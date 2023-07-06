義中「一帶一路」續簽懸而未決，北京持續向義大利施壓
我們想讓你知道的是
在一帶一路上，由於義中合作仍懸而未決，因此北京正在向義施壓。如中國駐義大利大使賈桂德在 6月23日接受義大利媒體Fanpage採訪時表示，如果梅洛尼政府「不慎」決定不再續簽一帶一路，這將對國家形象、信譽和前景產生負面影響，同時意味著抑制了兩國間許多領域的合作熱情，如政治、經貿、文化等領域。
（中央社）一帶一路續簽決定懸而未決，北京正在向義大利施壓。義大利媒體報導指出，北京逐漸意識到關於一帶一路的討論已經不是退出與否，而是如何退出，且也似乎屈服義大利不續簽決定，並試圖淡化義大利退出對整個一帶一路計畫影響。
《共和報》（La Repubblica）4日報導，中國為阻止義大利退出一帶一路，派出中共中央對外聯絡部長劉建超率團訪義。劉建超在訪問羅馬後表示，「他們（義國）仍在評估是否續簽協議。希望他們能做到。」並說：「我相信義大利整體上認同一帶一路倡議的理念，及同意其可能帶來的成果與促進一帶一路沿線合作。」
報導指出，劉建超是中共中央對外聯絡部長，同時也是習近平的親信，此趟訪義行，目的是在向羅馬政府施加中國的壓力。劉建超並同時強調，「我認為合作可以透過各種方式繼續進行。」
報導指出，北京正在推動自己的利益，並透過外交手段保持一帶一路的活力，正如中國國家主席習近平4日在上海合作組織峰會視訊致詞時提到的一樣，「一條造福全世界幸福的路」。但北京似乎也意識到目前義大利的討論已經不是關於是否退出，而是關注「如何」退出。
義大利在2019年時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），義大利為七大工業國集團（G7）當中唯一簽署一帶一路的國家，備忘錄將於2024年3月到期，但如果義大利政府在年底前不做決定，此項協議將在今年年底自動續簽。然而4年前的這一簽署就已經引起其他歐洲夥伴和美國的不滿。
報導稱，回顧劉建超訪義行程，其行程相當緊湊，他與義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）、前總理達勒瑪（Massimo D'Alema）與民主黨秘書長施萊恩（Elly Schlein）等人會面。
但上週，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）明確表示，義大利可與中國保持良好關係，即使不參與習近平的戰略計畫。她也曾向參議院表示，「一帶一路評估正在進行中，還有時間修改，這個問題必須以細膩、謹慎和尊重的方式處理，並讓議會參與，因此最好不要求快，而是找到最有效的解決方案來捍衛我們的利益。」
報導指出，在一帶一路上，由於義中合作仍懸而未決，因此北京正在向義施壓。如中國駐義大利大使賈桂德在6月23日接受義大利媒體Fanpage採訪時表示，如果梅洛尼政府「不慎」決定不再續簽一帶一路，這將對國家形象、信譽和前景產生負面影響，同時意味著抑制了兩國間許多領域的合作熱情，如政治、經貿、文化等領域。
中國政府歐洲事務特別代表吳紅波幾天前在倫敦對《共和報》表示，「我們希望義大利不要放棄這個項目，也不要迫於第三方的壓力而這樣做。」
此外，中國官方媒體也時不時地提醒義大利退出一帶一路將是一個錯誤。中國官媒《環球時報》批評梅洛尼似乎決心不再續簽，稱其是難以抵抗華盛頓的影響。
中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建則說，「義大利高度重視與中國的關係，羅馬不想激怒和冒犯它，因為這可能使其失去與中國合作的重要利益。現在，梅洛尼希望儘量減少退出協議的成本。」
報導表示，上述對話揭示了北京政府似乎在某種程度上「屈服」義大利可能決定不再續簽一帶一路的決定，並試圖淡化義大利不續簽對整個一帶一路計畫的影響。中國國際問題研究院歐洲研究所的一位分析師說：「如果義大利決定退出將是遺憾，但對於整個一帶一路計畫來說不是個大問題。中國將尊重義大利的決定，並與羅馬保持聯繫，以找到可接受的解決方案。」
報導指出，對中國而言，一帶一路涵蓋147個國家，並投資9230億美元（約新台幣287億元）用於基礎設施建設和投資。在2023年，習近平計劃舉辦第3次論壇，重振此項計畫。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。