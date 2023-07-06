IAEA為日本排放核處理水背書，韓國政府表示尊重，但在野黨要求禁日本海產進口
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對於核處理水入海問題，上任後積極改善韓日關係的尹錫悅政府主張以「科學根據」為基礎因應，韓國經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬5日在國會就此重申，若IAEA以客觀科學方式進行調查，就必須尊重其結果，且在日方依IAEA規定進行核處理水排放前提下，韓方沒有理由反對。
IAEA為日本排放核處理水背書，韓國表示尊重
（中央社）儘管國內反對與抗議聲浪愈演愈烈，韓國5日表示，針對聯合國國際原子能總署（IAEA）認可日本排放福島核電廠核處理水的計畫，韓國表示尊重。
《法新社》報導，國際原子能總署本週為日本長達10多年的福島核電廠核處理水排放計畫開綠燈，該廠2011年在東日本大震災及海嘯中受創後發生核子事故。
國際原子能總署歷經2年評估後表示，日本預定排放的核處理水放射性成分對人類或環境產生的「影響微不足道」。但是，鄰近的韓國民眾強烈反對這項計畫。
韓國國務協調室第一副主任朴九淵（Park Ku-yeon，音譯）在每日例行簡報中表示：「國際原子能總署是全球權威機構，我們尊重其決定，這是政府的基本立場。」
朴九淵還說，一旦韓國完成獨立評估，韓國政府將發表對國際原子能總署最終審查的分析報告。
民意調查機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）最新調查顯示，約80％韓國受訪者對日本排放核處理水計畫感到擔憂。
由於擔心核處理水會汙染海洋及海水製鹽，日本排放核處理水的計畫也在韓國引發恐慌性食鹽搶購潮。
韓國本土電商網站報告指出，日本6月宣布福島核電廠核處理水排放計畫後，一週的食鹽銷售量比前一週暴增800％。
韓國政府正在從國家儲備中釋出多達400噸海鹽，以穩定市場供需。
福島核處理水排海，韓在野黨要求禁日本海產進口
日本「核處理水」可能在今年夏天排放入海，引發韓國民眾對海鮮、海鹽產品安全性憂慮，韓國最大在野黨共同民主黨5日要求立法全面禁止日本海產進口。
福島第一核電廠核處理水排放入海計畫，歷時兩年取得國際原子能總署認證符合國際安全標準，最快可能在今年8月正式運作，進一步引發鄰近韓國的反對聲浪。
對此，韓國政府表示尊重，但反對派則對IAEA報告公正性存疑，共同民主黨為此召開緊急會議，決定考慮提案立法，在日本未經韓國等鄰近國家同意下排放核處理水時，全面禁止日本海產進口。
同時，包括共同民主黨在內的4個在野黨將聯手，組成反對核處理水入海的國會議員組織，就此議題與國際機構及社會團體接觸。
對於核處理水入海問題，上任後積極改善韓日關係的尹錫悅政府主張以「科學根據」為基礎因應，韓國經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬5日在國會就此重申，若IAEA以客觀科學方式進行調查，就必須尊重其結果，且在日方依IAEA規定進行核處理水排放前提下，韓方沒有理由反對。
先前傳出福島核處理水可能在今夏開始排放入海後，韓國國內就出現一波海鹽、海鮮搶購潮，從5月中至6月底為止，韓國大型超市emart及樂天超市的食鹽銷量都較去年同期上升150％以上。
韓國電視台SBS指出，不只食鹽，海帶、海苔等，海草製品也出現銷量增加跡象，可能與12年前311大地震引發海嘯導致福島核電廠核子事故時一樣，出現水產品缺貨潮。
韓國政府多次召開說明會、邀請國外學者背書，甚至出動國會議員及第一夫人金建希到海產市場大啖海鮮、為漁民加油打氣，但目前看來成效不彰。
根據民意調查機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）6月底公布調查顯示，共78％韓國受訪者對日本排放核處理水計畫感到擔憂，選擇「非常擔憂」占比達到62％。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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