李玟生前最大遺憾「膝下無子」，逾40億遺產會被「出軌尪」接收嗎？

文：翁申霖

李玟二姊李思林（Nancy）在7月5日晚間心痛證實妹妹李玟輕生離世，根據香港媒體報導，她受訪時談及此事時表示，「我的心都碎了」，自己已經好多天沒有睡覺，難以接受妹妹的離開，「每次走進病房看到妹妹的心跳儀器、呼吸儀器的指數，每一次發出嘟聲，我整個人都震動，因為醫生告訴我們她隨時會走，要我們做最壞打算。」

李思林坦言，事發後最擔心的就是80多歲的媽媽，並透露媽媽是名中醫，事發後一路陪伴女兒，盼盡最大的努力把女兒救回來，期間醫師曾告知李玟的腦細胞已死，但李母依舊不肯放棄，「看到就心酸，白髮人送黑髮人。」李思林告訴醫生，「我媽媽已經86歲，給個機會給我媽媽，給個機會給我妹妹，只要有一線生機，請盡量幫忙。」

儘管最終沒能救回李玟，家屬依舊相當感謝醫療團隊盡心盡力地搶救。「媽媽未到40歲已經失去老公，當時妹妹才剛出生，辛苦把妹妹養大。最後獲醫生答應盡力搶救，妹妹走了，他們盡心盡力已令我好感恩。」

綜合媒體報導，李玟生前身家累積約40億台幣，由於她先前早已傳出和加拿大籍富商丈夫Bruce Rockowitz（樂裕民）分居，且和兩個繼女感情也沒有太好，外界擔心這筆鉅額遺產會被Bruce瓜分，也不少人猜測李玟會將遺產留給媽媽和姊姊。

不過，據港媒《星島頭條》報導，李玟與老公Bruce已分居2年多，未辦妥離婚手續，也未簽婚前協議，有知情人士透露，Bruce應該拿不到遺產，「李玟早已訂立好遺囑，所有財產都會留給她最愛的媽媽。」

李玟、Bruce資產雄厚

盤點香港房產「價值達20億」

Bruce於2001年加入利豐有限公司擔任執行董事直至2014年6月；自2004年至2011年出任利豐集團（Li & Fung Limited）的總裁，以及自2011年至2014年6月為集團總裁及行政總裁。利豐主要業務是消費產品之出口貿易，消費產品包括成衣、時尚飾物、玩具與遊戲、運動用品、傢具、手工藝品、鞋類與餐具等。

現年64歲的Bruce目前是利標品牌有限公司（Global Brands Group）行政總裁，擁20億港幣（約80億元新台幣）身家；利標品牌自2014年由利豐分拆上市後，即宣布與前英國國腳貝克漢合作成立「Beckham牌」—Seven Global；此外，Bruce在2010年和2011年被美國權威雜誌評為世界50大CEO。

Photo Credit: GettyImages 左為Bruce Rockowitz

在寸土寸金的香港，李玟和Bruce愛好買房做為投資，夫妻倆光是在香港就購入8間房產，總價值5億港幣（約20億元新台幣），在家就能看一片海景，還擁有花園。

港媒過去曾揭露，這8間房產中，最貴要價1.5億港幣（約5.8億元新台幣）、位在壽臣山道曉穎花園豪宅，也是夫妻倆婚後愛巢，光是車位成交價就達8200萬港幣（約3.2億元新台幣）。

其他房產則是包括：1億港幣（約3.9億元新台幣）的山頂柏架別墅、1億港幣的赤柱海天徑4層樓別墅、4500萬港幣（約1.7億元新台幣）大潭紅山半島、4000萬港幣（約1.5億元新台幣）中半山豪宅，以及要價3000萬、2500萬、1000萬港幣房產。

李玟生前「最大遺憾」未能有自己的孩子

9次試管皆失敗收場

李玟的加拿大籍老公Bruce過去曾有段婚姻，並育有2個女兒，但李玟仍希望擁有屬於自己的孩子，她過去受訪時透露，「我很想快點懷孕，希望用自然的方式去生Baby」，可惜因為身體因素無法懷孕，只能透過試管療程。

李玟在2016年接受媒體訪問時透露，嫁給丈夫後，當時41歲的她求子無果，更9度嘗試做試管嬰兒，過程艱辛且痛苦，李玟當時無奈地說「在美國做試管嬰兒取卵，每天要自己打針，又長又粗的針頭，戳不進去就要一直戳」，試管失敗結果也讓李玟數度大哭。

在歷經9次試管失敗後，不得不放棄生育，這也成為她此生最大的遺憾。

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原標題：李玟膝下無子，逾40億遺產會被「出軌尪」接收？傳已立遺囑全留給她…生前悲吐「最大遺憾」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航