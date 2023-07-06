巴西男足換帥，為何是安察洛堤？
我們想讓你知道的是
如果看清楚巴西足協的聲明，其實根本就沒有提過安察洛堤的名字。雙方應該根本沒有合約，只有口頭協定。到底明年年中是否真的可以順利過渡，還有很多變數。
為何是安察洛堤？
巴西足協終於宣布，富明尼斯主教練Fernando Diniz將代任男足國家隊主教練一職一年左右。換言之，安察洛堤將在明年美洲國家盃時擔任巴西教頭，並領軍出戰三年後的北美三國世界盃。
就算Tite沒有在世界盃失敗，巴西籍的教練已沒有人明顯有資格接手。而八強被克羅地亞淘汰後，反對外教的呼聲也只能變得更加微弱。近年一些葡籍教練在巴西球會執教得到好成績，其中以Jorge Jesus和Abel Ferreira的成績最有說服力。
然而，堂堂足球王國找外教，不是應找級數更高的嗎？要有足夠光環既收服大牌球星，又能令傳媒不會動輒要求下台的教練，根本就沒有多少人。巴西足協大概真正可以考慮的可能只有哥迪奧拿、安察洛堤和摩連奴三人。
但Tite本身就是偏向保守，而且受到哥迪奧拿影響下對於控制和站位的執著，引起國內一些質疑。所以哥迪奧拿和摩連奴的踢法，都難以令巴西主流輿論興奮。而當今歐洲一線球會中，算是讓球星有較多自主發揮空間的，似乎真的只有皇家馬德里。而且假如雲尼素斯（以至洛迪高）在未來三年的地位更加重要，起用安察洛堤更是合理。而安察洛堤雖然不會葡語，但懂西班牙語的他應仍有能力與巴西傳媒打交道。巴西足協視他為首選，不難理解。
為何是Fernando Diniz？
安察洛堤堅持要完成跟皇家馬德里的合約，而巴西足協又願意等他到明年中，所以就找來了Fernando Diniz兼職一年。但據報Fernando Diniz將有權選擇是否加入安察洛堤的教練團，換句話說，對巴西足協而言，Fernando Diniz應是再下一任的正式主教練。
無法否認的是，Fernando Diniz的主要資本，是風格而不是成績。大家可以找一些近月富明尼斯的精華看看，應會很快知道Fernando Diniz的球風跟歐洲（世界？）主流有多不同。最明顯的是，控球時球員之間的距離不會太遠，甚至是很近的。這為球員之間的小範圍配合創造了條件。而Ganso也因此在這體系中如魚得水。沒有人可以想像，在哥迪奧拿式對站位/位置有高度要求的體系下，Ganso這種「舊式」十號可以有何貢獻。（有人將兩種風格分別稱為positional 和relational）但想不到來到職業生涯後期，Ganso在富明尼斯預到了一個可以讓他展示一技之長的Fernando Diniz。
對不少巴西球迷來說，Fernando Diniz不但是來為球隊爭取佳績，而是要重新讓球隊踢出一套可讓技術型球員發揮創意的風格。「閉上眼都知道某球員在哪個區域」的時代，應該要在Fernando Diniz麾下被掃進垃圾堆。
當然，Fernando Diniz不是全無成績支持。去年他就帶領富明尼斯取得聯賽第三名，今年年初富明尼斯更得到里約熱內盧錦標賽冠軍。自由盃方面，球隊亦殺入了十六強。但重要的全國錦標和國際級比賽冠軍，Fernando Diniz確是欠奉。這或許也是巴西足協無法在這一刻給Fernando Diniz長約的主因。
如意算盤真的打得響？
如果看清楚巴西足協的聲明，其實根本就沒有提過安察洛堤的名字。雙方應該根本沒有合約，只有口頭協定。到底明年年中是否真的可以順利過渡，還有很多變數。
首先，Fernando Diniz暫時都會繼續執教富明尼斯。近兩個月球隊成績轉壞，有球迷已要求他下台。假如球會情況再無改善，他真的在球會烏紗不保的話，那是否會牽連他在國家隊的帥印？與此同時，Fernando Diniz要在巴西國內為富明尼斯的成績費煞思量的同時，他和他的團隊怎樣觀察歐洲踢球的球員。可以預料到的是，如果Fernando Diniz的開局不好，整個安排就會被大肆批判，到時巴西足協真的很難接招。
而如果Fernando Diniz能在未來一年帶領球隊踢出華麗足球而又有好成績，那另一個問題又會出現。既然Fernando Diniz可以，有必要起用安察洛堤嗎？Fernando Diniz在未來一年成功而又留在安察洛堤教練團的話，到時是主教練還是助教更似有說服力？
這一天腦海中多次想起一齣叫《野獸刑警》的港產片。該戲其中一個情節大致如下：大佬張耀揚「著草」期間，其門生譚耀文頂上。後來張耀揚回來希望復出，但譚耀文拒絕將大權交回大佬：「我上左來點落得返去！」
安察洛堤和Fernando Diniz在風格上都與現時歐洲主流踢法有顯著分別，理論上先由Fernando Diniz領軍，再由安察洛堤接手是合邏輯的。但這安排中是否有很多想得不夠全面的地方呢？而且到安察洛堤是否認同Fernando Diniz，暫時也不得而知……
（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）
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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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