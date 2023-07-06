雅詩蘭黛集團『心啟動』

雅詩蘭黛集團長期以來將社會責任及永續理念深植於企業文化中，由內而外展現集團溫暖且多元的思維。今年，雅詩蘭黛集團將這樣的理念融入台灣分公司全新辦公室改裝設計中，以員工為核心的規劃，導入紐約總部的優雅氛圍，結合台灣在地元素，打造暖心永續的共享辦公空間。

遇見在地美麗與永續

踏入台灣分公司辦公室，映入眼簾是藍色為基調的鈦鋼石櫃檯與牆面，入口的左側陳列著台北科技大學木藝培育暨設計研發中心陳殿禮教授，特別使用在地龍眼木為雅詩蘭黛集團台灣分公司創作的迎賓長椅，迎接到訪的每一位賓客，同時辦公室也陳設許多在地藝術家的作品。此次裝修也使用綠色環保標章的素材，致力減低碳足跡，達成集團永續發展的目標。

暖心的明亮共享空間

座落於信義區的雅詩蘭黛集團辦公室擁有360度遠山近景，透過自由的空間運用概念，提升員工間的互動與交流，打造身心舒暢的工作環境。為了讓員工享受明亮開放的美好視野，全新辦公室將原有的隔間拆除，導入更多的自然光線。沿著落地窗邊以集團旗下多元品牌的特色進行發想與設計，設置了九大共享空間。工作之餘抬頭就能欣賞窗外的景致獲得心靈放鬆，並全面採用符合人體工學的座椅，守護員工身心健康。豐富多元的工作環境，員工也可以隨著每天不同的工作心情與需求，挑選自己喜愛的座位，在不同的開放辦公空間欣賞不同景色，透過視覺與空間的變化為工作注入新鮮有趣的氛圍。

在這個溫暖、別緻、活力和隨處可見永續小巧思的空間裡，雅詩蘭黛集團從『心啟動』激發無限可能，創造兼具美麗與永續的未來。