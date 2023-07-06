李玟生前最大遺憾「膝下無子」，逾40億遺產會被「出軌尪」接收嗎？
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歌壇天后李玟7月5日傳出離世消息，李玟二姊李思林也親證實，李玟於7月2日在家中輕生，7月5日不治，享年48歲，消息曝光後震驚外界。據悉，李玟生前身家累積約40億元新台幣，外界關注這筆遺產是否會被頻出軌，且已分居多時的加拿大籍富商夫全盤接收。
文：翁申霖
李玟二姊李思林（Nancy）在7月5日晚間心痛證實妹妹李玟輕生離世，根據香港媒體報導，她受訪時談及此事時表示，「我的心都碎了」，自己已經好多天沒有睡覺，難以接受妹妹的離開，「每次走進病房看到妹妹的心跳儀器、呼吸儀器的指數，每一次發出嘟聲，我整個人都震動，因為醫生告訴我們她隨時會走，要我們做最壞打算。」
李思林坦言，事發後最擔心的就是80多歲的媽媽，並透露媽媽是名中醫，事發後一路陪伴女兒，盼盡最大的努力把女兒救回來，期間醫師曾告知李玟的腦細胞已死，但李母依舊不肯放棄，「看到就心酸，白髮人送黑髮人。」李思林告訴醫生，「我媽媽已經86歲，給個機會給我媽媽，給個機會給我妹妹，只要有一線生機，請盡量幫忙。」
儘管最終沒能救回李玟，家屬依舊相當感謝醫療團隊盡心盡力地搶救。「媽媽未到40歲已經失去老公，當時妹妹才剛出生，辛苦把妹妹養大。最後獲醫生答應盡力搶救，妹妹走了，他們盡心盡力已令我好感恩。」
綜合媒體報導，李玟生前身家累積約40億台幣，由於她先前早已傳出和加拿大籍富商丈夫Bruce Rockowitz（樂裕民）分居，且和兩個繼女感情也沒有太好，外界擔心這筆鉅額遺產會被Bruce瓜分，也不少人猜測李玟會將遺產留給媽媽和姊姊。
不過，據港媒《星島頭條》報導，李玟與老公Bruce已分居2年多，未辦妥離婚手續，也未簽婚前協議，有知情人士透露，Bruce應該拿不到遺產，「李玟早已訂立好遺囑，所有財產都會留給她最愛的媽媽。」
李玟、Bruce資產雄厚
盤點香港房產「價值達20億」
Bruce於2001年加入利豐有限公司擔任執行董事直至2014年6月；自2004年至2011年出任利豐集團（Li & Fung Limited）的總裁，以及自2011年至2014年6月為集團總裁及行政總裁。利豐主要業務是消費產品之出口貿易，消費產品包括成衣、時尚飾物、玩具與遊戲、運動用品、傢具、手工藝品、鞋類與餐具等。
現年64歲的Bruce目前是利標品牌有限公司（Global Brands Group）行政總裁，擁20億港幣（約80億元新台幣）身家；利標品牌自2014年由利豐分拆上市後，即宣布與前英國國腳貝克漢合作成立「Beckham牌」—Seven Global；此外，Bruce在2010年和2011年被美國權威雜誌評為世界50大CEO。
在寸土寸金的香港，李玟和Bruce愛好買房做為投資，夫妻倆光是在香港就購入8間房產，總價值5億港幣（約20億元新台幣），在家就能看一片海景，還擁有花園。
港媒過去曾揭露，這8間房產中，最貴要價1.5億港幣（約5.8億元新台幣）、位在壽臣山道曉穎花園豪宅，也是夫妻倆婚後愛巢，光是車位成交價就達8200萬港幣（約3.2億元新台幣）。
其他房產則是包括：1億港幣（約3.9億元新台幣）的山頂柏架別墅、1億港幣的赤柱海天徑4層樓別墅、4500萬港幣（約1.7億元新台幣）大潭紅山半島、4000萬港幣（約1.5億元新台幣）中半山豪宅，以及要價3000萬、2500萬、1000萬港幣房產。
李玟生前「最大遺憾」未能有自己的孩子
9次試管皆失敗收場
李玟的加拿大籍老公Bruce過去曾有段婚姻，並育有2個女兒，但李玟仍希望擁有屬於自己的孩子，她過去受訪時透露，「我很想快點懷孕，希望用自然的方式去生Baby」，可惜因為身體因素無法懷孕，只能透過試管療程。
李玟在2016年接受媒體訪問時透露，嫁給丈夫後，當時41歲的她求子無果，更9度嘗試做試管嬰兒，過程艱辛且痛苦，李玟當時無奈地說「在美國做試管嬰兒取卵，每天要自己打針，又長又粗的針頭，戳不進去就要一直戳」，試管失敗結果也讓李玟數度大哭。
在歷經9次試管失敗後，不得不放棄生育，這也成為她此生最大的遺憾。
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原標題：李玟膝下無子，逾40億遺產會被「出軌尪」接收？傳已立遺囑全留給她…生前悲吐「最大遺憾」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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