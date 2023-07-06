「PS752航班擊落事件」伊朗遭加拿大等4國聯合控告，要求履行《蒙特婁公約》公正起訴罪犯
我們想讓你知道的是
2020年，一架烏克蘭客機遭到伊朗飛彈擊落，三年過去，加拿大、瑞典、烏克蘭和英國代表176名罹難者向國際法院對伊朗提起訴訟。加拿大等4國向國際法院所提交的申請書中提及，伊朗聲稱該飛機因「人為錯誤而無意中成為目標」。伊朗稱事故的發生是因操作員誤將民航飛機誤認為是巡戈飛彈，且操作員未在開火之前取得上級同意便擅自行動。
國際法院於7月5日發布新聞稿，確認加拿大、瑞典、烏克蘭和英國聯合提出申請，共同就伊朗2020年擊落PS752航班事件提起訴訟，指責伊朗在爭議事件當中違反《關於制止危害民用航空安全的非法行為的公約》（Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation），又稱《蒙特婁公約》（Montreal Convention）。
烏克蘭國際航空752號班機空難事件
2020年1月8日，在美伊兩國的緊張局勢之下，一架烏克蘭國際航空飛往德黑蘭的飛機，在從基輔起飛的不久就被兩枚導彈擊落，導致機上176人全部罹難。許多罹難者大多是加拿大、瑞典、烏克蘭和英國的國民或居民，年齡從1歲到74歲不等。
當時飛機被擊落且爆炸後，德黑蘭當局首先否認這架飛機是被導彈所擊中。然而，隨著愈來愈多的證據反駁伊朗的說法，2020年1月11日，也就是飛機失事的3天後，伊朗最終公開承認PS752航班是受伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的導彈襲擊而墜毀，且是一起導彈系統操作失誤所造成的事故。
加拿大等4國向國際法院所提交的申請書中提及，伊朗聲稱該飛機因「人為錯誤而無意中成為目標」。伊朗稱事故的發生是因操作員誤將民航飛機誤認為是巡戈飛彈，且操作員未在開火之前取得上級同意便擅自行動。
4國對伊朗的指控
加拿大、瑞典、烏克蘭和英國根據《國際法院規約》（Statute of the International Court of Justice）第36條第1款，以及《蒙特婁公約》第14條第1款，請求國際法院的管轄，而所有4個申請國和伊朗均為上述國際條約的締約國。
4國指控伊朗違反了《蒙特婁公約》所規定的義務，包含：
- 非且且故意從事第1條所列出的犯罪行為，破壞航空器的安全；
- 未依第6條規定，進行初步調查並及時報告調查結果；
- 未依第7條規定，將案件提交主管機關並進行起訴；
- 未依第10條規定，採取一切可行措施防止PS752航班被毀；
- 未依第11條規定，在刑事訴訟上提供最大程度的協助；
- 未依第13條規定，儘快向國際民航組織理事會報告情況，以及對罪犯所採取的措施等相關資訊。
此外，申請國表示，伊朗未能進行公正、透明的刑事調查和起訴，例如：扣留或銷毀證據、進行不公開的審判，以及將事件歸咎於低階軍事人員，甚至威脅和恐嚇受害者家屬。
4國對伊朗的請求
加拿大、瑞典、烏克蘭和英國在申請書中要求伊朗公開承認被指控的不法行為，並向受害者家屬公開道歉，提供物質與精神上的賠償。此外，也要求伊朗保證事件不會再重演，採取具體措施防範未來發生類似事件。最後，4國要求履行《蒙特婁公約》的義務，包括以透明且公正方式起訴或引渡罪犯。
根據《半島電視台》的報導，今年4月伊朗對10名嫌疑人作出判決，包括導彈防禦系統的操作員。其中，刑期最高者被判處10年監禁，另有2名被判處1年徒刑，其餘人則是被判處1至3年不等的徒刑。
伊朗政府於2020年底宣布向每位罹難者家屬支付15萬美元的賠償，並表示付款已經開始，但目前不清楚總共支付了多少。
根據國際法院所發佈的新聞稿，今年6月28日，伊朗就加拿大涉嫌侵犯其豁免權的行為向國際法院提起訴訟。伊朗表示加拿大自2012年以來，透過立法、行政和司法等措施，廢除了伊朗所享有的豁免權，此舉違反了其國際義務。
伊朗對國際法院所提起的這起訴訟，是對加拿大法院去年一項裁決的回應，該裁決要求伊朗對其中6名空難罹難者家屬賠償大約8400萬美元。
新聞來源
- ICJ confirms international case over Iran downing of Flight PS752（Al Jazeera）
- Iran taken to World Court over downing of passenger plane（Reuters）
- Press Release: Canada, the Kingdom of Sweden, Ukraine and the United Kingdom ofGreat Britain and Northern Ireland jointly institute proceedings against the Islamic Republic of Iran（International Court of Justice）
- Application Instituting Proceedings Concerning A Dispute Under The Convention For the Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Civil Aviation
- Iran issues prison sentences for 2020 downing of Ukraine airline（Al Jazeera）
- Press Release: The Islamic Republic of Iran institutes proceedings against Canada（International Court of Justice）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
Tags：
房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。