中國資助柬埔寨興建第二條快速道路，學者分析有助加強洪森政權選舉中正面形象
我們想讓你知道的是
柬埔寨總理洪森在大選前一個月宣布，將興建國內第二條由中國資助的快速道路項目，將連接金邊與東部越南邊境的巴韋市。學者林偉才指出，中國資助的基建項目「不光有利於大眾，還會在提高執政政權的合法性上發揮重要作用。」
文：孫納林
分析人士說，中國資助的基建開發項目對柬埔寨有好有壞，有人認為它們是改善當地落後基建的機會，其他人對柬埔寨對中國的經濟依賴表示擔憂。
柬埔寨總理洪森在大選前一個月宣布北京資助的最新主要基建項目，一條連接金邊（Phnom Penh）與東部越南邊境巴韋市的快速道路。
這條135公里長的公路估計耗資13億7000萬美元（約新台幣427億元），之前中國出資20億美元（約新台幣623億元）興建的連接金邊和主要港口城市西哈努克（Sihanoukville）的快速道路去年開通。
洪森6月中旬在這條高速路動工儀式上說，「快速道路會在我死前完工。」
這顯示洪森依賴北京獲得經濟進步，分析人士警告說，這會讓柬埔寨受制於北京。
金邊皇家大學東南亞研究中心訪問學者林偉才說，中國資助的基建項目「不光有利於大眾，還會在提高執政政權的合法性上發揮重要作用。」
他對美國之音高棉語組說，「這種被稱為以表現為基礎的經濟合法性被中國投資湧入導致的積極社會經濟影響所突出。隨著選舉的臨近，這個新宣布的中國快速道路項目會進一步加強柬埔寨政府的正面形象。」
執政的柬埔寨人民黨再次面臨一個沒有認真反對派挑戰者的選舉，政府5月份就以缺乏文件為由而禁止燭光黨競爭。
但投票率和無效選票等將作為大眾騷亂的跡像被密切關注。洪森已經決定要他的長子洪馬內上將接替他，但時間還不明確。
洪森對歡迎中國的資助沒有道歉。但中國資助過去10年助長了柬埔寨的建設，更有人擔心柬埔寨會因無法管理的債務而任由中國擺佈。
快速道路項目不是通過貸款，而是通過「建設-經營-轉讓」模式（BOT），由一家中國公司用收入支付費用，最終將控制轉給柬埔寨。
亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院副教授suo'pa'er（Sophal Ear）說，「過於依賴中國投資人負責柬埔寨的公共項目意味著真正的用戶不是柬埔寨人民，而是投資人和他們的祖國，尤其是中國。」
他並說，「柬埔寨不應急於用中國投資人開發更多的快速道路，因為它應該挑選最可能好的協議，而不是讓這些投資人建立一條路，在經營多年，並在其經濟價值消失後再交還給柬埔寨。」
柬埔寨交通部說，中國路橋公司根據協議將在快速道路開通後收費50年。
西哈努克港和巴韋快速道路可能是北京尋求通過一帶一路倡議進一步擴張全球影響力的更大網絡的一部分。
洪森上月說，中國路橋公司正在研究修建從暹粒到波貝的快速道路的可行性。
柬埔寨東南亞研究中心的林偉才說，他認為BOT模式是「明智之舉」，將「降低目前的債務負擔，負擔已經達到大約100億美元（約新台幣3116億元）。」
他說，「項目執行時，政府必須確保有效的政策協調、透明和最重要的降低任何影響當地社區的任何潛在的負面影響。」
所有快速道路都由中國路橋公司（柬埔寨）出資興建，該公司總部在北京，在大約60個國家和地區設有辦公室。
洪森5月份在一個公開活動中說，一帶一路讓柬埔寨收益10年。
中國駐柬埔寨大使王文天6月初參加快速道路動工儀式時說，項目是「中柬合作的象徵。」
但美國警告一些國家，不要接受中國一帶一路的大型基建項目。美國財政部長葉倫最近與議員們分享了她的擔憂。
葉倫在3月份的聽證中說，「我非常非常擔憂中國在全球開展的一些活動，與國家接觸，讓他們陷入債務，並不推動經濟開發。」
洪森政府說，債務依然受控制，建設-經營-轉讓項目讓它避免「債務陷阱」。經濟財政部說，柬埔寨目前的外債為94億7千萬美元（約新台幣2951億元），今年很可能升至大約126億2千萬美元（約新台幣3933億元）。
但德國基爾研究所2019年公佈的報告估計柬埔寨是第六大債務國，接受了50筆中國政府貸款和私人債務。
中國和柬埔寨雖然都拒絕外交交換條件的說辭，但分析人士說，洪森是中國全球利益的可靠支持者。
柬埔寨上月取消了東協地區軍演的計劃，說需要時間審閱印度尼西亞提出的可能觸怒北京的建議。
柬埔寨政治觀察人士說，洪森多次稱讚中國「不帶任何附加條件」的外交，他與西方的關係同時因為鎮壓異議並對政治反對派發動法律攻擊而惡化。
本文經美國之音授權刊登，原文見：專家：柬埔寨在選舉前加深對中國的依賴
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。