及旅遊產品的差異化打造、吸引力重塑和持續優化，旨在讓遊客來了還想再來。
他說，「很顯然，淄博只做好了前者。」
淄博原是山東一座沒沒無聞的化工城市。它的走紅，有一說是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，山東大學的學生被拉到淄博的方艙進行隔離，當地淄博人民對他們十分照顧，包含安排學生住有品質的酒店、賓館，並在隔離快結束時給他們吃了淄博燒烤。因此有些學生說，「等到疫情結束，再來淄博吃燒烤。」
不過，不論是什麼因素讓淄博燒烤爆紅，它的火熱都與社群媒體上的傳播，以及疫後中國民眾想往外走有關。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
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擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮