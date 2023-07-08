iOS 17「NameDrop」搶鮮教學：如何編輯個人海報？怎麼與其他人交換名片？

iOS 17的新功能之一NameDrop，能夠快速傳送手機中的聯絡人資訊，效果類似iOS系統的AirDrop，不過傳輸的方式更簡單，只要iPhone靠近另台iPhone或是Apple Watch，系統就會自動啟動NameDrop。接收對方資料之前要先將手機中的AirDrop開放給所有人，裝置也要近距離等待幾秒鐘才會傳送成功，所以也不用擔心會接收到陌生人的資料。

除了支援iPhone與iPhone之間的傳輸，Apple Watch也能使用NameDrop功能。目前iOS 17與watchOS 10仍於Beta版本階段，如有疑慮可以自行斟酌下載安裝。

更新至iOS 17與watchOS 10、在聯絡人中編輯個人海報

使用NameDrop功能之前，需要先將iPhone更新至iOS 17 Beta 2，Apple Watch更新至watchOS 10 Beta 2，並確認裝置中的聯絡人App未被刪除，接著就能開始使用NameDrop。

在使用之前先打開聯絡人App編輯自己的個人海報，可以使用相機、照片、Memoji和姓名簡稱設計擁有個人風格的海報。相機和照片會偵測圖片中的物件，與上方的姓名形成具有層次感的設計，Memoji則是可以選擇有自己造型外觀的Q版人像，或是直接使用系統預設的Emoji也可以。

姓名簡稱可能是Beta版本尚未修正完畢，所以輸入時會有錯誤的狀況發生，只能輸入2個字元，所以注音輸入法會無法輸入第3個注音，或是一聲以外的聲韻，英文不能輸入第3個字母，也無法切換成語言，也許之後官方會修正。

iPhone更新到iOS 17後，打開聯絡人App就能看到編輯個人名片的頁面。｜Photo Credit: cool3c

個人名片名稱可以自行編輯，背景可以用相機、照片、Memoji和系統內的Emoji。｜Photo Credit: cool3c

編輯後按下完成，回到聯絡人頁面點進去就能看到編輯好的個人名片。｜Photo Credit: cool3c

傳送的效果很有趣、感覺像是資訊被吸入

編輯好自己的名片之後按下儲存，打開聯絡人點選最上方自己的名稱，就可以查看剛剛編輯好的個人海報。接著將手機中的AirDrop功能切換成「開放所有人10分鐘」，就可以靠近對方的iPhone，要注意的是需要雙方iPhone都更新至iOS 17。傳送時雙方的iPhone頂部會出現類似光線傳送的動畫，畫面也會被拉長，就像是手機內容被對方吸走一樣。

傳送資訊後雙方的iPhone都會出現剛剛編輯的海報，下方會有「只限接收」和「分享」的按鈕，按下「分享」之後，畫面就會立刻切換到對方的通訊資訊頁面，這時不用按下任何按鈕資訊已經自動儲存到聯絡人中。但要Beta版有個小狀況，如果聯絡人中已經有對方的資訊，就會出現傳送失敗的訊息。

在傳送之前，要先將AirDrop的功能切換成「開放所有人10分鐘」。｜Photo Credit: cool3c

接著將2台iPhone靠近，螢幕頂端就會發出白色光線。｜Photo Credit: cool3c

傳送時畫面會呈現被吸走的特效，接著會出現「只限接收」和「分享」的按鈕。｜Photo Credit: cool3c

雙方按下螢幕上的「分享」按鈕，個人名片就會傳送過去。｜Photo Credit: cool3c

如何用Apple Watch同步聯絡人名片？

將Apple Watch更新到watchOS 10後，先在iPhone中編輯自己的名片，並設定好個人名片海報後，資訊就會同步到Apple Watch的聯絡人App中。只要將Apple Watch靠近另台iPhone就能傳送聯絡人資訊，但是Beta版本不太穩定感應不到其他裝置。

Apple Watch要使用NameDrop功能前，需要先更新至watchOS 10 Beta 2版本。｜Photo Credit: cool3c

在iPhone中更新個人名片後，手機裡的聯絡人App也會同步名片風格。｜Photo Credit: cool3c

Beta版NameDrop狀況多、可以改用AirDrop

Beta版本的NameDrop還有許多功能需要修正，例如姓名簡稱的欄位無法輸入第3個字元，也無法切換語言，聯絡人中如果已經有對方的資訊，就會出現傳送失敗的訊息。

傳送過來的資料目前也只有電子郵件，電話和住家資訊都還無法傳送成功。不想更新到iOS 17，其實也能直接使用AirDrop傳送資訊，雖然沒有漂亮的傳送動畫、無法讓對方看到自己的Memoji，傳送步驟也比較多，但是聯絡人的資訊包含地址、行動電話都能完整傳送。

Beta版的NameDrop版需要修正的部分還是很多，Apple Watch的傳送也有問題，期待正式版上線。｜Photo Credit: cool3c

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九