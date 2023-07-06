義中「一帶一路」續簽懸而未決，北京持續向義大利施壓

（中央社）一帶一路續簽決定懸而未決，北京正在向義大利施壓。義大利媒體報導指出，北京逐漸意識到關於一帶一路的討論已經不是退出與否，而是如何退出，且也似乎屈服義大利不續簽決定，並試圖淡化義大利退出對整個一帶一路計畫影響。

《共和報》（La Repubblica）4日報導，中國為阻止義大利退出一帶一路，派出中共中央對外聯絡部長劉建超率團訪義。劉建超在訪問羅馬後表示，「他們（義國）仍在評估是否續簽協議。希望他們能做到。」並說：「我相信義大利整體上認同一帶一路倡議的理念，及同意其可能帶來的成果與促進一帶一路沿線合作。」

報導指出，劉建超是中共中央對外聯絡部長，同時也是習近平的親信，此趟訪義行，目的是在向羅馬政府施加中國的壓力。劉建超並同時強調，「我認為合作可以透過各種方式繼續進行。」

報導指出，北京正在推動自己的利益，並透過外交手段保持一帶一路的活力，正如中國國家主席習近平4日在上海合作組織峰會視訊致詞時提到的一樣，「一條造福全世界幸福的路」。但北京似乎也意識到目前義大利的討論已經不是關於是否退出，而是關注「如何」退出。

義大利在2019年時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），義大利為七大工業國集團（G7）當中唯一簽署一帶一路的國家，備忘錄將於2024年3月到期，但如果義大利政府在年底前不做決定，此項協議將在今年年底自動續簽。然而4年前的這一簽署就已經引起其他歐洲夥伴和美國的不滿。

報導稱，回顧劉建超訪義行程，其行程相當緊湊，他與義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）、前總理達勒瑪（Massimo D'Alema）與民主黨秘書長施萊恩（Elly Schlein）等人會面。

但上週，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）明確表示，義大利可與中國保持良好關係，即使不參與習近平的戰略計畫。她也曾向參議院表示，「一帶一路評估正在進行中，還有時間修改，這個問題必須以細膩、謹慎和尊重的方式處理，並讓議會參與，因此最好不要求快，而是找到最有效的解決方案來捍衛我們的利益。」

報導指出，在一帶一路上，由於義中合作仍懸而未決，因此北京正在向義施壓。如中國駐義大利大使賈桂德在6月23日接受義大利媒體Fanpage採訪時表示，如果梅洛尼政府「不慎」決定不再續簽一帶一路，這將對國家形象、信譽和前景產生負面影響，同時意味著抑制了兩國間許多領域的合作熱情，如政治、經貿、文化等領域。

中國政府歐洲事務特別代表吳紅波幾天前在倫敦對《共和報》表示，「我們希望義大利不要放棄這個項目，也不要迫於第三方的壓力而這樣做。」

此外，中國官方媒體也時不時地提醒義大利退出一帶一路將是一個錯誤。中國官媒《環球時報》批評梅洛尼似乎決心不再續簽，稱其是難以抵抗華盛頓的影響。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建則說，「義大利高度重視與中國的關係，羅馬不想激怒和冒犯它，因為這可能使其失去與中國合作的重要利益。現在，梅洛尼希望儘量減少退出協議的成本。」

報導表示，上述對話揭示了北京政府似乎在某種程度上「屈服」義大利可能決定不再續簽一帶一路的決定，並試圖淡化義大利不續簽對整個一帶一路計畫的影響。中國國際問題研究院歐洲研究所的一位分析師說：「如果義大利決定退出將是遺憾，但對於整個一帶一路計畫來說不是個大問題。中國將尊重義大利的決定，並與羅馬保持聯繫，以找到可接受的解決方案。」

報導指出，對中國而言，一帶一路涵蓋147個國家，並投資9230億美元（約新台幣287億元）用於基礎設施建設和投資。在2023年，習近平計劃舉辦第3次論壇，重振此項計畫。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺