2023/07/07,
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中國第一代農民工沒錢退休養老，調查報導〈如此打工30年〉遭封殺

中國第一代農民工沒錢退休養老，調查報導〈如此打工30年〉遭封殺
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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所謂「第一代農民工」大致生於1970年代之前，多在80年代中期、90年代初從農村進城打工，規模約達8600餘萬人。這期間也是中國城市發展最快的30年，但他們打工半輩子，還是沒能存下錢。打工超過15年後，晚年一半以上的人存款還不到5萬元；他們掙到錢都寄回家裡，供孩子上學，結果下一代階層跨越不到20%。

（中央社）一篇講述中國第一代農民工命運的調查報導，5日被眾多網友分享，但也持續遭到封殺。文章說，他們在城市打工30年後，每月養老金只有人民幣100、200元，帶著一身病痛無法退休。

這篇〈如此打工30年〉由資深媒體人創辦的新媒體《正面連接》5日發出。在文章被下架後，有網友將其複製或更改標題到不同平台上轉發，但多篇仍被下架。

所謂「第一代農民工」大致生於1970年代之前，多在80年代中期、90年代初從農村進城打工，規模約達8600餘萬人。這期間也是中國城市發展最快的30年，但他們打工半輩子，還是沒能存下錢。

文章說，安徽師範大學副教授仇鳳仙做了一項研究，透過發放2500份問卷及訪談200人，想了解第一代農民工老去後如何維生。結果發現，在退休議題上，他們中60.7%只能「幹到幹不動為止」。

而當城市老人每月平均能領到3000元（約新台幣1萬2900元）退休金，他們的養老金卻只有100、200元；打工超過15年後，晚年一半以上的人存款還不到5萬元；他們掙到錢都寄回家裡，供孩子上學，結果下一代階層跨越不到20%。

文章說，在中國城市發展的過程中，有過好幾波清退農民工的行動；一旦需要廉價勞動力時，又允許他們進城。第一代農民工總是處在被動之中，他們在自己的青壯年時期，始終無法穩定地工作，一直在城鄉間來回搖擺。

而在改革帶來紅利的12年，1993到2005年，珠三角地區的農民工月薪只提高了68元（而全國城鎮職工平均提高了1260元）。考慮到通貨膨脹，相當於他們在黃金年齡段形同一直被降薪。

文章引述一名從河南來到北京23年、在社區擔任保安或保潔工作的老趙說：「我7年沒有休假，一天工作10小時，一個月2700。這不是我一個人的情況，大家都是這樣的」。老趙因為沒賺夠錢結婚，一個人住在冬天沒暖氣、夏天潮濕發霉的10平方公尺（約3坪）地下室生活。

文章說，大部分的第一代農民工，年輕時顧不上考慮晚年，只能把工資用在當下。2009年養老金政策公布，35%的人不相信或不理解這項政策如何與自己的未來有關，於是沒有參保。

等到他們60歲後只能領基礎養老金，每月僅100多元。參保的人也很少明白養老金是「多繳多得」的。有45歲工人按低檔繳費了11年，60歲後每月卻只能領195元，他質疑「這有什麼用」。

他們為了自己的未來，為了償還兒子結婚聘金造成的債務，大都不打算退休。接受調研的農民工裡，76.1%決定60歲以後繼續在城市裡打工。近兩年，各地嚴禁60歲以上的農民工再進入建築工地。他們只能轉去做綠化、保潔、倉庫管理員，薪水不到工地上的1/3。

他們把希望寄託在下一代身上，但他們的孩子大部分初高中就輟學了，讀到大專及以上的不到20%。63.5%的孩子成為了下一代農民工。進入黨政機關、事業單位的僅5.1%，自己創業的僅2.9%。

他們的孩子可稱為第一代留守兒童。文章說，研究顯示，由於缺乏父母的引導和情感支持，留守兒童在學業上處於劣勢。

如果不想讓孩子作留守兒童，而是留在父母工作的上海讀書，農民工必須多付出每年5000元「借讀費」，而且外地戶籍在上海升學仍有限制。

仇鳳仙在報告中，用「社會脆弱性」來描述第一代農民工面臨的困境，認為他們的處境和未來是一個時代性問題，深受社會政策的排斥性影響，不是個人能決定的。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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