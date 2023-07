「PS752航班擊落事件」伊朗遭加拿大等4國聯合控告，要求履行《蒙特婁公約》公正起訴罪犯

國際法院於7月5日發布新聞稿,確認加拿大、瑞典、烏克蘭和英國聯合提出申請,共同就伊朗2020年擊落PS752航班事件提起訴訟,指責伊朗在爭議事件當中違反《關於制止危害民用航空安全的非法行為的公約》(Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation),又稱《蒙特婁公約》(Montreal Convention)。

烏克蘭國際航空752號班機空難事件

2020年1月8日,在美伊兩國的緊張局勢之下,一架烏克蘭國際航空飛往德黑蘭的飛機,在從基輔起飛的不久就被兩枚導彈擊落,導致機上176人全部罹難。許多罹難者大多是加拿大、瑞典、烏克蘭和英國的國民或居民,年齡從1歲到74歲不等。

當時飛機被擊落且爆炸後,德黑蘭當局首先否認這架飛機是被導彈所擊中。然而,隨著愈來愈多的證據反駁伊朗的說法,2020年1月11日,也就是飛機失事的3天後,伊朗最終公開承認PS752航班是受伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)的導彈襲擊而墜毀,且是一起導彈系統操作失誤所造成的事故。

加拿大等4國向國際法院所提交的申請書中提及,伊朗聲稱該飛機因「人為錯誤而無意中成為目標」。伊朗稱事故的發生是因操作員誤將民航飛機誤認為是巡戈飛彈,且操作員未在開火之前取得上級同意便擅自行動。

4國對伊朗的指控

加拿大、瑞典、烏克蘭和英國根據《國際法院規約》(Statute of the International Court of Justice)第36條第1款,以及《蒙特婁公約》第14條第1款,請求國際法院的管轄,而所有4個申請國和伊朗均為上述國際條約的締約國。

4國指控伊朗違反了《蒙特婁公約》所規定的義務,包含:

非且且故意從事第1條所列出的犯罪行為,破壞航空器的安全; 未依第6條規定,進行初步調查並及時報告調查結果; 未依第7條規定,將案件提交主管機關並進行起訴; 未依第10條規定,採取一切可行措施防止PS752航班被毀; 未依第11條規定,在刑事訴訟上提供最大程度的協助; 未依第13條規定,儘快向國際民航組織理事會報告情況,以及對罪犯所採取的措施等相關資訊。

此外,申請國表示,伊朗未能進行公正、透明的刑事調查和起訴,例如:扣留或銷毀證據、進行不公開的審判,以及將事件歸咎於低階軍事人員,甚至威脅和恐嚇受害者家屬。

4國對伊朗的請求

加拿大、瑞典、烏克蘭和英國在申請書中要求伊朗公開承認被指控的不法行為,並向受害者家屬公開道歉,提供物質與精神上的賠償。此外,也要求伊朗保證事件不會再重演,採取具體措施防範未來發生類似事件。最後,4國要求履行《蒙特婁公約》的義務,包括以透明且公正方式起訴或引渡罪犯。

根據《半島電視台》的報導,今年4月伊朗對10名嫌疑人作出判決,包括導彈防禦系統的操作員。其中,刑期最高者被判處10年監禁,另有2名被判處1年徒刑,其餘人則是被判處1至3年不等的徒刑。

伊朗政府於2020年底宣布向每位罹難者家屬支付15萬美元的賠償,並表示付款已經開始,但目前不清楚總共支付了多少。

根據國際法院所發佈的新聞稿,今年6月28日,伊朗就加拿大涉嫌侵犯其豁免權的行為向國際法院提起訴訟。伊朗表示加拿大自2012年以來,透過立法、行政和司法等措施,廢除了伊朗所享有的豁免權,此舉違反了其國際義務。

伊朗對國際法院所提起的這起訴訟,是對加拿大法院去年一項裁決的回應,該裁決要求伊朗對其中6名空難罹難者家屬賠償大約8400萬美元。

