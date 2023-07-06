中國資助柬埔寨興建第二條快速道路，學者分析有助加強洪森政權選舉中正面形象

文：孫納林

分析人士說，中國資助的基建開發項目對柬埔寨有好有壞，有人認為它們是改善當地落後基建的機會，其他人對柬埔寨對中國的經濟依賴表示擔憂。

柬埔寨總理洪森在大選前一個月宣布北京資助的最新主要基建項目，一條連接金邊（Phnom Penh）與東部越南邊境巴韋市的快速道路。

這條135公里長的公路估計耗資13億7000萬美元（約新台幣427億元），之前中國出資20億美元（約新台幣623億元）興建的連接金邊和主要港口城市西哈努克（Sihanoukville）的快速道路去年開通。

洪森6月中旬在這條高速路動工儀式上說，「快速道路會在我死前完工。」

這顯示洪森依賴北京獲得經濟進步，分析人士警告說，這會讓柬埔寨受制於北京。

金邊皇家大學東南亞研究中心訪問學者林偉才說，中國資助的基建項目「不光有利於大眾，還會在提高執政政權的合法性上發揮重要作用。」

他對美國之音高棉語組說，「這種被稱為以表現為基礎的經濟合法性被中國投資湧入導致的積極社會經濟影響所突出。隨著選舉的臨近，這個新宣布的中國快速道路項目會進一步加強柬埔寨政府的正面形象。」

執政的柬埔寨人民黨再次面臨一個沒有認真反對派挑戰者的選舉，政府5月份就以缺乏文件為由而禁止燭光黨競爭。

但投票率和無效選票等將作為大眾騷亂的跡像被密切關注。洪森已經決定要他的長子洪馬內上將接替他，但時間還不明確。

洪森對歡迎中國的資助沒有道歉。但中國資助過去10年助長了柬埔寨的建設，更有人擔心柬埔寨會因無法管理的債務而任由中國擺佈。

快速道路項目不是通過貸款，而是通過「建設-經營-轉讓」模式（BOT），由一家中國公司用收入支付費用，最終將控制轉給柬埔寨。

亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院副教授suo'pa'er（Sophal Ear）說，「過於依賴中國投資人負責柬埔寨的公共項目意味著真正的用戶不是柬埔寨人民，而是投資人和他們的祖國，尤其是中國。」

他並說，「柬埔寨不應急於用中國投資人開發更多的快速道路，因為它應該挑選最可能好的協議，而不是讓這些投資人建立一條路，在經營多年，並在其經濟價值消失後再交還給柬埔寨。」

柬埔寨交通部說，中國路橋公司根據協議將在快速道路開通後收費50年。

西哈努克港和巴韋快速道路可能是北京尋求通過一帶一路倡議進一步擴張全球影響力的更大網絡的一部分。

洪森上月說，中國路橋公司正在研究修建從暹粒到波貝的快速道路的可行性。

柬埔寨東南亞研究中心的林偉才說，他認為BOT模式是「明智之舉」，將「降低目前的債務負擔，負擔已經達到大約100億美元（約新台幣3116億元）。」

他說，「項目執行時，政府必須確保有效的政策協調、透明和最重要的降低任何影響當地社區的任何潛在的負面影響。」

所有快速道路都由中國路橋公司（柬埔寨）出資興建，該公司總部在北京，在大約60個國家和地區設有辦公室。

洪森5月份在一個公開活動中說，一帶一路讓柬埔寨收益10年。

中國駐柬埔寨大使王文天6月初參加快速道路動工儀式時說，項目是「中柬合作的象徵。」

但美國警告一些國家，不要接受中國一帶一路的大型基建項目。美國財政部長葉倫最近與議員們分享了她的擔憂。

葉倫在3月份的聽證中說，「我非常非常擔憂中國在全球開展的一些活動，與國家接觸，讓他們陷入債務，並不推動經濟開發。」

洪森政府說，債務依然受控制，建設-經營-轉讓項目讓它避免「債務陷阱」。經濟財政部說，柬埔寨目前的外債為94億7千萬美元（約新台幣2951億元），今年很可能升至大約126億2千萬美元（約新台幣3933億元）。

但德國基爾研究所2019年公佈的報告估計柬埔寨是第六大債務國，接受了50筆中國政府貸款和私人債務。

中國和柬埔寨雖然都拒絕外交交換條件的說辭，但分析人士說，洪森是中國全球利益的可靠支持者。

柬埔寨上月取消了東協地區軍演的計劃，說需要時間審閱印度尼西亞提出的可能觸怒北京的建議。

柬埔寨政治觀察人士說，洪森多次稱讚中國「不帶任何附加條件」的外交，他與西方的關係同時因為鎮壓異議並對政治反對派發動法律攻擊而惡化。

本文經美國之音授權刊登，原文見：專家：柬埔寨在選舉前加深對中國的依賴

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範