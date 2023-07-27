日本最「盛產」社長的大學是哪一所？各都道府縣的社長畢業於什麼大學最多？

信用調查機構東京商工調查公司的企業資料庫分析顯示，排在2022年日本「盛產」社長的大學之榜首的是日本大學，共有2萬609名社長畢業於該校。這個數字遠超其他大學，自開始調查以來，日本大學已經連續12年位居榜首。爭奪第2、3名的慶應義塾大學和早稻田大學的人數是日本大學的一半左右。

截至2022年5月，日本大學的在校生人數為6萬6395人，慶應為2萬8641人，早稻田為3萬7785人，總體來看，盛產公司社長的大學都是學生人數眾多的大型學校。進入前10名的國立大學只有排在第10位的東京大學。

盛產上市公司（含地方上市）社長的大學之首是慶應義塾大學（288人），第2位是早稻田大學（227人）。國立大學中，東京大學、京都大學和一橋大學3所學校上榜。

Photo Credit: nippon.com

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從各都道府縣來看，日本大學在18個都縣位居第一。尤其是在東日本地區，呈現出鶴立雞群之勢。而在西日本地區，當地的國立大學和私立大學（包括鄰縣）表現比較出色。關西地區方面，近畿大學在大阪、奈良及和歌山三縣位居首位。

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針對日本大學培養出的社長人數超過多縣的本地大學的原因，東京商工調查公司分析認為，其中一個理由在於日本大學1889建校以來，向社會上輸送了超過121萬名畢業生，遠遠多於其他大學。另一方面，地方企業家的子女從日本大學在全國開辦的26所附屬高中升入大學，他們畢業後返回當地繼承家業的情況也比較多。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

原標題：日本「盛產」社長的大學榜單

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九