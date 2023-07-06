巴西男足換帥，為何是安察洛堤？

為何是安察洛堤？

巴西足協終於宣布，富明尼斯主教練Fernando Diniz將代任男足國家隊主教練一職一年左右。換言之，安察洛堤將在明年美洲國家盃時擔任巴西教頭，並領軍出戰三年後的北美三國世界盃。

就算Tite沒有在世界盃失敗，巴西籍的教練已沒有人明顯有資格接手。而八強被克羅地亞淘汰後，反對外教的呼聲也只能變得更加微弱。近年一些葡籍教練在巴西球會執教得到好成績，其中以Jorge Jesus和Abel Ferreira的成績最有說服力。

然而，堂堂足球王國找外教，不是應找級數更高的嗎？要有足夠光環既收服大牌球星，又能令傳媒不會動輒要求下台的教練，根本就沒有多少人。巴西足協大概真正可以考慮的可能只有哥迪奧拿、安察洛堤和摩連奴三人。

但Tite本身就是偏向保守，而且受到哥迪奧拿影響下對於控制和站位的執著，引起國內一些質疑。所以哥迪奧拿和摩連奴的踢法，都難以令巴西主流輿論興奮。而當今歐洲一線球會中，算是讓球星有較多自主發揮空間的，似乎真的只有皇家馬德里。而且假如雲尼素斯（以至洛迪高）在未來三年的地位更加重要，起用安察洛堤更是合理。而安察洛堤雖然不會葡語，但懂西班牙語的他應仍有能力與巴西傳媒打交道。巴西足協視他為首選，不難理解。

為何是Fernando Diniz？

安察洛堤堅持要完成跟皇家馬德里的合約，而巴西足協又願意等他到明年中，所以就找來了Fernando Diniz兼職一年。但據報Fernando Diniz將有權選擇是否加入安察洛堤的教練團，換句話說，對巴西足協而言，Fernando Diniz應是再下一任的正式主教練。

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無法否認的是，Fernando Diniz的主要資本，是風格而不是成績。大家可以找一些近月富明尼斯的精華看看，應會很快知道Fernando Diniz的球風跟歐洲（世界？）主流有多不同。最明顯的是，控球時球員之間的距離不會太遠，甚至是很近的。這為球員之間的小範圍配合創造了條件。而Ganso也因此在這體系中如魚得水。沒有人可以想像，在哥迪奧拿式對站位/位置有高度要求的體系下，Ganso這種「舊式」十號可以有何貢獻。（有人將兩種風格分別稱為positional 和relational）但想不到來到職業生涯後期，Ganso在富明尼斯預到了一個可以讓他展示一技之長的Fernando Diniz。

對不少巴西球迷來說，Fernando Diniz不但是來為球隊爭取佳績，而是要重新讓球隊踢出一套可讓技術型球員發揮創意的風格。「閉上眼都知道某球員在哪個區域」的時代，應該要在Fernando Diniz麾下被掃進垃圾堆。

當然，Fernando Diniz不是全無成績支持。去年他就帶領富明尼斯取得聯賽第三名，今年年初富明尼斯更得到里約熱內盧錦標賽冠軍。自由盃方面，球隊亦殺入了十六強。但重要的全國錦標和國際級比賽冠軍，Fernando Diniz確是欠奉。這或許也是巴西足協無法在這一刻給Fernando Diniz長約的主因。

如意算盤真的打得響？

如果看清楚巴西足協的聲明，其實根本就沒有提過安察洛堤的名字。雙方應該根本沒有合約，只有口頭協定。到底明年年中是否真的可以順利過渡，還有很多變數。

首先，Fernando Diniz暫時都會繼續執教富明尼斯。近兩個月球隊成績轉壞，有球迷已要求他下台。假如球會情況再無改善，他真的在球會烏紗不保的話，那是否會牽連他在國家隊的帥印？與此同時，Fernando Diniz要在巴西國內為富明尼斯的成績費煞思量的同時，他和他的團隊怎樣觀察歐洲踢球的球員。可以預料到的是，如果Fernando Diniz的開局不好，整個安排就會被大肆批判，到時巴西足協真的很難接招。

而如果Fernando Diniz能在未來一年帶領球隊踢出華麗足球而又有好成績，那另一個問題又會出現。既然Fernando Diniz可以，有必要起用安察洛堤嗎？Fernando Diniz在未來一年成功而又留在安察洛堤教練團的話，到時是主教練還是助教更似有說服力？

這一天腦海中多次想起一齣叫《野獸刑警》的港產片。該戲其中一個情節大致如下：大佬張耀揚「著草」期間，其門生譚耀文頂上。後來張耀揚回來希望復出，但譚耀文拒絕將大權交回大佬：「我上左來點落得返去！」

安察洛堤和Fernando Diniz在風格上都與現時歐洲主流踢法有顯著分別，理論上先由Fernando Diniz領軍，再由安察洛堤接手是合邏輯的。但這安排中是否有很多想得不夠全面的地方呢？而且到安察洛堤是否認同Fernando Diniz，暫時也不得而知……

（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

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責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex