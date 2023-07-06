2023/07/06,
中東

塔利班下令關閉全國美容院，聯合國報告：阿富汗發生大規模、系統性的女性迫害

塔利班下令關閉全國美容院，聯合國報告：阿富汗發生大規模、系統性的女性迫害

我們想讓你知道的是

聯合國近期一項針對阿富汗女權的研究報告指出，阿富汗系統性、大規模地侵犯女性權益，使婦女和女童無法行使其權利，國際應進一步制定相關規範標準，解決阿富汗面臨的人道主義危機。

根據《路透社》報導，阿富汗塔利班政府在當地時間4日下令，會在一個月內關閉全國美容院，女權持續倒退，該政策的實施剝奪阿富汗婦女進入公共場所工作的權益，且自從塔利班重新掌權以來，當局限制許多阿富汗女性到職場工作與上學，包括公共場所如：浴室、健身房和公園，已不對女性開放。

勸善懲惡部發言人穆罕默德・薩迪克・阿基夫（Mohammad Sadiq Akif）表示：「 關閉女性美容院的期限是一個月。」目前他已向《CNN》證實，該命令已於當地6月24日下達，所有美容沙龍將於7月27日關閉。

美容院的關閉不僅進一步削弱了女性的自由，也對依賴由她們賺取收入的家庭，造成了嚴重的經濟打擊。

經濟打擊：消失的女性權利和自由

喀布爾一名出於安全原因不願透露姓名的沙龍老闆告訴《CNN》，她尚未收到該禁令的書面通知，但這項消息讓她相當震驚。她表示：「 我不知道如何表達我的感受。 我丈夫失業了，這家美容院是養家糊口的唯一辦法， 我有四個孩子。 他們需要食物、衣服和學費。」

她亦深入談及：「 我不明白為何美容院被禁止， 沒有哪個女人會在外面化妝來炫耀自己的臉， 她們已經在公共場合戴上了頭巾。 此舉不僅會奪走很多家庭的收入，還會進一步剝奪女性的權利和自由。」

2001年，美國軍隊進駐阿富汗，塔利班政權被趕下台的數個月後，阿富汗的美容美髮院如雨後春筍般，湧現在喀布爾和當地其他城市。然而，該產業目前在塔利班的政權迫害下，恐岌岌可危。

聯合國報告：阿富汗人道主義局勢惡化

自塔利班重新上任掌權後，阿富汗的人權倒退數十年。聯合國近期針對阿富汗女權做研究，表示阿富汗發生大規模、系統性的婦女和女童性別迫害，以及性別種族隔離政策，限制其接受教育和就業的機會，與在社會中自由流動的能力，著實嚴重侵害人權。

根據這項研究報告，阿富汗婦女除了被禁止在家庭以外的大多數部門工作，也被禁止去公共浴室、公園和健身房。 她們必須穿著寬鬆的黑色衣服遮住臉部，且在沒有男性監護人的情況下，不能無故離開家門。

該報告結尾指出，近年來，女權迫害等情況在世界各地層出不窮，但沒有任何一個國家像阿富汗那般「廣泛、系統和全方位」的攻擊婦女和女童權利。阿富汗的人民生活在道德的幌子下，受限於宗教的工具化，該國的歧視和限制性環境，使婦女和女童無法行使其權利，但與此同時， 抗爭行動持續上演，阿富汗婦女和女孩至今仍力求捍衛自我權利。

聯合國報告籲制定政策、消弭歧視

該報告提出建議，表示國際社會應繼續關注阿富汗局勢，並採取具體政策，例如，在人權方面，確保阿富汗遵守其國際人權義務，廢除自2021年8月以來發布的所有專門針對婦女和女童的歧視性法令和指示 ；在教育方面，立即恢復女童和婦女平等接受各級優質教育的機會，允許學校和大學無條件接受女學生學習所有課程，並恢復所有女教師的職位。

在工作方面，則消除對婦女權利的所有限制和障礙，包括廢除在就業、教育和行動自由方面普遍和具體實施的強制性著裝規範，並立即恢復婦女在聯合國和國際非政府組織以及公務員部門工作的權利。

聯合國表示，透過制定進一步的規範標準，讓阿富汗婦女和女童的人權狀況成為政策決定的核心要點，解決阿富汗面臨的人道主義和人權危機，確保邊緣化群體得到充分關注，使國際社會和人道主義組織的工作和決策納入她們的聲音。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：羅元祺


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