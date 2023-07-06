2024年總統大選將登場，中選會提供6大查證管道協助民眾辨別假訊息

（中央社）中選會昨（5）日說，半年後就是總統、立委投票日，往年有許多不實選務訊息在社群媒體流傳，影響民主選舉，建議民眾在手機中加入訊息查證管道工具，協助親友確認訊息，避免因轉傳而觸法受罰。

中選會透過新聞稿表示，2024年1月13日就是總統副總統及立法委員選舉投票日，依往年經驗，有些與選舉或投票有關的假訊息、錯誤資訊甚或半真半假的不實訊息，很容易會在LINE群組、臉書社團等網路社群媒體經由捏造、複製或分享等方式流傳。

中選會說，尤其是深偽影音科技已日新月異，在ChatGPT等生成式AI技術興起後，昔日不實選務資訊，都可能會再次試圖影響國家的民主選舉。

中選會指出，民眾對於正確的選舉或投票資訊，除可前往中選會網站查詢確認外，也建議民眾可先幫家中長輩或親友在手機、平板或電腦等對話群組或有關網路社團、社群中，加入訊息查證管道工具，協助家人及親友做訊息確認。

中選會表示，這樣既可避免家中長輩或親友不小心因轉傳或分享被檢舉而觸法、受罰，更可守護得來不易的民主選舉果實。

中選會整理出訊息6大查證管道工具如下，供民眾使用：

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：羅元祺